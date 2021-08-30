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Рублев обыграл 42-летнего соперника. Бодрое начало Андрея в Нью-Йорке

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 22:10
Андрей Рублев. Фото Getty Images
Андрей Рублев. Фото Getty Images
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Седьмая ракетка мира Андрей Рублев начал US Open, за полтора часа обыграв в трех партиях хорватского ветерана Иво Карловича.

US Open. Мужчины. Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Иво Карлович (Хорватия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

У Рублева и американского турнира «Большого шлема» всегда были теплые отношения. Максимально близкими их, пожалуй, не назвать — такой драмы, как у Даниила Медведева и публики в Нью-Йорке, здесь нет. Но при этом Рублев еще задолго до того, как ворваться в элиту, заявил о себе именно на US Open, дойдя в 2017-м до четвертьфинала. А потом, уже на взлете, были и четвертый круг, и еще один четвертьфинал уже в 2020-м. Сейчас же поклонники ждут от Рублева следующего шага. По силам ли он ему?

Даниил Медведев.Медведев со Зверевым хотят помешать триумфу Джоковича. Расклад US Open

Место для шага вперед

Нынешнее лето для второй ракетки России только лишний раз подтверждает, что у всех ситуаций в жизни две стороны. Прямо как у золотой олимпийской медали, которую Рублев привез из Токио. Да, он стал олимпийским чемпионом, и, что бы кто ни говорил о не самой великой ценности этого титула для теннисистов, это высшее для спортсмена звание. Но если взглянуть с другой стороны — это золото Андрей вместе с Анастасией Павлюченковой выиграл в миксте, а до этого не лучшим образом выступил в одиночном и парном разрядах.

Хотите еще примеров? В нынешнем году Рублев так часто встречался с венгром Мартоном Фучовичем, что про это уже стали шутить даже сами теннисисты. Андрей записал себе на счет три победы, еще один раз соперник снялся из-за травмы, но потом они вновь сошлись в четвертом круге Уимблдона — и в самый важный момент Фучович выиграл, причем Рублев вел 2:1 по партиям. А уже после Олимпиады на «мастерсе» в Цинциннати Андрей впервые в карьере обыграл Медведева, причем в полуфинале. Но в решающем матче без вариантов уступил еще одному чемпиону Токио — Саше Звереву.

Рублев — из одного поколения со Зверевым, Медведевым, Стефаносом Циципасом. Вчетвером они были и в полуфиналах того самого «мастерса» неделю назад. Все вместе они составляют банду голодных до титулов парней, которые готовы в Нью-Йорке устроить бунт и скинуть с трона Новака Джоковича. И «посеяны» они сразу следом за сербом. Вот только пока не покидает ощущение, что Рублев из этой четверки пока наполовину или даже на четверть шага позади остальных, в том числе и по моральной готовности. И когда он нагонит остальных — большой вопрос. Титул «Короля АТР 500», конечно, хорошо, но ведь мы все знаем, что Андрей готов на большее.

Уходящее поколение

Возможно, судьба решила проверить Рублева именно встречей с Иво Карловичем в первом круге. Хорватский гигант — старейший из участников нынешнего US Open, и его спортивному долголетию можно только позавидовать. Когда Карлович брал первый из своих восьми титулов АТР, 11-летний Рублев еще играл на детских соревнованиях.

А ведь и самому Карловичу в тот момент было уже 28. У хорвата вообще нетипичная для топ-игрока судьба, в его биографии полным-полно крутых поворотов и занимательных историй. В молодости его браковали все тренеры подряд, он ездил на турниры на автобусе и очень поздно стал добиваться серьезных успехов. Зато в 29 дошел до 14-й позиции в мировом рейтинге.

Карлович всегда был заметной фигурой в туре, хотя с ростом 2,11 м вряд ли могло быть по-другому. Хотя хорвата сложно назвать суперзвездой. Впрочем, прошло несколько лет, и он начал снова бить рекорды. В 2016-м Иво стал самым возрастным победителем турнира АТР почти за четыре десятилетия, взяв титул в 37,5 лет. Затем через два года повторил тот же трюк уже с турниром категории «челленджер».

В 2019-м он дошел до решающего матча на турнире в индийском Пуне, став самым старым финалистом в туре со времен легендарного австралийца Кена Роузуолла. Впрочем, возраст тоже берет свое — Карлович в нынешнем сезоне одержал всего две победы, а два матча подряд не выигрывал с осени 2019-го. И в кулуарах заговорили, что хорват, сейчас стоящий 223-м в рейтинге, вот-вот завершит карьеру. Возможно, даже сразу после US Open.

На классе

Тем удивительнее было видеть, как Карлович преодолел квалификацию в Нью-Йорке. И стал вторым в списке самых возрастных игроков, прошедших отбор на «мейджор». В жестком графике Иво выиграл три матча у куда более молодых соперников и рассмеялся на пресс-конференции после вопроса о возрасте, сказав, что ощущает себя на 30 с хвостиком.

За карьеру Карлович сделал почти 14 тысяч эйсов, и его главное оружие до сих пор при нем. Об этом он напомнил уже в стартовых геймах, не отходя от любимой тактики «подача — удар с лета». Впрочем, при этом Рублев меньше чем за 10 минут повел 3:0 с брейком. Но стоило ему чуть ослабить напор, как хорват продемонстрировал свои козыри — взял свою подачу и имел два брейк-пойнта в пятом гейме, где Андрей начал с двойной ошибки, а продолжил одной из двух невынужденных за сет.

Обошлось, и Рублев спокойно довел партию до победы. В начале второй игра вообще стала максимально простой, а розыгрыши очень короткими, из одного-двух ударов. Соперники взяли шесть геймов подряд «под ноль» — удивительный теннис мы наблюдали на корте в эти минуты. И серию из 26 розыгрышей, взятых только подающими, прервала только двойная ошибка Карловича в седьмом гейме. Андрей попробовал зацепиться за этот шанс, но хорватский гигант закрыл гейм двумя эйсами подряд.

Впрочем, начало было положено, и в следующий раз Рублев дошел уже до счета 40:40. А вот Карлович первое очко на приеме в этой партии заработал только в 10-м гейме. Форхэнд россиянина работал как надо, и ничего удивительного, что сет дошел до тай-брейка. Где Рублев все так же методично забирал «свои» розыгрыши и не оставил сопернику шансов.

В третьей же партии Карлович дрогнул уже в самом начале, где двумя ошибками подарил Андрею брейк. Рублев так обрадовался, что сразу же едва не ответил любезностью на любезность. Но во второй раз в матче вытащил двойной брейк-пойнт.

Учитывая, что к этому моменту хорват за весь матч взял едва ли 10 мячей на приеме, задача перед Рублевым стояла предельно понятная — не отдавать своего. Тем более что на протяжении всего матча Андрей ошибался по минимуму и победил на классе. Карлович привычно наштамповал почти два десятка эйсов и 43 виннера, очень много времени проводил у сетки, но этого хватило лишь для того, чтобы достойно уступить. В матче, который, возможно, был последним в его карьере.

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Антон Бабошин все материалы автора

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