Рублев обыграл 42-летнего соперника. Бодрое начало Андрея в Нью-Йорке

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев начал US Open, за полтора часа обыграв в трех партиях хорватского ветерана Иво Карловича.

US Open. Мужчины. Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Иво Карлович (Хорватия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

У Рублева и американского турнира «Большого шлема» всегда были теплые отношения. Максимально близкими их, пожалуй, не назвать — такой драмы, как у Даниила Медведева и публики в Нью-Йорке, здесь нет. Но при этом Рублев еще задолго до того, как ворваться в элиту, заявил о себе именно на US Open, дойдя в 2017-м до четвертьфинала. А потом, уже на взлете, были и четвертый круг, и еще один четвертьфинал уже в 2020-м. Сейчас же поклонники ждут от Рублева следующего шага. По силам ли он ему?

Место для шага вперед

Нынешнее лето для второй ракетки России только лишний раз подтверждает, что у всех ситуаций в жизни две стороны. Прямо как у золотой олимпийской медали, которую Рублев привез из Токио. Да, он стал олимпийским чемпионом, и, что бы кто ни говорил о не самой великой ценности этого титула для теннисистов, это высшее для спортсмена звание. Но если взглянуть с другой стороны — это золото Андрей вместе с Анастасией Павлюченковой выиграл в миксте, а до этого не лучшим образом выступил в одиночном и парном разрядах.

Хотите еще примеров? В нынешнем году Рублев так часто встречался с венгром Мартоном Фучовичем, что про это уже стали шутить даже сами теннисисты. Андрей записал себе на счет три победы, еще один раз соперник снялся из-за травмы, но потом они вновь сошлись в четвертом круге Уимблдона — и в самый важный момент Фучович выиграл, причем Рублев вел 2:1 по партиям. А уже после Олимпиады на «мастерсе» в Цинциннати Андрей впервые в карьере обыграл Медведева, причем в полуфинале. Но в решающем матче без вариантов уступил еще одному чемпиону Токио — Саше Звереву.

Рублев — из одного поколения со Зверевым, Медведевым, Стефаносом Циципасом. Вчетвером они были и в полуфиналах того самого «мастерса» неделю назад. Все вместе они составляют банду голодных до титулов парней, которые готовы в Нью-Йорке устроить бунт и скинуть с трона Новака Джоковича. И «посеяны» они сразу следом за сербом. Вот только пока не покидает ощущение, что Рублев из этой четверки пока наполовину или даже на четверть шага позади остальных, в том числе и по моральной готовности. И когда он нагонит остальных — большой вопрос. Титул «Короля АТР 500», конечно, хорошо, но ведь мы все знаем, что Андрей готов на большее.

Уходящее поколение

Возможно, судьба решила проверить Рублева именно встречей с Иво Карловичем в первом круге. Хорватский гигант — старейший из участников нынешнего US Open, и его спортивному долголетию можно только позавидовать. Когда Карлович брал первый из своих восьми титулов АТР, 11-летний Рублев еще играл на детских соревнованиях.

А ведь и самому Карловичу в тот момент было уже 28. У хорвата вообще нетипичная для топ-игрока судьба, в его биографии полным-полно крутых поворотов и занимательных историй. В молодости его браковали все тренеры подряд, он ездил на турниры на автобусе и очень поздно стал добиваться серьезных успехов. Зато в 29 дошел до 14-й позиции в мировом рейтинге.

Карлович всегда был заметной фигурой в туре, хотя с ростом 2,11 м вряд ли могло быть по-другому. Хотя хорвата сложно назвать суперзвездой. Впрочем, прошло несколько лет, и он начал снова бить рекорды. В 2016-м Иво стал самым возрастным победителем турнира АТР почти за четыре десятилетия, взяв титул в 37,5 лет. Затем через два года повторил тот же трюк уже с турниром категории «челленджер».

В 2019-м он дошел до решающего матча на турнире в индийском Пуне, став самым старым финалистом в туре со времен легендарного австралийца Кена Роузуолла. Впрочем, возраст тоже берет свое — Карлович в нынешнем сезоне одержал всего две победы, а два матча подряд не выигрывал с осени 2019-го. И в кулуарах заговорили, что хорват, сейчас стоящий 223-м в рейтинге, вот-вот завершит карьеру. Возможно, даже сразу после US Open.

На классе

Тем удивительнее было видеть, как Карлович преодолел квалификацию в Нью-Йорке. И стал вторым в списке самых возрастных игроков, прошедших отбор на «мейджор». В жестком графике Иво выиграл три матча у куда более молодых соперников и рассмеялся на пресс-конференции после вопроса о возрасте, сказав, что ощущает себя на 30 с хвостиком.

За карьеру Карлович сделал почти 14 тысяч эйсов, и его главное оружие до сих пор при нем. Об этом он напомнил уже в стартовых геймах, не отходя от любимой тактики «подача — удар с лета». Впрочем, при этом Рублев меньше чем за 10 минут повел 3:0 с брейком. Но стоило ему чуть ослабить напор, как хорват продемонстрировал свои козыри — взял свою подачу и имел два брейк-пойнта в пятом гейме, где Андрей начал с двойной ошибки, а продолжил одной из двух невынужденных за сет.

Обошлось, и Рублев спокойно довел партию до победы. В начале второй игра вообще стала максимально простой, а розыгрыши очень короткими, из одного-двух ударов. Соперники взяли шесть геймов подряд «под ноль» — удивительный теннис мы наблюдали на корте в эти минуты. И серию из 26 розыгрышей, взятых только подающими, прервала только двойная ошибка Карловича в седьмом гейме. Андрей попробовал зацепиться за этот шанс, но хорватский гигант закрыл гейм двумя эйсами подряд.

Впрочем, начало было положено, и в следующий раз Рублев дошел уже до счета 40:40. А вот Карлович первое очко на приеме в этой партии заработал только в 10-м гейме. Форхэнд россиянина работал как надо, и ничего удивительного, что сет дошел до тай-брейка. Где Рублев все так же методично забирал «свои» розыгрыши и не оставил сопернику шансов.

В третьей же партии Карлович дрогнул уже в самом начале, где двумя ошибками подарил Андрею брейк. Рублев так обрадовался, что сразу же едва не ответил любезностью на любезность. Но во второй раз в матче вытащил двойной брейк-пойнт.

Учитывая, что к этому моменту хорват за весь матч взял едва ли 10 мячей на приеме, задача перед Рублевым стояла предельно понятная — не отдавать своего. Тем более что на протяжении всего матча Андрей ошибался по минимуму и победил на классе. Карлович привычно наштамповал почти два десятка эйсов и 43 виннера, очень много времени проводил у сетки, но этого хватило лишь для того, чтобы достойно уступить. В матче, который, возможно, был последним в его карьере.