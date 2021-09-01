Звонарева не сдавалась до последнего в битве с первой ракеткой мира. Но Барти все-таки сильнее

Аслан Карацев вышел во второй круг. Карен Хачанов и Вера Звонарева — нет

US Open. Первый круг. Одиночный разряд

Мужчины

Ллойд Харрис (ЮАР) — Карен Хачанов (Россия, 25) — 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2

Аслан Карацев (Россия, 21) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5,1:6, 6:3, 6:2.

Женщины

Эшли Барти (Австралия, 1) — Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 7:6 (9:7)

В первый день US Open порог первого круга преодолели Андрей Рублев и Даниил Медведев. Во вторник к ним присоединился Аслан Карацев, не без трудностей обыграв испанца Мунара. А вот Карен Хачанов из дальнейшей гонки за «Шлемом» выбыл — поражение в пятисетовом матче от Ллойда Харриса.

Что с Кареном?

Жеребьевка была не очень благосклонна к серебряному призеру Олимпиады. С Кареном случилось то, что не пожелаешь никому в первом раунде «Больших шлемов», — неудобный, молодой и амбициозный соперник. Ллойд Харрис объективно прогрессирует в игре последние пару сезонов. Ранее, к примеру, он ярко показал себя на Australian Open. Тем не менее игру неудобного оппонента Карен мог подавить, компенсируя преимуществом во всех аспектах. Мог, но он этого не сделал.

Ход матча можно охарактеризовать избитым термином «качели» — счет это прекрасно отражает. Карену нужно было брать четвертый сет, игра ему это позволяла. Но показалось, что в девятом гейме четвертой партии Хачанов потянул паховые связки — так это или нет, дальше все складывалось в пользу южноафриканца. Обыграв серебряного россиянина, Ллойд (не сказать, что сенсационно) вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Догадываемся, что его будущему сопернику Эрнесто Эскобедо будет нелегко. А Карену нужно этот матч забыть и двигаться дальше. Шансы вернуться в топ-20 к концу сезона у него хорошие.

Карацев и Хачанов начали примерно в одно и то же время, но встреча Аслана оказалась более стремительной. Россиянин удачно начал, выиграв первую партию на тай-брейке, но провалился во второй, едва не получив от Мунара «баранку». Третий сет стал определяющим дальнейший исход игры — Карацев выигрывал почти по всем показателям: выше процент первой подачи (63% против 59%), больше активно выигранных мячей (13 против 4), больше выигранных очков у сетки (10 против 4), но и ошибок больше, как двойных, так и невынужденных. Доминирование Аслана стало очевидно, хоть Мунар до конца и не сдавался. Результат — Карацев сохраняет шансы на то, чтобы повторить успех Australian Open-2021, но уже в США.

Звонарева — настоящий боец

Больше, чем Энди Маррею и Карену Хачанову, с жеребьевкой не повезло Вере Звонаревой. Барти на US Open ни разу не проигрывала девушкам, находящимся ниже топ-100, — Вера располагается на 101-й строчке рейтинга WTA. Тем не менее Звонарева тоже непростой соперник для австралийки. К этой встрече Вера изначально настраивалась сыграть на максимуме своих возможностей — иначе одолеть первую ракетку нереально. К сожалению, первый сет прошел полностью под эгидой Барти. Много слов о нем не скажешь — Эшли играла с хирургической точностью по линиям, ошибалась, но на классе достаточно легко взяла сет со счетом 6:1.

Вторая партия была не просто более упорной, она была достойной того, чтобы перевести игру в трехсетовый формат. По ходу игры Вера даже вела 3:2 по геймам, дальше — небольшой спад, но дошло все то того, что исход матча решился на тай-брейке. Причем Барти билась за то, чтобы игра закончилась именно так, ей пришлось отыгрывать сет-пойнты Звонаревой.

Ash is victorious on Ashe ?



The top seed's #USOpen campaign is off to a ? start. pic.twitter.com/mOWj8hMw1y — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2021

Все было прекрасно в этом сете: длинные, красивые, умные розыгрыши и абсолютно равная игра. И в том, как сложилась эта партия, заслуга обеих девушек. Барти очень много ошибалась (4 двойные к 10-му гейму 2-го сета), нервничала и сбивалась, а потом снова выводила свою игру в нормальное русло — играла не просто кроссом со смещением угла, она варьировала его длину. Тем не менее здесь и много активно выигранных мячей со стороны Звонаревой, девушка не сдавалась до самого конца. Вера, ни дать ни взять, самый настоящий боец. И ведь действительно был шанс выиграть этот злосчастный второй сет у россиянки, но не срослось.

После Анжелики Кербер в 2016 году ни одна женщина не выигрывала несколько турниров «Большого шлема» за один год, но Эшли Барти пока выглядит игроком, готовым изменить эту ситуацию.