Медведев не стал медлить в начале пути к первому «Шлему». Разгром француза на старте US Open

Соперник Ришар Гаске ни разу не смог взять подачу россиянина.

Открытый чемпионат США. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:3, 6:1

На US Open-2021 второй ракетке мира Даниилу Медведеву надо защищать очки за финал турнира, иначе большая часть рейтинговых баллов сгорят. Сам российский теннисист готов пойти еще дальше и взять наконец первый «Шлем» в карьере. По крайней мере, так он сказал в комментарии пресс-службе ATP.

— Джокович просто невероятен, но я приложу максимум усилий, чтобы у него, Федерера и Надаля осталось по 20 «Шлемов», — поделился планами Медведев. — Я хочу не позволить ему выиграть US Open. Честно говоря, я очень хочу завоевать трофей, и мне неважно, кто будет в финале — Джокович или квалифаер.

Россиянин провел неплохую подготовку после неудачной Олимпиады и внешне полностью восстановился после поражения в четвертьфинале от испанца Пабло Карреньо-Бусты. Сначала он выиграл турнир в Торонто, потом достаточно неожиданно уступил в Цинциннати соотечественнику Андрею Рублеву, но все-таки уже в полуфинале. В итоге ему удалось сохранить много очков с тех турниров, так что на Открытый чемпионат Америки Медведев приехал в хорошем настроении и физической форме. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени Даня провел первый матч против француза Ришара Гаске.

Ришар Гаске. Фото Getty Images

Эпизодически хорошая игра француза

Никто и не предполагал, что у второго «сеяного» могут возникнуть серьезные проблемы с французским ветераном, который идет на 82-й строчке рейтинга ATP. Однажды Даниил отдал Гаске одну партию в Санкт-Петербурге, но тогда он был не в идеальных кондициях. Вряд ли Медведев мог бы вылететь в первом круге — этого можно ожидать чуть дальше по сетке от кого-то из топов, но Даня настроен пройти как можно дальше и выиграть. Встреча могла бы начаться на пару часов раньше, но на том же корте боролась японка Наоми Осака против Мари Боузковой, а перед этим Энди Маррей очень хотел пройти Стефаноса Циципаса.

Первый гейм сразу же достался Медведеву — вторая ракетка мира в конце удачно выполнил удар по длине и переиграл соперника. И сразу же ринулся делать брейк-пойнт. Напряженно, но свою подачу в итоге забрал Гаске, трижды справившись при счете «ровно». У Дани была возможность на брейк еще несколько раз — все геймы на подаче Ришара проходили в борьбе, а вот Медведев несколько раз брал свои геймы под ноль. Не хватало только последних ударов при приеме.

Брейк получился в самый нужный момент — при счете 5:4 в пользу россиянина надо было забирать гейм или играть еще несколько, чего бы не хотелось. Сначала француз сорвал свой удар, потом не среагировал на рикошет от удара Медведева, а в конце и вовсе сделал двойную. 6:4 — напряженная победа российского теннисиста в первой партии.

Терминаторский третий сет Медведева

Несмотря на некоторую борьбу в стартовом сете, ничего тревожного для россиянина не происходило — видимо, Дане нужно было привыкнуть к корту, турниру и сопернику. В следующей партии Медведев сразу показывает, кто на корте главный, и выигрывает гейм под ноль. Потом снова та же картина — Даня мог сделать брейк, но не получилось. Только в шестом гейме партии россиянин берет подачу соперника — Гаске несколько раз срывал удары, а Медведев хладнокровно его переигрывал.

А вот в последней гейме сета пришлось побороться уже россиянину — Ришар давил, и только хорошая первая подача спасла россиянина. Француз же не смог реализовать двойной брейк-пойнт и проиграл и вторую партию.

Третий сет начался с подачи Гаске, который тот и забрал — Даня не смог отыграться после преимущества в два мяча от француза. Этот гейм стал последним выигранным французом в этом матче. Дальше была уверенная подача от россиянина, резкие удары на приеме и стальные нервы Медведева. Кое-где пришлось особо постараться, Ришар все-таки не хотел просто так сдаваться и навязывал борьбу лучшему теннисисту России. Но такие эпизоды были недостаточными для того, чтобы претендовать на что-то серьезное.

За два часа Даниил Медведев переиграл Ришара Гаске и вышел во второй круг любимого турнира «Большого шлема» — US Open. Дальше он встретится с немцем Домиником Кепфером. После матча россиянин остался давать флеш-интервью, в котором рассказал, что хочет выиграть в Нью-Йорке как можно больше матчей, а затем поблагодарил болельщиков, кинув им на трибуны мячи с игры. Два года назад Даниил конфликтовал с публикой на Открытом чемпионате США, но сейчас от прежнего напряжения не осталось ни следа.