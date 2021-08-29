Медведев преграждает Джоковичу путь к «Большому шлему». Серб рвется к великому рекорду

Александр Зверев, Стефанос Циципас и Даниил Медведев — главные конкуренты Новака в борьбе за титул US Open .

Основная сетка последнего турнира «Большого шлема» этого года стартует уже в понедельник. Перед началом US Open есть несколько громких интриг: сможет ли Новак Джокович взять календарный «Шлем» (уже не золотой, но все четыре турнира этого года выиграть еще можно), навяжет ли кто-то борьбу сербу и справится ли с психологическими проблемами Наоми Осака. Теннисисты будут играть на хардовом покрытии, что подходит большему количеству спортсменов, чем грунт или трава. Тем интереснее — нас вполне может ждать какой-то сюрприз в мужской или женской части сетки.

Календарный «Большой шлем» Джоковича

Серб в этом году мог сделать уникальное достижение — выиграть все главные турниры сезона, включая Олимпийские игры. Но и на четвертой Олимпиаде Ноле ждала неудача — снова четвертое место. Обидное поражение может сказаться на настроении Джоковича, но, скорее всего, он будет заряжен на борьбу и желание доказать, что турнир в Токио — случайность. Если посмотреть с точки зрения других игроков, то у них наверняка должна возрасти уверенность, что первую ракетку мира можно обыгрывать. Сделал же это Пабло Кареньо-Буста на Олимпийских играх! Бывший лидер мужского рейтинга ATP Матс Виландер считает, что поражение в Токио никак не повлияет на Новака, но скоро ему будет сложно оставаться в топе:

— На мой взгляд, Джоковичу будет непросто оставаться на вершине, когда вокруг столько сильных соперников из нового поколения вроде Циципаса, Зверева, Медведева, Рублева, Шаповалова, — сказал знаменитый ветеран в комментарии Eurosport. — Они проводят сложные матчи, чаще рискуют и действуют агрессивнее. Конечно, у них есть и слабые стороны: они не так здорово двигаются и слабее психологически.

В Нью-Йорке не будет Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, так что Джокович может выиграть 21-й «мэйджор» и возглавить рейтинг теннисистов с самым большим количеством титулов на турнирах «Большого шлема». Сам Ноле в интервью пресс-службе ATP назвал своих главных соперников — Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев.

В полуфинале Новак снова может встретиться со Зверевым и взять у него реванш за Олимпиаду. Медведеву придется защищать кучу очков, потому что на предыдущем US Open он выступал в финале. Если россиянин дойдет до полуфинала, то из вероятных соперников у него — Циципас или Андрей Рублев, который недавно в первый раз в карьере победил Медведева в Цинциннати. Сейчас второй номер мирового рейтинга явно заряжен на борьбу — молодежь уже давно жаждет побед, а серб небезупречен.

— Джокович просто невероятен, но я приложу максимум усилий, чтобы у него, Федерера и Надаля осталось по 20 «Шлемов», — рассказал Медведев пресс-службе ATP. — Я хочу не позволить ему выиграть US Open. Честно говоря, я очень хочу завоевать трофей, и мне неважно, кто будет в финале — Джокович или «квалифаер».

Из россиян в первом круге еще сыграют полуфиналист Открытого чемпионата Австралии этого года Аслан Карацев, серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов и прошедший квалификацию Евгений Донской.

Психологические проблемы Осаки

Фаворитом женской части турнира можно считать японку Наоми Осаку, которая выиграла четыре «мэйджора» на харде из шести за последнее время. Правда, на все это накладывается нестабильность в выступлениях теннисистки — во многих случаях виной послужили ментальные трудности спортсменки, из-за чего та отказывалась общаться с журналистами и часто плакала. После этих событий пресс-служба Открытого чемпионата США заявила, что на турнире атлетам будет предоставлена психологическая помощь и доступ к «тихим» комнатам. Там они всегда смогут побыть в одиночестве.

У себя дома не сыграет многократная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. В последние годы теннисистка и не показывает своего уровня, воспитывая дочь и постоянно борясь с травмами. Вот и сейчас приходится восстанавливаться после повреждения задней мышцы бедра.

Основной соперницей японки будет Эшли Барти, которая проиграла в сезоне всего четыре матча и не жалуется на здоровье. Но на US Open железная австралийка никогда не проходила дальше четвертого круга. Барти начнет турнир со встречи с россиянкой Верой Звонаревой. Еще из вероятных кандидатов на чемпионство можно выделить Арину Соболенко, которая стала второй ракеткой мира. С «Большим шлемом» у белоруски часто не складывалось, но в этом сезоне Арина наконец дошла до полуфинала Уимблдона.

Для россиянок Открытый чемпионат США давно складывается неудачно — в прошлом сезоне только Варвара Грачева в Нью-Йорке выиграла два матча. Сейчас турнир еще даже не начался, а у теннисисток уже возникли сложности. В частности, у Анастасии Павлюченковой, которая долгое время не могла получить американскую визу. Только недавно ей все-таки выдали документ, так что олимпийская чемпионка сможет принять участие в последнем «Шлеме» сезона.

— Чудо произошло, и я таки получила американскую визу. Спасибо всем большое за поддержку. Это был очень нервный период, — написала Павлюченкова в Twitter.

Очень жаль, что спортсменам приходится сталкиваться с такими абсурдными ситуациями. В любом случае, борьба вне корта окончена.

Насте очень важно пройти на US Open как можно дальше — от этого будет зависеть ее выступление на Итоговом турнире, где россиянки не играли целых пять лет. Проявить себя может еще и Дарья Касаткина — на нее интересно посмотреть, учитывая, что эта теннисистка отказалась от Олимпиады в том числе ради американского «Шлема». Правда, уже в третьем матче в Америке Даша может встретиться с украинкой Элиной Свитолиной — очень важной соперницей. Кроме Касаткиной и Павлюченковой из россиянок можно будет посмотреть на Екатерину Александрову, Анну Блинкову, Варвару Грачеву, Веронику Кудерметову, Людмилу Самсонову, Веру Звонареву и Анастасию Потапову.