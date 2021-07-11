Джокович достал Надаля и Федерера! Сломал в финале Уимблдона итальянца и выиграл 20-й «Большой шлем»

Маттео Берреттини сумел взять лишь сет.

Уимблдон. Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:3

Как и в Париже, Джоковичу в финале достался соперник, который ни разу не играл в финалах турниров «Большого шлема». И, кажется, сам серб начал матч не до конца мотивированным — хоть накануне и привычно расплывался в комплиментах сопернику. Мол, Берреттини вообще один из лучших игроков мира (видимо, посмотрел в мировой рейтинг — там итальянец девятый). Но это точно был не амбициозный Циципас, с которым пришлось биться в финале «Ролан Гаррос». Берреттини явно прыгнул выше головы на этом Уимблдоне, где на последних стадиях сетки появилось много неожиданных имен. В то же время сам Джокович проиграл единственный сет в первом круге 19-летнему уайлдкардовцу Драперу. Хотя в полуфинале попотел с Денисом Шаповаловым, в борьбе вырвав у него победу в трех сетах (7:6, 7:5, 7:5).

Берреттини сыграл в четвертьфинале и полуфинале по 4 сета, а главное — получил небольшую травму ноги, которая стала заметна во время титульного поединка. Казалось, в таком состоянии хромой итальянец мог обыграть серба, только если тот бы вышел на матч с бутылками ракии вместо воды.

Но в двух первых геймах на своей подаче Джокович принялся спасать финал сам: сделал три двойных и оба раза доводил дело до 0:30. Итальянец мог делать и 0:40, но у сетки оказался неточен. Он оказался сам не готов к своему счастью: при пустом корте попадал в коридор, отдавал много ничейных розыгрышей, не обязательно затянутых, где традиционно силен Новак. И уже на 19-й минуте последовал первый брейк. Девушка итальянца Айла Томлянович сидела чернее тучи. А когда такая девушка недовольна, невольно становится боязно за ее парня.

I feel like ajla tomljanovi? is under more pressure during berrettini's games and berrettini under more pressure during her games?#Wimbledon pic.twitter.com/M539zfGQmE — Noor??? (@EDSER5512) July 11, 2021

Впрочем, Горан Иванишевич неподалеку тоже не был доволен — Джокович выигрывал, показывая процентов 30 возможностей.

То ли Берреттини поймал взгляд девушки, то ли Джокович слишком быстро поверил в триумф — но при счете 5:2 серб стал сбоить. Он даже дотянулся до сетбола на подаче соперника. Но Берреттини в мегаволевом гейме сначала отыгрался, а потом и сделал обратный брейк. И оказалось, что преимущество фаворита весьма иллюзорное. К тай-брейку, в который в итоге угодил 19-кратный победитель ТБШ, у него было всего 6 выигранных мячей — против 14 у итальянца. Нужно было просто добавить своих ошибок. И серб это сделал. У Берреттини появились кураж и удар с правой — один из самых мощнейших в туре. Он наконец стал попадать — и логично выиграл и тай-брейк, сделав в конце эйс.

Серб выигрывал, но не убеждал

Но даже после этого вряд ли кто-то верил, что итальянец всерьез приблизился к победе. Математически — да, но Джокович должен был ответить на пощечину.

Поэтому во второй партии серб просто снес с корта соперника, сразу оторвавшись на 4 гейма. Игроки будто сами понимали всю ненужность сета, так что в последних геймах даже баловали публику твинерами (ударами между ног) и шоу-розыгрышами, больше подходящими для выставочных матчей. Но даже здесь Джокович умудрился создать себе проблемы. 5:1 превратилось в 5:4, и лишь в последнем гейме первой ракетке мира удалось закончить очередной странный сет, в котором итальянец снова усыпил бдительность соперника.

Джокович обратился к трибунам

После повторной неубедительности Джокович серьезно, наконец, собрался и в следующем сете брейков сопернику не позволял. В середине партии идущий на рекорд Джокович даже взбесился и крикнул трибунам «Я вас не слышу!» после своих удачных действий. Те уже действительно давно переживали за андердога. Сет потребовал от Джоковича максимальной собранности: Маттео постоянно был рядом, но на форхенде ошибался слишком часто — 6:4.

«I can't hear you» — Djokovic to crowd after saving two breakpoints. ?#wimbledon pic.twitter.com/XyGnv2iOTQ — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) July 11, 2021

В четвертом сете Берреттини наконец-то удалось главное — стартовать с побед на своей подаче. Он даже дошел до счета 3:3, спас несколько красивых мячей, но все закончилось прозаично — двойной ошибкой, которой он отдал седьмой гейм сербу. Дальше тот, покрикивая на себя и трибуны, быстро дошел до матчболов и с третьей попытки добился своего.

После матча Джокович трогательно благодарил за все Федерера и Надаля — тех самых, которых догнал по количеству «Больших шлемов». Но темп завоевания этих 20 титулов, их разнообразие (каждого минимум по два) и то, в какой форме Джокович сейчас, показывают, что он уже оставил позади двух великих. И стал величайшим — какие бы стереотипы в отношении сербов ни оставались на Западе.

Ну а Берреттини тоже стоит сказать спасибо. Финал Уимблдона — это бренд, который годами строили Федерер и Надаль своими многочасовыми матчами, а потом и сам Джокович. И что сегодня итальянцу удалось — так это не подмочить репутацию бренду. Он сделал все возможное. Пусть успеет доехать до «Уэмбли» и насладиться реваншем своих земляков в финале Евро.