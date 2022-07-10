Джокович взял Уимблдон, но откатится уже на седьмое место в рейтинге

Хулиган из Австралии Ник Кирьос повержен в четырех сетах.

Уимблдон. Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Сорвиголова Ник Кирьос против великого Новака Джоковича — ярчайшее завершение двухнедельного турнира в Лондоне. Фаворит был очевиден — никак иначе, как шестикратный чемпион Уимблдона, но Кирьос, наверно, самый непредсказуемый теннисист тура, который может удивить каждого. Обошлось без сюрпризов, после привычно проигранной первой партии Ноле взял все в свои руки и выиграл еще один «Шлем». Погоня за Надалем продолжается.

Австралийский бунтарь

Ник Кирьос — антагонист теннисного тура, однако отношения с Новаком у него хорошие: австралиец публично заступился за Джоковича, когда того не пустили на Australian Open из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Перед финалом парни даже пообщались в социальной сети, в результате чего договорились — тот, кто выиграет Уимблдон, тот и будет платить за ужин.

Впервые в своей знаменательной, шумной карьере Кирьос добрался до матча такого уровня. И как бы он ни старался показывать, что ему все равно на теннис, сейчас он проиграл во многом из-за себя. Честно, не очень было понятно, в каком состоянии добрался Ник до решающего матча турнира, так как полуфинал так и не состоялся — Рафаэль Надаль снялся из-за разрыв мышц живота. Но матч показал — Кирьос в прекрасной форме.

Первый сет австралиец играл так, как будто он был столько же раз в финалах «Больших шлемов», что и его соперник, — и никакого озорства. Он сразу же сделал брейк, и это преимущество позволило выиграть ему первую партию. Тем не менее, даже ведя в сете, играя с Новаком, расслабляться нельзя.

Ник не просто быстрый игрок, здесь больше подходит определение «шустрый». Несмотря на то что ситуацию во второй партии в свою пользу исправить уже было нельзя, австралиец выдал великолепные розыгрыши и доставал почти мертвые мячи. Джокович пытался гонять своего противника по разным углам, Кирьос отвечал ему тем же, но здесь появились первые тревожные звоночки. Кирьос начал нервничать и громко разговаривать с публикой. «Разве этот матч неважен для тебя?!» — спрашивал он сам себя.

Новаку не нужно было прилагать экстраусилий

Немного статистики: вторая подача Кирьоса примерно такая же по скорости, как и первая Джоковича, — около 114 км/ч. Именно поэтому с ним тяжело играть, но Новак нашел подход и ликвидировал все «фишки» соперника. Плюс ко всему этому произошел небольшой инцидент в третьем сете, австралиец даже получил предупреждение. По словам Кирьоса, какая-то девушка на протяжении всего матча разговаривала во время розыгрышей, тем самым мешая ему. «Она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Та, что в платье, та, что похожа на ту, которая выпила 700 стаканов, брат», — сказал Ник. Девушка была идентифицирована, матч она досматривала уже за пределами Центрального корта.

Что касается самой игры, то уже в тот момент Кирьос начал сам себе проигрывать, заранее сдаваться и нападать на свою группу поддержки за пассивность. Он очень импульсивен, на любую свою ошибку он ярко реагировал. С таким характером на Центральном корте Уимблдона выиграть у Джоковича было просто невозможно. Теперь все, что нужно было делать Ноле, это показывать свой теннис, без каких-либо экстраусилий.

Падение после Уимблдона

Финальная партия была более упорной, Ник продолжал злиться на себя и свои ошибки. Но то, как он воспринимает каждую свою оплошность, говорит, что его наплевательское отношение — это все же напускное. Здесь были фантастические розыгрыши, Новак тоже начал нервничать и разговаривать, накал страстей обострился. И, естественно, такой сет не мог не закончиться тай-брейком, который выиграл в итоге великий серб.

Стабильность, уверенность и умение никогда не сдаваться — совокупность тех качеств, которые отличают Новака Джоковича от большинства игроков теннисного тура. Победа на Уимблдоне — лучший подарок на годовщину свадьбы Ноле и его жены Елены. Что примечательно, так это то, что несмотря на свою победу, с понедельника Новак опустится на четыре позиции рейтинга ATP и станет седьмым: у него снимутся прошлогодние очки за Уимблдон, а нынешние, как известно, не добавятся. Новая реальность, к которой стоило бы уже привыкнуть.