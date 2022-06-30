Радукану вышла на корт в украшениях на 54 тысячи долларов. И провалилась

Чемпионка US Open уступила во втором круге домашнего Уимблдона, но остается мечтой для спонсоров.

Уимблдон. Женщины

Одиночный разряд. Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) — Эмма Радукану (Великобритания, 10) — 6:3, 6:3

После неожиданной победы на US Open-2020 Эмма Радукану стала суперзвездой. И хотя британка ничего не выиграла после того триумфа и даже не была к этому близка, на нее обрушилось несколько многомиллионных контрактов от популярнейших мировых брендов. Сама теннисистка, кажется, особо не расстраивается из-за поражений — говорит, что это же часть процесса обучения, а ей всего 19 лет. Да и как тут грустить, когда ты проигрываешь во втором круге Уимблдона, но на тебе украшения на сумму 54 тысячи долларов от спонсора?

Нескончаемые контракты Радукану

До начала Открытого чемпионата США прошлого года Радукану занимала 150-ю строчку мирового рейтинга, но на самом турнире британка произвела фурор — не отдала ни одного сета соперницам и выиграла первый «Шлем» в карьере. После этого Эмма поднялась на 23 строчки и вошла в тридцатку, а потом и в двадцатку лучших. Вот только новых громких (да и вообще любых) побед пока так и не случилось. И некоторые болельщики начинают опасаться, что, быть может, не случится никогда. Слишком явно Эмма движется по пути, который в свое время проделала россиянка Анна Курникова.

После US Open практически все издания мира стремились взять у Радукану интервью, ее часто приглашали на красные ковровые дорожки и наперебой предлагали щедрые контракты. Сначала теннисистка заключила рекламный договор с Tiffany & Co, потом — с компанией Dior. Теннисистка принимает участие в продвижении коллекции одежды для женщин, а также рекламирует средства для макияжа и ухода за кожей. Еще Эмма сотрудничает с компанией Evian, производителем бутилированной воды. На этом контракты не заканчиваются — еще есть соглашение с производителем автомобилей Porshe, оператором сотовой связи Vodafone и авиакомпанией British Airlines. За год Радукану заработала больше пяти миллионов долларов, хотя до этого за всю карьеру — всего 280 тысяч.

Казалось бы, учитывая не то что нестабильность Эммы, но ее очень невнятную игру после Открытого чемпионата США, контракты хотя бы должны перестать прибавляться, но нет. Буквально перед стартом Уимблдона Радукану начала сотрудничать с крупнейшим британским банком HSBC. «Если бы я не пошла в теннис, то, наверное, стала бы финансисткой, поэтому рада, что буду изучать эту индустрию в ближайшие годы. Мы работаем над некоторыми очень классными идеями, и я уже жду старта некоторых инициатив, которые помогут молодежи повысить финансовую грамотность», — прокомментировала новость Эмма.

Эмма Радукану. Фото Reuters

Желание выигрывать и браслет за 33 тысячи долларов

Если у кого-то создается иллюзия, что Радукану больше подписывает контракты, чем тренируется, то у теннисистки есть ответ на эти инсинуации. Девушка, по ее словам, тренируется по пять-шесть часов в день, а разные посты в социальных сетях выкладывает по дороге на тренировку. Эмма была возмущена тем, что когда она это делает, то ей говорят, что теннисистка не сосредоточена на спорте. «Но это то, с чем я научилась справляться. Я стала менее чувствительной», — отвечала британка в комментарии Eurosport.

Возможно, проблема в игре Радукану в том, что на нее оказывается слишком большое давление. Уимблдон — домашний «мейджор» теннисистки, так что и ожидания были высокими. В минувшем году Эмма прошла дальше по сетке, а тут вылетела во втором круге. Понятное дело, весь стадион болел за нее, но выиграла-то француженка Каролин Гарсия. Да и травмы постоянно мучали Радукану, а бесконечная смена тренеров тоже не шла на пользу 19-летней спортсменке. Хотя до этого британка играла и не у себя дома и все равно проигрывала, но внимание к ней уже было слишком велико.

В нынешнем Уимблдоне Эмма уступила, но все равно запомнилась болельщикам. На центральный корт она вышла в украшениях от Tiffany & Co на сумму 54 тысячи долларов. Среди этого весьма дорогого набора были сережки за 13 тысяч и кулон с бриллиантами и жемчугом за 7 тысяч долларов. Композицию завершал браслет из 18-каратного золота, украшенного бриллиантами.

Несмотря на все контракты, Радукану все-таки пока остается в спорте и явно не хочет остаться всего с одним титулом «Большого шлема». Хотя его и правда уже никто не отберет, как говорит сама спортсменка. Через пару месяцев Эмме придется защищать свой титул в Нью-Йорке — по поводу своих теннисных неудач она не очень-то и переживает, называя их частью процесса обучения: «Для меня просто здорово получить все эти уроки в таком юном возрасте, чтобы, когда мне будет около 20, я справилась бы с этими проблемами и небольшими сбоями в игре. Я просто стану лучше», — заявляет британка.

Но с нынешней игрой Эмма может и не защитить титул на US Open, хотя и остальные девушки в туре не особо отличаются стабильностью. Кроме невероятной Иги Свентек, которая сейчас выигрывает почти все, конечно. Но вот то, что теннисистка появится в Америке в новых сережках от Tiffany или даже в наряде от Dior, сомнений нет. В конце концов, Радукану всего 19, «Шлем» уже есть, а еще контрактов заключено на полжизни вперед. Времени и повода расстраиваться почти нет.