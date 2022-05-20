На «Ролан Гаррос» первый скандал. Теннисистов подозревают в договорняке

В квалификации Открытого чемпионата Франции состоялся странный матч, к которому, возможно, приложила руку «ставочная мафия».

Второй в году турнир «Большого шлема» официально начнется в воскресенье, 22 мая, однако уже сейчас у Булонского леса творится немало интересного. Например, россияне массово рвутся через квалифицированное сито в основной турнир. К сожалению, у женщин остались шансы только у Оксаны Селехметьевой, которая в первом отборочном раунде выбила в русско-украинском дерби Катерину Байндль, потом убрала итальянку Коччаретто и в решающем матче встретится с француженкой Осеан Бабель. У мужчин до последнего, третьего, раунда дошли Павел Котов и ветеран Андрей Кузнецов.

Но не только победами россиян интересна квалификационная сетка. Как сообщает французская L'Equipe, начато неофициальное расследование матча Бернабе Сапата Миральес — Дуди Села (6:3, 6:0). По информации издания, компетентные органы заинтересовались большим количеством ставок во время второго сета, который завершился за рекордные 16 минут. Основной вал ставок был принят из Армении, Кипра и даже с Украины. Ставили люди именно на быструю победу испанца — другими словами, верили, что израильтянин Села «сольет» вторую партию.

Обвинения вызывают недоумение

Сам 37-летний ветеран в пространном заявлении отверг обвинения:

— Любой, кто знаком со мной как с игроком и особенно как с человеком на протяжении всей моей жизни и карьеры, знает, что опубликованное сегодня не только не соответствует действительности, но и нет никакой вероятности, что я буду вовлечен в подобные вещи. Как игрок, который долгое время не выступал из-за травм, я имел небольшие шансы на победу в матче против игрока, занимающего намного более высокое положение в рейтинге. Вызывает недоумение, что такого рода ставки вообще были нужны.

Меня печалит, что СМИ думают в первую очередь о своих рейтингах и не боятся нанести ущерб доброму имени игрока, человека, у которого не было недостатков в его поведении на протяжении десятилетий. Когда я вернусь в Израиль, то проконсультируюсь со своими юристами, как реагировать на эту странную рекламу, — заявил Села.

Израильтянин вообще персонаж экстравагантный. Сейчас он является 456-й ракеткой мира, но продолжает выступления. Одним из самых запоминающихся моментов его карьеры является уход с корта во время игры в Ухане в 2017-м из-за начала еврейского праздника Йом-Кипур — теннисисты доиграли до третьего сета, а вместе с ним и до заката солнца.

Охота за договорняками стала в последние годы нормой для большого тенниса. В прошлом году в Париже вечером после парного матча с Екатериной Александровой задержали 26-летнюю россиянку Яну Сизикову. Якобы в 2020 году она сдала гейм в парном матче вместе с американкой Мэдисон Брэнгл. Вернее, играла она с ней, а вот якобы сдала в одиночку, допустив две двойные ошибки и не добежав еще до одного мяча. Но дело ничем не кончилось, и сейчас Сизикова вышла замуж и продолжает играть — правда, не на «Ролан Гаррос», а на Morocco Open.

Расследования уже ведут активнее исполнительные власти государств, нежели теннисные. В 2019 году полиция раскрыла армянскую мафию (вот почему вызывает подозрение букмекерская активность в Армении), которая организовывала договорняки в самых разных точках мира. Были задержаны 28 испанских теннисистов, многие из них на днях были дисквалифицированы. Человек, с которого началось раскрытие сети, Марк Форнелл Местрес, получил 22-летнюю дисквалификацию.

Украинцы обманули систему

А украинские любители тенниса развлекаются по-другому. В 2019 году на турнир серии «фьючерс» в Дохе можно было заявить кого угодно. Украинцы выставили некоего Артема Бахмета, а потом один из ведущих Telegram-каналов опубликовал следующий пост:

— На этом видео вы можете посмотреть, как наш менеджер Артем играет на турнире ITF. Артем сегодня первый раз взял ракетку в руки. Я зарядил по полной на брейк под ноль и на многое другое. За пять геймов Артем взял ноль очков. Кстати, Артем и правил теннисных не знает. Объяснял ему некоторые вещи сегодня, но он еще путается.

Бред или не бред, но ставками на этот матч отбили поездку двух человек в Доху и неделю проживания в отличном отеле, а также хорошо заработали сверху. И это только часть потенциальной прибыли с поездки. Всю неделю Монт и Артем будут находиться на турнире, давать прогнозы прямо с кортов, а на следующей неделе опять будут играть в квалификации и ставить против себя, — написал Монт.

Так что если вы вдруг не умеете играть в теннис — у вас есть шанс.