Медведев и Рублев получили шанс на русский четвертьфинал. Жеребьевка «Ролан Гаррос»

Участники парижского турнира «Большого шлема» узнали своих первых соперников.

В Париже прошла жеребьевка основной сетки на «Ролан Гаррос». По ее итогам можно предсказать потенциальные четвертьфинальные поединки, где традиционно фигурируют имена сильнейших теннисистов. Даниил Медведев вовсю восстанавливается после операции и уже начал играть на нелюбимом грунте, Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжают претендовать на звание величайшего в истории, Карлос Алькарас приехал за первым «Шлемом», а Ига Свентек планирует продолжить свою огромную цепочку побед.

Медведева нет в числе фаворитов

Возглавляет верхнюю часть сетки Новак Джокович, для которого «Ролан Гаррос» станет первым турниром «Большого шлема» в этом сезоне. На Australian Open серб не попал, так что в битве за звание величайшего его опередил Рафаэль Надаль. Но во Франции либо Надаль уйдет в отрыв, либо Джокович сравняет счет. Есть и третий вариант — все останется как есть, потому что не выиграет ни одна из легенд. У испанца и серба есть шанс встретиться в четвертьфинале — помешать им постараются Ботик ван де Зандшульп, Григор Димитров и Диего Шварцман. Новаку точно нужно защищать свои очки — при неудачном раскладе можно снова остаться второй ракеткой мира и отдать это звание Даниилу Медведеву.

Другими четвертьфиналистами могут стать Александр Зверев и новая звезда тенниса Карлос Алькарас. Испанца называют вторым Рафой — в этом сезоне он уже выиграл два «тысячника», а в Мадриде стал первым игроком, кто победил на грунте на одном и том же турнире и Джоковича, и Надаля. Так что Карлос — очень опасный соперник. Если в прошлом году он еще был восходящей звездой, то теперь самая настоящая. На пути к четвертьфиналу ему могут встретиться Себастьян Корда и Карен Хачанов, а Звереву — Джон Изнер и Алехандро Давидович-Фокина. Кроме того, в этой четверти сетки стартует Доминик Тим, у которого пока дела в туре идут не так уж и хорошо — он попытается для начала пробиться во второй круг.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

В нижней части сетки высшим номером «посева» обладает Даниил Медведев, которого пресс-служба Открытого чемпионата Франции даже не включила в число фаворитов. Россиянин, конечно, лучше играет на харде, но в прошлом году дошел в Париже до четвертьфинала, где уступил Стефаносу Циципасу. Медведев недавно провел первый матч после операции по удалению грыжи, где проиграл французу Ришару Гаске. Но это еще не признак того, что Даня вылетит в первом же круге — сетка для него не такая уж и сложная. Четвертьфинал, если Медведев не вылетит раньше от испанца Пабло Карреньо-Бусты или еще от кого-то более неожиданного, придется играть с Андреем Рублевым. Тому, в свою очередь, надо опасаться Янника Синнера из Италии. Если же Медведев пройдет 1/4, а из другой четверти сетки в полуфинале окажется Стефанос Циципас, то они и сыграют 1/2. У грека на пути самый грозный соперник — Денис Шаповалов из Канады, а в четвертьфинале — Каспер Рууд из Норвегии. Нижняя часть сетки опять же оказывается чуть легче.

Свентек претендует на несколько рекордов

Фаворитом в женском турнире еще до публикации результатов жеребьевки была полька Ига Свентек. До «Ролан Гаррос» она выиграла пять турниров подряд — целых 28 матчей. Если она победит и во Франции, то у нее будет 35 выигранных матчей подряд. Столько же было у Винус Уильямс в 2000 году. А еще титул в Париже будет означать, что Свентек станет первой женщиной, которая смогла выиграть шесть турниров подряд.

В четвертьфинале Ига может встретиться с чешкой Каролиной Плишковой, а далее возможна новая встреча с Людмилой Самсоновой. Россиянка стала буквально единственной за последнее время, кому удалось взять у полячки хотя бы сет. В этой же части сетки будут Тамара Зиданшек из Словении, прошлогодняя полуфиналистка «Ролан Гаррос», Симона Халеп, Елена Остапенко и Джессика Пегула.

В качестве соперниц по полуфиналу для Свентек можно рассмотреть девушек из второй четверти сетки — там «главными» по «посеву» стали Паула Бадоса и Арина Соболенко. Там же сыграют и Дарья Касаткина, недавно вернувшая себе звание первой ракетки России, и Вероника Кудерметова, выигравшая римский турнир в паре с Анастасией Павлюченковой. Сама Настя снялась со всех соревнований до конца года и финал французского «Большого шлема» защищать не будет.

Онс Жабер из Туниса и Мария Саккари могут схлестнуться в третьем четвертьфинале, как они это сделали недавно в Италии. Туниска оказалась сильнее — отыграла несколько матчболов и выиграла. Гречанка же в прошлом году дошла до полуфинала во Франции, где в драматичном матче проиграла будущей победительнице Барборе Крейчиковой. Здесь же начнут и Анжелика Кербер, и Эмма Радукану, неожиданно взявшая «Шлем» в Америке, и ее соперница по финалу Лейла Фернандес, и экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

Второй номер «посева» имеет чешка Барбора Крейчикова, которой придется защищать победу в Париже. Для начала ей стоит дойти до четвертьфинала и выиграть у сильной эстонки Аннет Контавейт, пятого номера рейтинга WTA. Кажется, что эта часть менее сложная, чем три другие четверти, — звездных имен здесь меньше. Варвара Грачева из России начнет свой путь в этой же четверти сетки. Самой Барборе тоже придется нелегко — она с февраля не выступала в туре из-за травмы локтя, но уже приехала в Париж и вовсю тренируется.

Сейчас еще проходят квалификационные матчи на «Ролан Гаррос», а вот игры первого круга начнутся 22 мая. Тогда же пройдет жеребьевка в парных видах.

Соперники россиян в первом круге

Мужчины

Медведев (Россия, 2) — Багнис (Аргентина)

Рублев (Россия, 7) — Квоном Сон У (Корея)

Хачанов (Россия, 21) — Квалифаер

Карацев (Россия) — Квалифаер

Женщины

Касаткина (Россия, 20) — Петерсон (Швеция)

Калинская (Россия) — Киз (США, 22)

Самсонова (Россия, 25) — Ковинич (Черногория)

Кудерметова (Россия, 29) — Квалифаер

Александрова (Россия, 30) — Миннен (Бельгия)

Рахимова (Россия) — Квалифаер

Грачева (Россия) — Шарма (Австралия)