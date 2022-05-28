Хачанов вынес британца с «Ролан Гаррос». Невероятный матч Карена

Третья ракетка России оказался сильнее первой ракетки Великобритании в четырехсетовом матче третьего круга.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 21) — Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — 6:2, 7:5, 5:7, 6:4

На «Ролан Гаррос» к концу первой недели начинается самое интересное. Третий круг, игры которого начались в пятницу, уже способен свести между собой двух сеянных — если они, конечно, не уступили конкурентам, стоящим ниже в рейтинге. К счастью для болельщиков Карена Хачанова, он избежал сенсаций со знаком минус.

И теперь 21-й ракетке турнира предстояло попробовать превзойти ожидания организаторов и шагнуть в топ-16. Но для этого нужно было обыграть 10-й номер посева, британца Кэмерона Норри.

Сын британских ученых

Выход на корт этой пары ожидался в районе четырех по парижскому времени, но все карты организаторам спутали девушки. Виктория Азаренко и Джил Тайхманн устроили настоящую перестрелку в стиле Дикого Запада, и разбирались между собой больше трех часов. По накалу это точно был один из лучших матчей турнира — дело дошло до чемпионского тай-брейка, и даже жаль, что кому-то нужно было уступить. Проигравшей оказалась Азаренко.

Поэтому у Хачанова было время настроиться, а может быть, и прокрутить в голове прошлые выступления. Тем более, что с парижскими кортами у него связаны приятные воспоминания. Здесь в 2019-м он впервые в карьере вышел в четвертьфинал «мейджора», обыграв стоявшего тогда в первой десятке Хуана Мартина дель Потро. Именно этот успех позволил Карену самому войти в топ-10. Да и вообще Хачанов на «Ролан Гарросе» в последние годы стабильно выходит минимум в четвертый круг — исключением стал лишь предыдущий сезон.

Тогда как Норри, например, подобным похвастать не может. Удивительно, но этот теннисист, недавно добиравшийся до 10-й строки в рейтинге АТР, вообще не заходил дальше третьего раунда ни на одном из турниров «Большого шлема».

Зато у Норри удивительная биография — он воистину «человек мира». Родился в Йоханнесбурге в семье британских ученых. Да-да, не смейтесь, родители Кэмерона известные микробиологи. Когда сыну было три года, они перебрались из ЮАР в Новую Зеландию, и на старте карьеры Норри несколько лет выступал под флагом этой страны. Затем он еще подростком переехал в Лондон, несколько лет учился в США, но в итоге предпочел диплому карьеру профессионала.

Прошлый сезон стал для Норри прорывом, причем начиналось все именно на грунте — в мае 2021-го он вышел в финал турнира в Эшториле, и с тех пор провел еще восемь титульных матчей, четыре из которых выиграл.

Кэмерон Норри. Фото Reuters

Битва систем

За эти полтора года он встречался с Хачановым пять раз, и выиграл три встречи, причем на грунте британец брал верх оба раза. Интереса соперничеству придает и то, что теннисисты действуют в разной манере — силовая и атлетичная игра Хачанова против тягучей, оборонительной у Норри. Британец делает ставку на выносливость, выбор позиции, и иногда кажется, что он способен притягивать мячи как магнит.

Одним из приоритетных вариантов развития событий для Хачанова был быстрый брейк, и он сделал его уже в третьем гейме. Но тут же собственными ошибками организовал 0:40 на подаче, и пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти три брейк-пойнта и отстоять гейм.

Норри обычно здорово держит подачу, но в начале этого матча у него дела не ладились — в седьмом гейме Хачанов заработал еще два брейк-пойнта после двух подряд невынужденных ошибок британца, и завершил дело четким форхэндом в угол. Положение Кэмерона в первом сете стало совсем плачевным. Тут бы Карену спокойно доиграть партию, но и он занервничал. Не попал в корт по ширине, затем допустил двойную, затем неудачно укоротил — снова три шанса на брейк у оппонента и героическое спасение. Попутно парни выдали шикарный розыгрыш на 36 ударов, который Норри закончил виннером.

Именно в этом гейме, растянувшемся на 11 с половиной минут, британец начал показывать проблески своей игры — держал мяч, укладывал его по линиям, возвращал в корт после атак Карена. Но россиянин выстоял и с четвертого раза реализовал сетбол.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Герой часа

Похожий гейм соперники сыграли во втором сете при счете 2:1 в пользу Норри — Хачанов на подаче «горел» 15:40, соперники обменивались виннерами, но Кэмерон снова не реализовал два брейк-пойнта. И так расстроился, что отдал следующий «свой» гейм, сделав четыре невынужденных ошибки. Психологически в эти минуты ему было крайне тяжело.

И следующий раз на подаче Норри выглядел не блестяще. Начав с 40:0, он снова начал ошибаться и едва не отдал четвертый гейм подряд. Но спасся, а потом настала и очередь Хачанова делать подарки сопернику. С 30:0 он допустил двойную ошибку и две невынужденных. Норри с 12-го раза наконец реализовал брейк-пойнт и сравнял счет. Теперь все наперекосяк пошло уже у Карена — в девятом гейме он мог брать подачу соперника, но не использовал два шанса, в десятом же едва не отдал свою, отыграв сетбол.

Игра колебалась, как метроном, то в одну сторону, то в другую, и каждый гейм вполне мог обернуться любым исходом. Когда хронометраж партии вплотную подобрался к одному часу, Хачанов еще раз оформил брейк и вышел подавать на сет. История повторилась — не без доли везения россиянин получил сетбол, запорол удар из стопроцентной позиции, оказался вынужден отыгрывать брейк-пойнт. Но все-таки дожал Норри.

Карен Хачанов. Фото Reuters

На закате дня

Уже в закатных лучах парижского солнца соперники начали третий сет, где Карену почти сразу же пришлось ликвидировать очередные два брейк-пойнта. А следом показать Норри, как реализовывать такие моменты, классно вырезав мяч в ноги идущему к сетке оппоненту. Британец урок быстро выучил и сделал обратный брейк, но Хачанов счел нужным повторить пройденное.

Кэмерон все так же часто ошибался, а россиянин получал шансы. Но как и в прошлой партии, Норри со счета 2:4 сумел перевернуть игру и взять три гейма кряду, причем последний — на зубах, постоянно отставая и отыграв два брейк-пойнта. И за настырность ему воздалось в концовке, когда Хачанов совершил три невынужденных подряд и отдал сет.

Но как выяснилось чуть позже, на этот локальный успех британец затратил почти все ресурсы — и физические, и моральные. Карен с ходу сделал брейк, затем под ноль забрал свою подачу, выдав серию из девяти победных розыгрышей подряд. Затем забрал еще один «чужой» гейм со счета 15:40, и незаметно оказался в шаге от общего успеха. У Норри пропала убойная первая подача, которой он грозил Хачанову в предыдущей партии, да и прием оставлял желать много лучшего.

Кэмерон еще уперся в восьмом гейме, когда Хачанов первый раз вышел подавать на победу — британец отыграл три матчбола, сделал брейк и продлил встречу. Но со второй попытки Карен не оставил ему шансов — два четких удара в углы и два эйса. Хачанов продолжает путь на «Ролан Гаррос», и в четвертом круге ждет одного из главных фаворитов турнира Карлоса Алькараса.