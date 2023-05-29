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Сегодня, 18:30

«Готов играть с кем угодно». Карацев продолжает побеждать в Париже

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Аслан Карацев.
Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото AFP
Алексей Попырин.
Фото Reuters
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Павлюченкова также успешно стартовала на «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» — 2023. Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 6:2
Аслан Карацев (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2
Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) — 6:3, 7:5

В понедельник, 29 мая, на кортах «Ролан Гаррос» было запланировано сразу восемь матчей с участием россиян. Аслан Карацев, выигравший квалификацию, встречался с Алексеем Попыриным. У женщин первый круг пытались преодолеть Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Варвара Грачева, Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Возрождение Аслана

Аслан Карацев с учетом квалификации выиграл в Париже уже четыре матча и преодолел первый круг «мейджора». Наконец-то россиянин возвращается в топ — он был хорош на турнире в Мадриде, где обыграл Даниила Медведева и добрался до полуфинала. Сам Карацев объяснил, что сейчас ему без разницы, с кем бороться: «Если ты хочешь далеко пройти по сетке, ты все равно встретишься с топами. На турнире я готов играть с кем угодно, главное быть готовым морально и физически. Я готов».

Алексей Попырин.
Фото Reuters

У Аслана была травма — болела поясница, с этим тоже связана часть игровых проблем. Чтобы решить вопросы со здоровьем, он обратился к Энди Маррею. Тот порекомендовал Карацеву специалиста, и это помогло. Потом были тренировки в академии Рафаэля Надаля. «Я месяц тренировался в академии Надаля, готовился к грунтовому сезону. Но все равно после тренировочного блока нужно время, чтобы снова привыкнуть к соревновательному ритму и матчам. Шаг за шагом я возвращаюсь», — рассказал россиянин.

Еще россиянина спрашивали перед стартовым матчем основной сетки, когда в последний раз был так же уверен в своей игре. Аслан ответил — такое было два года назад: «Думаю, в 2021-м, а в прошлом году я очень хорошо играл в Гамбурге. Но суть в том, насколько ясное у тебя мышление и как ты тренируешься каждый день. Ты должен выкладываться на 100% каждый день, и потом результаты не заставят себя ждать».

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В матче с Алексеем Попыриным Карацев был хорош. У австралийца время от времени шла первая подача, но в розыгрышах Аслан его переигрывал. Спад у россиянина случился во втором сете — стало больше ошибок, но азарт и желание выиграть никуда не пропали. Россиянин отыграл брейк, уходил с брейк-пойнтов и сетболов, но на тай-брейке не получилось. Завершилась партия двойной ошибкой Карацева.

Зато потом все снова пошло под диктовку россиянина — Аслан классно провел третий сет, Вернуться в игру у австралийца получилось в четвертой партии, но ненадолго — Карацеву все же удалось сделать решающий брейк. Во втором круге Аслан сыграет либо с Фрэнсисом Тиафо, либо с Филипом Краиновичем.

Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Павлюченкова набирает форму

С победы начала и финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова, возвращающая после травмы и пропуска большей части прошлого сезона. Россиянка уже в Страсбурге на прошлой неделе показывала обнадеживающий теннис, сейчас же ей достаточно легко удалось выиграть матч против Линды Фрухвиртовой из Чехии.

За три дня до старта основной сетки «Ролан Гаррос» не все считали, что Настя способна просто выигрывать. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев советовал Павлюченковой сбросить вес, чтобы заиграть — мол, спортсменка слишком любит сладкое: «Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное — вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое. Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции», — цитирует Тарпищева ТАСС.

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Читала Настя этот комментарий или нет, но она достойно ответила на него, выиграв стартовый матч в Париже. Чешка начала гейм на своей подаче с трех двойных ошибок, что помогло Павлюченковой сразу же оформить брейк. Следом же — еще один, которому поспособствовали еще две двойные. Линда пришла в себя только в концовке партии и отыграла один из брейков, но этого не хватило для победы в сете.

Вторая партия прошла почти под копирку — Фрухвиртова снова ошибалась на своей подаче, а Настя этим пользовалась. Павлюченкова закономерно вышла во второй круг, где сыграет с другой россиянкой, Людмилой Самсоновой.

Из других результатов дня стоит отметить успешный старт Новака Джоковича. Серб одержал комфортную победу над Александром Ковачевичем, не позволив сопернику заработать хотя бы один брейк-пойнт в первых двух сетах, но заставив понервничать в третьем. Статистика Джоковича впечатляет — он ни разу в карьере не проигрывал на старте «Ролан Гаррос».

Новак Джокович.
Фото AFP

19-летняя россиянка Диана Шнайдер тоже вышла во второй круг парижского «мейджора». За 1 час и 16 минут она обыграла 81-ю ракетку мира Ребекку Марино. Причем у нее было целых семь двойных ошибок и ни одного эйса, зато получилась хорошая реализация брейк-пойнтов. В следующем раунде соперницы у Шнайдер посерьезнее — либо Татьяна Мария из Германии, либо Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

Во вторник же в борьбу вступят первая ракетка России Даниил Медведев, 16-летняя Мирра Андреева и ее сестра Эрика, которая пробилась в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Диана Шнайдер
Новак Джокович
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