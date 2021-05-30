21-й титул для Надаля или первый для Медведева? Горячие две недели во Франции

Серена Уильямс в женской сетке не в числе фаворитов.

Второй турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос-2021» стартует уже в воскресенье. Всего нас ждет две недели главного старта грунтового сезона — финальные матчи сыграют только в середине июня. Разбираемся, кто же является фаворитом в мужской и женской сетках турнира и ждать ли от кого-то прорыва во Франции.

Возвращение Федерера, скрытые резервы Надаля и шанс Медведева на грунте

Новак Джокович и Даниил Медведев на этом турнире поспорят за звание первой ракетки мира. Сейчас россиянин второй, и для того чтобы сместить серба с лидирующей позиции, ему нужно выиграть French Open. Такой исход событий кажется маловероятным, учитывая нелюбовь Дани к грунту и многочисленные неудачи на нем. Но почему бы не замахнуться на итоговый максимум? Но для начала нужно преодолеть первый круг, в котором Медведев встретится с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Бывший российский спортсмен известен резкими высказываниями по отношению к соперникам, судьям, болельщикам и самому себе. Даниила тоже знают по темпераменту и непростому характеру. Игра будет жаркой.

Вторая ракетка России Андрей Рублев прекрасно начал сезон, выиграл с командой ATP Cup в Австралии, турнир в Роттердаме и дошел до четвертьфинала Australian Open. Потом Андрей немного сбавил темп. Возможно, соперники просто начали привыкать к агрессивному стилю игры Рублева. Первый круг Андрей проведет с немцем Яном-Леннардом Штруффом — в Париже россиянину вполне реально пройти минимум до четвертого круга.

Любопытно посмотреть на Аслана Карацева, который совершил мощнейший прорыв, прорвавшись из квалификационных матчей до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. После Аслан взял первый титул ATP в одиночном разряде в Дубае и обыграл Новака Джоковича в полуфинале в Белграде. French Open Карацев начнется с матча с Дженсоном Бруксби, который квалифицировался в основную сетку через дополнительный отбор.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер попытаются выиграть рекордный 21-й турнир Большого Шлема. Больше шансов, конечно, у испанца, который не проигрывает на «Ролан Гарросе» уже четыре года подряд. Швейцарец еще зимой сделал операцию на колене и пропустил начало сезона, а после долго восстанавливался после травмы. По его заверениям, он ждет начала травяного сезона.

Надаль все еще хорош, но победить его можно, что и произошло на Australian Open. Достаточно просто хорошей игры и агрессивности и не очень большого количества ошибок. Правда, во Франции Рафа всегда находит в себе какие-то дополнительные резервы и показывает свой максимум.

Не стоит забывать еще и о Стефаносе Циципасе и Александре Звереве, которые хороши на грунте и готовы брать мэйджоры. Вполне вероятно, что именно они смогут дойти до полуфинальных матчей и побороться за главный титул.

Неравномерность распределения женской сетки

В женской части турнира два главных фаворита «Ролан Гарроса» — первая ракетка мира Эшли Барти и прошлогодняя победительница турнира Ига Свентек. Обе теннисистки попали в одну половину сетки, поэтому встретиться могут еще до финала. И австралийка, и полька показывают на грунте стабильную и яркую игру и готовы далеко пройти.

Во второй половине сетки предпочтение можно отдать белоруске Арине Соболенко. Ее главным соперником будут собственные эмоции — все-таки особо далеко на турнирах «Большого шлема» спортсменка пока не заходила (только четвертый круг), поэтому нужно просто играть максимально спокойно. Тем более что и особо непроходимых соперниц у нее быть не должно.

Элина Свитолина, София Кенин, Гарбин Мугуруса, Петра Квитова, Виктория Азаренко, Анастасия Павлюченко и даже Серена Уильямс — классных теннисисток во Франции будет много, но у всех из них не задался грунтовый сезон. Мешают либо травмы, либо нестабильность, либо еще какие-то причины. Возможно, присмотреться стоит к Веронике Кудерметовой, которая в этом сезоне впервые дошла до финала WTA-турнира в Абу-Даби и проиграла там как раз Соболенко.

Теоретически Серена Уильямс может побороться за свой 24-й «Шлем», чтобы по числу побед сравняться с австралийкой Маргарет Корт. Титул принесет американке еще и четвертый «Карьерный шлем». А вот первое подобное достижение может завоевать Анжелика Кербер, а Наоми Осака из Японии возглавить рейтинг WTA, если доберется до финала, а Эшли Барти сойдет в одном из первых кругов. Сюрпризы исключать нельзя.

Ролан Гаррос-2021. Матчи 30 мая

Мужчины

Андухар (Испания) — Тим (Австрия, 4)

Циципас (Греция, 5) — Шарди (Франция)

А.Зверев (Германия, 6) — Отте (Германия)

Хачанов (Россия, 23) — Веселы (Чехия)

Сафиуллин (Россия) — Табернер (Испания)

Женщины

Тиг (Румыния) — Осака (Япония, 2)

Азаренко (Белоруссия, 15) — Кузнецова (Россия)

Конюх (Хорватия) — Соболенко (Белоруссия, 3)

Фернандес (Канада) — Потапова (Россия)

Веснина (Россия) — Говорцова (Белоруссия)

Анисимова (США) — Кудерметова (Россия, 29)

Павлюченкова (Россия, 31) — Макхейл (США)