Медведев закончит год на первой строчке рейтинга? Что может ему помешать

В конце июля Даниил станет первым российским теннисистом, кто смог удержаться в статусе первой ракетки мира десять недель.

Новак Джокович сумел защитить титул чемпиона Уимблдона, но при этом опустился со второго на седьмое место рейтинга ATP. Последний раз он стоял так низко четыре года назад (замыкал топ-10 в августе 2018-го). Это произошло из-за того, что руководители британского «мейджора» решили не допускать до турнира россиян и белорусов (это затронуло полтора десятка профессионалов, большинство из которых напрямую попадали в основную сетку в одиночном разряде). Из-за санкций ATP Новак потерял 2000 очков, а его главный конкурент в борьбе за первую строчку Даниил Медведев — всего 180.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Столько же очков сгорело у второго номера рейтинга Александра Зверева и Кристиана Гарина (чилиец опустился на 13 позиций), у Феликса Оже-Альяссима и Карена Хачанова — по 315 (минус пять позиций у россиянина), у Баутисты Агута — 350, у Рафаэля Надаля — 360, у Хуберта Хуркача — 710 (выпал из топ-10), у Дениса Шаповалова — 720 (минус семь позиций), у Маттео Берреттини — 1200 (опустился с 11-го на 15-е место). По 13 позиций потеряли Давид Гоффен и Себастьян Корда, 10 — Илья Ивашко, девять — Лоренцо Сонего, пять — финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос. Жестче всех «досталось» Мартону Фучовичу, который опустился сразу на 38 строчек и теперь идет в конце топ-100. «Вы серьезно, ATP?» — написал в своих социальных сетях четвертьфиналист прошлогоднего Уимблдона.

Медведев спокойно готовится к любимому харду

До начала Уимблдона в СМИ появлялись разные варианты развития событий. Мол, руководители ATP после общения с профсоюзом игроков все-таки решили не списывать очки за прошлый год или спишут половину. Но в итоге боссы не стали менять свою жесткую позицию из-за дискриминации российских и белорусских теннисистов. Таким образом, Медведев сохранил свои позиции в рейтинге, хотя вместо травяных кортов играл в гольф с легендой своего любимого футбольного клуба Бастианом Швайнштайгером, а финалу Джокович — Кирьос предпочел просмотр «Гран-при Австрии» «Формулы-1». Сейчас он опережает Зверева на 925 очков.

Можно уверенно сказать, что до августа его точно никто не догонит. В июле ни он, ни Джокович, ни Надаль не будут играть рейтинговые турниры. Зверев продолжает восстанавливаться от травмы. А значит, уже совсем скоро Даниил превзойдет достижение Марата Сафина, который был на вершине мирового рейтинга суммарно девять недель (25 июля у Медведева будет 10 недель, у Кафельникова было шесть).

Главные же испытания для Даниила начнутся в августе со стартом североамериканской серии. Хотя для начала он разомнется на турнире в Лос-Кабосе (1-6 августа). Помимо россиянина, свой приезд в Мексику подтвердили Оже-Альяссим, Кэмерон Норри (действующий победитель), Диего Шварцман и Джо Изнер. А вот на «мастерсе» в Монреале Медведеву придется защищать победу (1000 очков), затем — полуфинал в Цинциннати (360 очков) и прошлогодний триумф на US Open (2000 очков). В последние годы Медведев великолепно играет эти турниры, но не стоит забывать, что он окажется под колоссальным давлением. Все вокруг будут говорить о том, что он первая ракетка мира, у него будет первый номер «посева», в каждом круге соперники станут биться против него с удвоенной энергией, мечтая обыграть лидера рейтинга. Так что Даниилу придется очень непросто.

С другой стороны, на его стороне опыт. Все-таки он давно не новичок в туре, обыграл всех представителей «Большой четверки», первым из нового поколения выиграл турнир «Большого шлема». Даниил в расцвете сил. Он целиком и полностью заслужил быть на вершине мирового рейтинга. И есть хорошие шансы закончить год на первом месте, выиграть еще один топ-турнир.

Джокович и Зверев могут пропустить североамериканскую серию

Отметим, что главным соперником Медведева в борьбе за первое место до конца года может стать Рафаэль Надаль. Великий испанец намерен восстановиться от разрыва мышцы живота, который он получил в Лондоне, за три-четыре недели. Это значит, что Рафа, скорее всего, будет готов сыграть в Канаде, а затем и на других крупных турнирах североамериканской серии.

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Приезд же в США Зверева и Джоковича под большим вопросом. Немец продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа и допускает, что может не сыграть даже на US Open-2022. «Если я поеду в Нью-Йорк, то не для того, чтобы провести один-два матча, а чтобы выиграть. Я не буду возвращаться, пока не наберу нужную для этого форму. Но с турнира я пока не снялся», — заявил Зверев, которому вот-вот должны снять гипс.

У Джоковича проблемы другого плана. Серб не привит от коронавируса, поэтому не сможет въехать в США. Он подтвердил, что ради US Open не планирует вакцинироваться. То есть надеяться стоит только на исключение. Хотя с Australian Open-2022 этот план провалился: «Следующие пару недель у меня отпуск. И буду надеяться на хорошие новости из США. Я бы очень хотел сыграть. А если ничего не изменится, нужно будет подумать о моем расписании».

Если Джокович пропустит американские турниры, то потеряет 1200 очков. В прошлом году он выступал только на US Open, где дошел до финала, уступив в трех сетах Медведеву.

Рейтинг ATP на 11 июля 2022 года

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5150

5 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050

6 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4845

7 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4770

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3700

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445

10 (13). Янник Синнер (Италия) — 3185...

27 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1440...

40 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1062