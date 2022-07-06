Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?

Организаторы лондонского мейджора вынуждены объясняться по поводу избирательного присутствия вип-гостей на праздновании столетия Центрального корта.

Британское издание Daily Mail опубликовало объяснения организаторов Уимблдона в связи с отсутствием Марии Шараповой среди вип-гостей церемонии празднования столетия Центрального корта, которое прошло во Всеанглийском лаун-теннисном клубе в минувшее воскресенье. Многие связали игнорирование одной из самой ярких чемпионок британского «Большого шлема» — в том числе и в праздничном видеоролике — с тем, что Шарапова всю свою карьеру выступала под российским флагом, а теннисисты из России не допущены на нынешний турнир по политическим причинам. Daily Mail пишет, что политика на церемонию никак не влияла, однако объяснения организаторов действительно выглядят довольно странно.

Одно из самых заметных событий в истории женского тенниса

Пышная праздничная церемония в честь знаменательной даты арены на Черч-роуд в Юго-Западном пригороде Лондона собрала многих звезд тенниса, сопровождалась выступлением знаменитых музыкантов и фейерверками. На трибуны Всеанглийский лаун-теннисный клуб пригласил 1500 беженцев из разных стран. Среди гостей мероприятия были чемпионы Уимблдона разных лет — Билли Джин Кинг, Маргарет Корт, Крис Эверт, Винус Уильямс, Мартина Хингис, Энди Маррей, Бьорн Борг, Род Лейвер, Роджер Федерер, Джон Макинрой, Джон Ньюкомб, Пэт Кэш, Ллейтон Хьюитт и Горан Иванишевич. Мартина Навратилова ради этого события прилетела из-за океана, но не смогла присутствовать из-за положительного теста на ковид.

Среди тех, кто блистал своим отсутствием, публика отметила Пита Сампраса, Андре Агасси, Джимми Коннорса, Бориса Беккера, Штеффи Граф, Серену Уильямс, Вирджинию Уэйд, Эвонн Гулагонг-Коули, Эшли Барти и, конечно, Марию Шарапову. Вероятно, у каждого из этих звезд были свои причины, чтобы отклонить приглашение (если оно вообще было отправлено). Известно, что Беккер сейчас отбывает тюремный срок за мошенничество, Барти принимает участие в звездном турнире по гольфу, Серена после поражения в первом круге Уимблдона в расстроенных чувствах уехала из Лондона... Но что произошло с Шараповой?

Daily Mail пишет, что из тех, кто выиграл лондонский «шлем» всего один раз, были приглашены лишь те, кто находился рядом, и кому не пришлось бы лететь на церемонию за тридевять земель. Шарапова в настоящий момент беременна (предположительно на седьмом месяце) и, возможно, не захотела ехать в Великобританию из США по медицинским причинам. Что касается отсутствия кадров победы Шараповой в подборке лучших моментов в истории Центрального корта, то это объяснено тем, что из-за небольшого хронометража ролика в него не смогли включить все знаменательные эпизоды. Хотя разгром, который 17-летняя Мария учинила Серене Уильямс в финале 2004 года, безусловно, — одно из самых заметных событий в истории всего женского тенниса.

На следующем юбилее все будет по другому

В общем, четкого ответа так и не прозвучало. Многое могла бы прояснить сама Шарапова, но никаких сообщений о том, что она добровольно отказалась от поездки в Лондон или просто не получила приглашения, Мария в соцсетях не сделала. И вообще большой вопрос — воспринимают ли на Западе Шарапову как россиянку. Ведь эта спортсменка с детства живет в США, является носителем американской культуры и говорит по-английски лучше, чем по-русски. Споры о том, можно ли считать Марию россиянкой, шли на протяжении всей ее спортивной карьеры и не утихают до сих пор.

С другой стороны, Шарапова упорно играла под российским флагом, несмотря на то, что у нее было множество возможностей получить американское спортивное гражданство, как это сделали многие другие теннисные мигранты из стран бывшего СССР. На церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне Мария была знаменосцем всей российской делегации и целом всегда уважительно отзывалась о России, хотя бывала на своей исторической родине очень редко и практически не выступала за российскую сборную в Кубке Федерации. В общем, основания распространить на Шарапову антироссийский бан у организаторов Уимблдона теоретически были.

— Конечно, культура отмены есть и на этом уровне. Нам может это быть обидно, мы можем негодовать, но в ближайшее время они продолжат так себя вести. Нам пора привыкнуть, — прокомментировала ситуацию в интервью «СЭ» олимпийская чемпионка и депутат ГосДумы РФ Светлана Журова. — Организаторы боятся, потому что понимают, что может быть скандал даже из-за видеоролика. Проще перестраховаться и не включать кадры с Шараповой. Все увидят своих спортсменов, кроме России. Всем понятно, что Шарапова была и есть. Она великая теннисистка. Может, когда будет отмечаться следующий юбилей, то там будет по-другому.