Эстония и Латвия закрыли границы для теннисистов из России. Что им за это будет?

Международная теннисная федерация теперь может лишить турниры в прибалтийских странах рейтинговых очков.

Правительство Эстонии ввело запрет на участие российских и белорусских теннисистов в турнирах на территории этой страны. Наши спортсмены узнали об этом из сообщения Международной теннисной федерации о снятии российских игроков с женского турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов в эстонском Пярну. «Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал», — объяснила случившееся исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна. В июне в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и белорускам отказал Латвийский теннисный союз.

Плохо дискриминировать кого-то

Для начала надо объяснить, что речь идет о небольших турнирах, в которых обычно участвуют игроки «третьего эшелона». Такие соревнования в Прибалтике — хороший способ набрать рейтинговые очки, затратив на поездку сравнительно немного денег. Правда, теперь спортсменки, которым отказано в допуске, несут очевидные финансовые потери — на выступлении в Пярну могла быть завязана сложная логистика, плюс придется отменять все брони на билеты и отели. «И вы скажете, что это реально справедливо? Запомните это, когда будете говорить, как плохо дискриминировать кого-то. Спорт должен быть вне политики», — написала в соцсетях 19-летняя российская теннисистка Элина Захарова, пострадавшая от решения властей Эстонии.

Официально организатором турниров в Пярну и Лиепае выступает не женская теннисная ассоциация, а международная федерация. Но ITF реализует ту же стратегию по отношению к игрокам из России и Белоруссии, что и WTA — представителям этих стран разрешено выступать в нейтральном статусе. Поэтому, когда Уимблдонский турнир отклонил заявки россиян и белорусов по политическим причинам, последовали санкции — британский «мейджор» был лишен рейтинговых очков и оштрафован. Если следовать этой логике, теперь аналогичные наказания должны быть предприняты и в отношении теннисных соревнований в Эстонии и Латвии. В прошлом году в Лиепае играли восемь девушек из России и Белоруссии, а в Пярну — четыре.

Помочь пострадавшим

Закрытие для россиянок турнира в Лиепае месяц назад вызвало немалый скандал, так что комментировать его пришлось даже главе WTA Стиву Саймону. «Мы придерживаемся принципов, согласно которым спортсмены могут заявляться на турнир в соответствии с рейтингом, — заявил тогда чиновник. — Мы уже обратились в ITF, чтобы они помогли пострадавшим теннисисткам найти другие турниры, как это ранее происходило с турнирами в Великобритании и Германии. В ITF нас заверили, что они готовы оказать полную поддержку игрокам, чтобы у них были равные возможности участвовать в турнирах согласно их положению в рейтинге».

«Всем спортивным организациям надо задуматься об этом, потому что получается, что это все может превратиться вообще во все что угодно, — говорила «СЭ» депутат Госдумы Светлана Журова. — Сегодня Россия, завтра еще что-то: это мы любим, это мы не любим. Все ж закончится когда-то, а Латвия или Литва могут сказать: «Знаете, а мы Россию вообще никогда не любили, поэтому мы никогда не будем пускать к нам спортсменов из России». Это вопрос открытия ящика Пандоры. Мы можем ожидать и такой реакции в будущем, поэтому лучше не допускать подобных ситуаций и сейчас. Теннисистки все-таки старались быть более нейтральными».

Россияне едут через Эстонию, чтобы посетить Лувр

Ранее власти Эстонии запретили въезд в свою страну музыкантам российской группы «Руки вверх», а также Полине Гагариной и Филиппу Киркорову. МИД Латвии после концерта в «Лужниках» внес в черный список 25 российских деятелей культуры. Кроме того, латвийским спортсменам теперь запрещено заключать контракты с командами из России и Белорусии. Эстония и Латвия сейчас в принципе пытаются двигаться в авангарде антироссийских санкций — не только в сфере культуры и спорта. Так министерство иностранных дел Эстонии объявило о подготовке предложений Европейскому союзу (ЕС) о приостановке выдачи россиянам шенгенских виз. Глава внешнеполитического ведомства балтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что ему не нравится ситуация, в которой «российские граждане массово едут через Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию, чтобы посетить Лувр».

Случаи аннулирования заявок спортсменов на турниры по политическим причинам достаточно редки, но порой это происходит, когда национальные власти отказывают участникам соревнований во въездных визах. Это, порой случается с израильскими спортсменами в мусульманских странах. Также США и их союзники иногда закрывают возможность для выступления спортсменам из Ирана, особенно когда они имеют отношение к Корпусу стражей Исламской революции. А на недавнем чемпионате мира по легкой атлетике десятки спортсменов не успели оформить американские рабочие визы из-за бюрократических проволочек в ведомстве Госдепартамента. Ограничений для выступления спортсменов из западных стран на территории России в данный момент нет.