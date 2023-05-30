Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косово его считают «провокатором»

Новак призвал остановить насилие у границ Сербии, но это понравилось далеко не всем.

После победы в первом круге Открытого чемпионата Франции один из лидеров мирового тенниса Новак Джокович ввязался в политический скандал, написав на стекле перед камерой лозунг: «Косово — сердце Сербии! Прекратите насилие». Это произошло по завершению матча 36-летнего серба против американца сербского происхождения Александра Ковачевича. Послание связано с обострением ситуации в сербских анклавах Косово и Метохии. Однако многие восприняли демарш звездного спортсмена не как призыв к миру, а как напоминание, что косовский регион является частью Сербии. И это якобы может привести к эскалации и без того разгоревшегося конфликта.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Я сделал бы это снова

На послематчевой конференции Новак заявил, что не жалеет о надписи на стекле, и готов понести ответственность за свой поступок.

— Я не политик и не собираюсь ввязываться в политические дебаты. Это очень деликатная тема, и мне, как сербу, очень больно, когда я вижу, что происходит в Косово и как наших людей практически изгоняют из собственных муниципалитетов, — объяснил свое поведение Джокович. — Это — меньшее, что я мог сделать. Как публичный человек я чувствую ответственность за происходящее, и собирался выразить свою поддержку нашему народу и всей Сербии. Ведь я сын человека, родившегося в Косово. Я, конечно, не знаю, что ждет Косово и сербский народ в будущем, но в таких ситуациях очень важно проявлять солидарность и демонстрировать поддержку.

— Я слышал, что в социальных сетях и СМИ много негативных комментариев, — продолжил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема». — Я не знаю, накажут ли меня, или что-то в этом роде, но у меня нет сожалений. Я сделал бы это снова. Я против войн, против насилия, против конфликтов любого рода, и всегда заявлял об этом публично. Конечно, я сочувствую всем пострадавшим, но эта ситуация с Косово имеет прецедент в международном праве. Мы знаем, что случилось с резолюцией Совета безопасности ООН 1244, которую часто упоминают в связи с Косово. Мне жаль, что мы находимся в незавидной для нас ситуации. Косово — наше сердце, наша твердыня, центр важнейших исторических событий для нашей страны, там находятся самые важные монастыри и святыни. Есть много причин, почему я написал это на камеру, и это было искренне.

Резолюция 1244 от 10 июня 1999 года была принята Совбезом практически единогласно (воздержался только Китай) и предполагала демилитаризацию Косово под контролем мирового сообщества. Однако фактические этот документ стал прикрытием для создания независимого государства с центром в Приштине, против чего категорически возражали Сербия и Россия. Косово до сих пор не признано рядом стран, а в сербских анклавах периодические возникают конфликты, связанные с произволом косовских властей и попытками вмешаться в автономию муниципалитетов. Сейчас после разгона массовых акций косовских сербов Белград привел свою армию в полную боевую готовность и направил ее на границу с Косово.

Лживая пропаганда или борьба за мир?

Отец Новака Срджан Джокович родился в городе Косовска-Митровица — ныне сербском муниципалитете на севере Косово. Однако после школы он уехал учиться в Белград, а потом стал тренером по горным лыжам на замнем курорте Копаоник. Там он встретил свою будущую жену Диану — хорватку по происхождению. Новак — старший из детей этой пары — родился в Белграде в 1987 году. Во время косовского конфликта ему было 12 лет, и он в своих интервью вспоминал как был свидетелем натовских бомбардировок. В общем, звездный теннисист явно не может быть равнодушен к событиям в Косово.

В январе этого года во время Открытого чемпионата Австралии Срджан Джокович спровоцировал большой скандал, сфотографировавшись с флагом России. Его обвиняли в политической пропаганде и требовали запретить вход на стадион. При этом сам Срджан заявил, что просто делал совместное селфи с фанатами, и не обратил внимание, что у них в руках российское, а не сербское знамя (они действительно очень похожи). Впрочем, вокруг самого Новака в последнее время в основном полыхали не политические, а антиваксерские скандалы, связанные с нежеланием спортсмена прививаться от ковида.

Во время все того же Australian Open за надписи на стекле доставалась российскому теннисисту Карену Хачанову. Спортсмен, у которого много родственников в Армении, призывал разблокировать Лачинский коридор. Это вызвало бурную негативную реакцию азербайджанцев, которые указывали на то, что политике нет места в спорте, и требовали наказать Хачанова. В целом затея с короткими надписями, которые оставляет победитель после матча, — интересная. Но как показывает практика, в наше неспокойное время — крайне опасная, и чреватая скандалами.

В Приштине демарш Джоковича ожидаемо восприняли негативно. Косовские газеты называют Новака «провокатором» и отмечают, что его слова можно трактовать как призыв к восстановлению контроля Сербии на Косово. В соцсетях позицию звезды тенниса характеризуют как «националистическую», «пропагандирующую ненависть», «способствующую разжиганию конфликта» и «отдающую лживой пропагандой». Спортсмена предлагают дисквалифицировать за «шовинизм», однако на практике Джоковичу навряд ли грозит что-то большее, чем штраф. Формально политические акции действительно запрещены, однако надпись на стекле можно трактовать и как борьбу за мир, и здесь большой простор для работы адвокатов при негативном сценарии.