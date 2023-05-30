Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Скандалы

Сегодня, 08:40

Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косово его считают «провокатором»

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
1/2
Новак призвал остановить насилие у границ Сербии, но это понравилось далеко не всем.

После победы в первом круге Открытого чемпионата Франции один из лидеров мирового тенниса Новак Джокович ввязался в политический скандал, написав на стекле перед камерой лозунг: «Косово — сердце Сербии! Прекратите насилие». Это произошло по завершению матча 36-летнего серба против американца сербского происхождения Александра Ковачевича. Послание связано с обострением ситуации в сербских анклавах Косово и Метохии. Однако многие восприняли демарш звездного спортсмена не как призыв к миру, а как напоминание, что косовский регион является частью Сербии. И это якобы может привести к эскалации и без того разгоревшегося конфликта.

Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Я сделал бы это снова

На послематчевой конференции Новак заявил, что не жалеет о надписи на стекле, и готов понести ответственность за свой поступок.

— Я не политик и не собираюсь ввязываться в политические дебаты. Это очень деликатная тема, и мне, как сербу, очень больно, когда я вижу, что происходит в Косово и как наших людей практически изгоняют из собственных муниципалитетов, — объяснил свое поведение Джокович. — Это — меньшее, что я мог сделать. Как публичный человек я чувствую ответственность за происходящее, и собирался выразить свою поддержку нашему народу и всей Сербии. Ведь я сын человека, родившегося в Косово. Я, конечно, не знаю, что ждет Косово и сербский народ в будущем, но в таких ситуациях очень важно проявлять солидарность и демонстрировать поддержку.

Футболисты сборной Сербии. «Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной

— Я слышал, что в социальных сетях и СМИ много негативных комментариев, — продолжил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема». — Я не знаю, накажут ли меня, или что-то в этом роде, но у меня нет сожалений. Я сделал бы это снова. Я против войн, против насилия, против конфликтов любого рода, и всегда заявлял об этом публично. Конечно, я сочувствую всем пострадавшим, но эта ситуация с Косово имеет прецедент в международном праве. Мы знаем, что случилось с резолюцией Совета безопасности ООН 1244, которую часто упоминают в связи с Косово. Мне жаль, что мы находимся в незавидной для нас ситуации. Косово — наше сердце, наша твердыня, центр важнейших исторических событий для нашей страны, там находятся самые важные монастыри и святыни. Есть много причин, почему я написал это на камеру, и это было искренне.

Резолюция 1244 от 10 июня 1999 года была принята Совбезом практически единогласно (воздержался только Китай) и предполагала демилитаризацию Косово под контролем мирового сообщества. Однако фактические этот документ стал прикрытием для создания независимого государства с центром в Приштине, против чего категорически возражали Сербия и Россия. Косово до сих пор не признано рядом стран, а в сербских анклавах периодические возникают конфликты, связанные с произволом косовских властей и попытками вмешаться в автономию муниципалитетов. Сейчас после разгона массовых акций косовских сербов Белград привел свою армию в полную боевую готовность и направил ее на границу с Косово.

Лживая пропаганда или борьба за мир?

Отец Новака Срджан Джокович родился в городе Косовска-Митровица — ныне сербском муниципалитете на севере Косово. Однако после школы он уехал учиться в Белград, а потом стал тренером по горным лыжам на замнем курорте Копаоник. Там он встретил свою будущую жену Диану — хорватку по происхождению. Новак — старший из детей этой пары — родился в Белграде в 1987 году. Во время косовского конфликта ему было 12 лет, и он в своих интервью вспоминал как был свидетелем натовских бомбардировок. В общем, звездный теннисист явно не может быть равнодушен к событиям в Косово.

В январе этого года во время Открытого чемпионата Австралии Срджан Джокович спровоцировал большой скандал, сфотографировавшись с флагом России. Его обвиняли в политической пропаганде и требовали запретить вход на стадион. При этом сам Срджан заявил, что просто делал совместное селфи с фанатами, и не обратил внимание, что у них в руках российское, а не сербское знамя (они действительно очень похожи). Впрочем, вокруг самого Новака в последнее время в основном полыхали не политические, а антиваксерские скандалы, связанные с нежеланием спортсмена прививаться от ковида.

Карен Хачанов. Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?

Во время все того же Australian Open за надписи на стекле доставалась российскому теннисисту Карену Хачанову. Спортсмен, у которого много родственников в Армении, призывал разблокировать Лачинский коридор. Это вызвало бурную негативную реакцию азербайджанцев, которые указывали на то, что политике нет места в спорте, и требовали наказать Хачанова. В целом затея с короткими надписями, которые оставляет победитель после матча, — интересная. Но как показывает практика, в наше неспокойное время — крайне опасная, и чреватая скандалами.

В Приштине демарш Джоковича ожидаемо восприняли негативно. Косовские газеты называют Новака «провокатором» и отмечают, что его слова можно трактовать как призыв к восстановлению контроля Сербии на Косово. В соцсетях позицию звезды тенниса характеризуют как «националистическую», «пропагандирующую ненависть», «способствующую разжиганию конфликта» и «отдающую лживой пропагандой». Спортсмена предлагают дисквалифицировать за «шовинизм», однако на практике Джоковичу навряд ли грозит что-то большее, чем штраф. Формально политические акции действительно запрещены, однако надпись на стекле можно трактовать и как борьбу за мир, и здесь большой простор для работы адвокатов при негативном сценарии.

Теннис
Roland Garros
Новак Джокович
2
1
Читайте также
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
«Ролан Гаррос» — 2023, расписание и результаты матчей 1-го круга: Мирра Андреева — Элисон Риск и другие
«Ролан Гаррос» — 2023, расписание и результаты матчей 1-го круга: Медведев — Уайлд и другие
Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на высказывание Джоковича о ситуации в Косово
Отец Карацева заявил, что россиянин может далеко пройти по сетке «Ролан Гаррос»
Тарпищев считает, что Аванесян нужно уходить от однообразной игры
Ольховский отметил уверенность Карацева на «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Готов играть с кем угодно». Карацев продолжает побеждать в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости