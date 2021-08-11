У Медведева сложности после Олимпиады. Снова ругается с судьей и может упасть в рейтинге

Даниил пока не в своей тарелке.

Турнир ATP National Bank Open. Торонто (Канада). Открытые корты, хард

Одиночный разряд. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:4

Даниил Медведев пока не может прийти в себя после обидного поражения от испанца Пабло Карреньо-Бусты на Олимпиаде в Токио. Медведев поехал на первый постолимпийский турнир — «Мастерс» в Торонто. И в первой же игре столкнулся с большими трудностями. Он долго не мог найти игровой ритм, успокоиться, что вылилось в споры с арбитром. К пылкому характеру Медведева нам не привыкать, но Даниилу сейчас лучше не растрачивать нервы и силы, а настраиваться на спокойную работу. Ему сейчас больше надо защищать больше всех рейтинговых очков в туре, а значит позиция второй ракетки мира под угрозой.

Третья за четыре турнира встреча с Бубликом и дикий розыгрыш

В третий раз за последние четыре турнира Медведев играет с казахстанским теннисистом российского происхождения Александром Бубликом. И как на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде снова выигрывает Даниил, но матч был не простым. Сначала игру едва не сорвала погода. В начале второго сета матч ненадолго останавливали из-за дождя, но потом разошелся ливень, и судья прервал встречу уже на длительное время. Пауза, правда только помогла Медведеву собраться. До перерыва теннис у россиянина не шел — первый сет он уступил Александру со счетом 4:6, и по физическим кондициям, эмоциям и настрою сопернику явно проигрывал. Медведев много злился, бил ракетку, а затем даже огрызнулся на Бублика, предложившего ему свой зонт. Зато потом Даниил собрался, и завершил встречу в свою пользу. «Возможно, условия изменились из-за влажности, но до дождя я не очень хорошо играл. Когда мы вернулись на корт, я уже с первого гейма почувствовал себя лучше. И по ходу матча только прибавлял. После дождя у него не было ни одного брейк-пойнта, я полностью развернул игру», — говорит Медведев.

Правда хоть по качеству игры Даниил и прибавил, уверенности в себе и спокойствия ему все еще не хватало. Он бурно реагировал на неудачные розыгрыши и начал свою любимую тему — споры с арбитрами. Сначала поводом для недовольства стал отказ судьи отпустить Медведева на «туалетную паузу». В ответ Даниил пригрозил переодеть свое нижнее белье прямо на корте перед камерами. Несколько раз Даниил просил челленджи, хотя их итог был заранее очевиден. Но признать свою ошибку Даниил не мог.

Главным же событием игры стал штрафной розыгрыш в пользу Бублика за разговоры Медведева. Москвич в сердцах зарядил мощный смэш в сторону Бублика, едва не покалечив своего соперника. Спасаясь от удара Александр закрылся ракеткой и мяч перелетел на сторону Медведева. Бублик в это время упал на корт, а Медведев перед тем, как завершить розыгрыш победным ударом, извинился перед противником за опасный удар. И это не понравилось судье на вышке — она посчитала разговоры во время матча помехой противнику. Надо сказать, что по букве закона судья права — по правилам запрещено общаться с противником или судьей, когда мяч остается еще в игре.

Два года назад перед US Open Медведев также полыхал

Медведева штрафное очко взбесило, что привело к забавному обсуждению произошедшего. Даниил спросил судью, почему она остановила встречу в тот момент, когда мяч был у него. Судья Орели Торт ему объяснила, что нельзя говорить во время розыгрыша. Тут в диалог вступил уже Бублик, уточняя кто говорил. Торт повторила — разговаривал Даниил. Бублик захохотал, а Медведев обвинил Торт в тупом решении, над которым все будут смеяться. И предсказал его появление в нарезках соцсетей. Вновь включился Александр — аргументируя эпизод тем, что он прервал розыгрыш, и виноват он. Видимо, Бублику хотелось уже поскорее начать, и он был готов уступить разъяренному Медведеву один гейм. Но судья была непреклонной — виноват Даниил, переигровки гейма не будет, по правилам очко за Бубликом. Никакого решающего значения момент не имел, скорее наоборот зарядившись дополнительными эмоциями Медведев даже ускорил свою победу. Но тот факт, что россиянин снова спорит с арбитрами немного озадачивает.

Медведев намеренно обращался к девушке «бро», цитируя Ника Кириоса, с которым у Орели недавно был еще один конфликт. Такое поведение заставляет вспомнить целую серию скандалов на US Open 2019, когда Даниил показал трибунам средний палец и назвал судью Дамьена Дюмуса «чудилой, который не может работать арбитром». Кстати, это тоже была цитата — Медведев вспомнил как ранее бедного француза оскорбил Стефанос Циципас. На этом приключения на US Open нашей первой ракетки не закончились. Он набросился на болбоя, вырвав у него из рук полотенце, затем стал открыто насмехаться над свистом трибун и говорить в интервью, что побеждает благодаря ненависти болельщиков. Практически каждая игра того чемпионата США заканчивалась различными нелепостями, связанными с Медведевым, а фанаты даже стали писать петиции в пользу дисквалификации теннисиста.

Dancing his way into the final eight! ?



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Медведеву очень тяжело будет сохранить статус второй ракетки мира

В 2019 году злость помогла Даниилу собраться и выдать лучший на тот момент свой перфоманс — он дошел до финала турнира серии «Большого шлема» впервые в карьере. Но сможет ли сейчас он перевести негативную энергию себе на пользу? Ведь на Олимпиаде не получилось. Спорный скандал на ровном месте после вопроса от чилийского журналиста привели к поражению от Карреньо-Бусты в следующем круге. Так что лучше бы Медведеву собраться и сконцентрироваться на своей игре. К тому же сейчас перед ним очень важный этап в карьере. ATP отменил коронавирусные послабления, и сразу после «Мастерса» в Торонто не будут сохранять заработанные ранее очки. До этого турнира тур сохранял половину из того, что игроки успели заработать в 2019-м. Это была мера по поддержке игроков в тяжелое время первой волны коронавируса, когда турниры практически не играли. Но в середине 2021-го, по мнению ATP, мир вернулся в нормальное русло, и от карантинного правила пора отказаться. Уже на харде в Цинциннати очки будут вычитать полностью. А значит, чтобы сохранить свою позицию второй ракетки мира, Медведеву придется сильно попотеть.

Перед ним тяжелая задача — сохранить 61 процент набранных очков — больше всех в туре. Конец лета-осень 2019 были у Даниила крайне успешными. 1000 очков у него за победу в Цинциннати, 1200 за финал US Open, по 1000 за титулы в Шанхае и Париже и 1500 за триумф на итоговом турнире. Суммарно за ближайшие четыре месяца может «сгореть» 6040 баллов из 9920. Ни у кого из ближайших преследователей Медведева по рейтингу таких сверхзадач нет. Третьим по рейтингу пока что идет Циципас. От Даниила он отстает на 1500 очков, а под угрозой у него почти в три раза меньше баллов чем у россиянина — 2680. Если летом мы говорили о погоне за Новаком Джоковичем и попытке стать первой ракеткой мира, то сейчас за счастье будет сохранить статус-кво. Как минимум нужно играть не хуже, чем два года назад, а как максимум брать новые очки. Благо, будут турниры в Индиан-Уэллсе и Кубок Кремля.