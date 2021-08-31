«Долбаный читер». Скандал вокруг русского грека на US Open

Одного из лидеров мужского тенниса Стефаноса Циципаса уничтожают из-за 20-минутных туалетных тайм-аутов.

На самом деле теннис — один из немногих видов спорта, где до сих пор останавливают матчи, когда у спортсменов не фатальная травма. И это стало частью тактики. Причем давно. Если раньше медицинскими/туалетными перерывами злоупотреблял Новак Джокович (многочисленные хейтеры просто ненавидят его за это), то сейчас у великого серба появилось много адептов. А в последние недели больше всего за это достается Стефаносу Циципасу. Третья ракетка мира стал мишенью не только для болельщиков, но и для своих коллег.

Обвинения со стороны Зверева

В полуфинале «мастерса» в Цинциннати грек уступил Александру Звереву. После матча немец заявил, что Стефанос ушел на туалетный перерыв с телефоном и якобы из туалета общался со своим отцом и тренером Апостолосом.

— Его отец сидит с телефоном на трибуне, — говорил Александр Зверев. — А он ушел с сумкой, где у него также телефон и все его вещи. То же самое было в Париже, и то же самое происходит на каждом турнире.

Циципас, конечно, отверг обвинения. Он заявил, что у Зверева нездоровое воображение. Однако в комментариях русскому греку тут же вспомнили, что Стефанос берет паузу на поход в туалет практически в каждом матче. Сам Циципас не считает, что он нарушает какие-то правила. В том числе этические.

Stefanos survives.



?? @steftsitsipas overcomes a brave Andy Murray 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 to advance at the #USOpen pic.twitter.com/kj8hK1Btcf — ATP Tour (@atptour) August 30, 2021

— Я ухожу с корта не только для похода в туалет, но и чтобы переодеться (официально перерыв называется Toilet/Change of Attire Break. — Прим. «СЭ»), — заявил теннисист. — Я сильно потею. Возможно, больше других игроков, так что это необходимость. Мне бы хотелось бы снимать потные шорты и футболку не перед зрителями, а в раздевалке. Это нормальное желание? Не думаю, что в этом есть что-то безумное.

Действительно формально действия Циципаса соответствуют правилам ATP . В трехсетовых матчах игроку положен один туалетный перерыв, в пятисетовом — два.

«Он жульничает»

Продолжились туалетные тайм-ауты в исполнении Степана (как называет грека его русская мама) и на стартовавшем US Open. Матч Циципаса и экс-первой ракетки мира Энди Маррея должен был стать главным украшением первого круга. Так и получилось. Поединок продолжался почти пять часов и подарил истинным фанатам тенниса много красивых розыгрышей. Но если первые четыре сета на корте шла равная борьба, то в пятом сете Маррей надломился психологически. Причиной стал второй туалетный перерыв соперника.

После второго сета Стефанос покинул корт с прозрачным пакетом, где визуально паходились только чистые вещи. Видимо, это своеобразный привет Звереву и его мнению о спрятанном телефоне. Перед пятым сетом Стефанос ушел с корта на восемь минут. Но после возвращения он взял еще и медицинскую паузу. Это добило титулованного британца. Он начал кричать на соперника, обращаться к судье (тот выписал Стефаносу предупреждение за затяжку времени): «Он каждый раз уходит на 20 минут. А туалет рядом. Что он делал? Я никогда так долго в туалет не ходил. У него какие-то проблемы». А после проигранного гейма на своей подаче обратился к ложе Циципаса со словами «он жульничает».

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Andy Murray was not happy with Stefanos Tsitsipas' toilet break ??#USOpen pic.twitter.com/iRWNIYf1QC — Live Tennis (@livetennis) August 31, 2021

Энди не унимался до конца игры, а после матча высказал все, что думает о тактике грека: «Это просто *****. ***** читер. Детский сад».

В общении с журналистами Маррей сказал, что поведение Циципаса не помогает популярности вида спорта. Хотя до их встречи на US Open-2021 шотландец говорил, что за Стефаносом будущее мирового тенниса.

— Я потерял к нему уважение, — приводит слова Маррея журналист Бен Ротенберг. — Это абсурд, и Циципас это знает. Если это никого не волнует — ладно. Я еще обсужу это с командой, посмотрю, что говорят болельщики, игроки, все остальные. Может быть, я слишком остро реагирую, потому что проиграл матч. Но сейчас мне кажется, что это все полный бред, с которым нужно бороться, потому что он вредит спорту, мешает телевидению, мешает болельщикам. Я бы сказал то же самое, если бы выиграл этот матч.

And in the second match of our «Wait what round is this?» viewing at Arthur Ashe, it's Andy Murray-Stefanos Tsitsipas! pic.twitter.com/EUcfSiOga2 — D'Arcy Maine (@darcymaine_espn) August 30, 2021