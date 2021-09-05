Последний из россиян. Медведев рвется к титулу US Open

Вторая ракетка мира одолела Дэниела Эванса.

US Open. Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:3, 6:4, 6:3

История Даниила Медведева на Открытом чемпионате тенниса США продолжается. Россиянин обыграл британца Дэниела Эванса, занимающего 27-ю строчку мирового рейтинга ATP , и не отдал ни сета по ходу турнира. Евгений Кафельников перед встречей теннисистов сказал, что матч с Эвансом «станет очередной прогулкой для Дани». Так ли оно было на самом деле?

Оговоримся, что Даниил — последний россиянин, продолжающий свое выступление на текущем «мейджоре», но только в одиночной мужской сетке. В женском туре все еще борется Анастасия Павлюченкова, а в парном разряде — Варвара Грачева.

DANIIL. MEDVEDEV. ?



On to the quarterfinals after a 6-3, 6-4, 6-3 win over Evans in 7h 24mins.



?: @usta | #USOpen pic.twitter.com/MSFpZxCDLI — ATP Tour (@atptour) September 5, 2021

Фестиваль двойных и укороченных

В июле этого года Дэниел Эванс заразился коронавирусом, из-за чего пропустил Олимпиаду в Токио. Эванс выиграл свой предыдущий матч на тай-брейке в пятом сете, отыгравшись с двух партий против Алексея Попырина. То есть обстоятельства, предшествующие матчу, плюс тяга Медведева изматывать своих соперников и заставлять их работать за каждое очко, вообще не благоволили британцу.

В первом сете Медведев сделал ранний брейк на подаче, выполнив блестящий удар с бэкхенда по линии, и быстро вышел вперед со счетом 4:1. На приеме он заработал сет-бол при том, что изначально уступал со счетом 0:40, но Эванс его отыграл. Соперники заставляли друг друга бить лишние мячи, доставая удары, которые во многих матчах были бы виннерами. Отметим также и блестящие розыгрыши в концовке первой партии.

Второй сет британец начал с кошмарных, мелких ошибок. Обводящие удары Дани прекрасно работали против выходов Эванса вперед. Тот в свою очередь пытался навязать борьбу, сделав обратный брейк, но это лишь раззадорило Медведева — Даниил взял два гейма подряд и по итогу выиграл второй сет. «Фестиваль укороченных и двойных», — так охарактеризовал эту партию комментатор Eurosport 'а Кирилл Дышлавой. Стремительно развивались события в финальной партии: быстрые геймы на подаче Медведева, снова ошибки Эванса, четыре брейка Даниила.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил победу Медведева так: «Преимущество у Даниила было достаточно большим. Надо учитывать, что Эванс — остроатакующий игрок, хорошо двигается, играет быстрыми и плоскими ударами. Конечно, с этой точки зрения Медведеву надо было сохранить настрой, который был в начале игры. Он не давал противнику раздвигаться, плотно играл, хорошо подавал. С позиции техники и тактики Медведев имел преимущество во всех компонентах».

Четвертьфинал с квалифайером

Возвращаясь к поставленному в начале вопросу, скажем, что матч Медведев — Эванс можно все-таки назвать «очередной прогулкой для Дани», но с оговоркой, что дальше, по-видимому, будет еще легче. В четвертьфинале лучший теннисист России сыграет с квалифайером Ботиком Ван Де Зандшульпом, занимающим 117-ю строчку мирового рейтинга ATP .

Такую пару на второй неделе US Open трудно было бы представить еще в начале турнира, но последние дни американского «мейджора» научили нас ничему не удивляться. Кажется, что легкая сетка открыла путь для россиянина вплоть до финала, но все может перевернуться с ног на голову. Кто ж знал, что Циципас вылетит с турнира от 18-летнего Алькараса?

Даниил выглядит откровенным фаворитом следующего матча, но говорить с уверенностью о его победе мы не будем, просто приведем статистику. Статистика Медведева на хардовых кортах в 2021 году — 31-5 (и 162-61 в своей карьере). Он выиграл 11 из 12 своих титулов ATP именно на хардовых кортах, включая турниры ATP Masters 1000: 2019 год в Цинциннати, 2019 год в Шанхае, 2020 год в Париже и 2021 год в Торонто.