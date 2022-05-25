Хачанов первым из россиян вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

В нелегком трехчасовом матче Карен одолел Уго Дельена из Боливии.

Ролан Гаррос. Мужчины. Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 21) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3

Карен Хачанов первым среди россиян успешно преодолел второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. Хорошо, что погода была благосклонна к Карену, небо в Париже ясное, без единой тучки, поэтому прерывать матч из-за дождя не пришлось — крыша на «Ролан Гаррос» есть только на центральном корте Филиппа Шатрие, а Карен играл на 13-м. Не без трудностей, не без потерянного сета, но Хачанов все-таки прошел дальше по сетке. Осталось дождаться Медведева с Рублевым, но на сегодня с мужской половиной российского тенниса все — баста.

Помогла поддержка зрителей

Уго Дельен в первом круге «Ролан Гарроса» одолел Доминика Тима, но сделать это сейчас — победить экс-третью ракетку мира — не такое большое достижение. К сожалению, Тим проиграл 11 последних матчей, ему никак не удается прийти в форму после травмы запястья. Но вернемся к Дельену. Боливиец в последнее время не отличается стабильностью, но как раз уверенная победа над Тимом помогла ему сохранить чуть больше сил, чем это сделал Карен после своего прошедшего матча. Уго — профильный грунтовик, но выше 75-й строчки рейтинга ATP он никогда не поднимался. Статистика Уго (32-14) в этом сезоне говорит сама за себя — легким матч для Хачанова точно не должен был быть. Так оно и было.

Стоит отметить, что в этот раз зрители гораздо лучше поддерживали Карена, чем в матче против Нуну Боргеса. Кто знает, может, его группа поддержки перешла на сторону Хачанова. Что касается самой игры, то начал россиянин не очень: две проигранные подачи, 12 невынужденных ошибок, брак в игре — в итоге проигранный сет. Однако вторую партию Карен сразу же начал с брейка, чуть позже взял еще одну подачу соперника и довел счет по сетам до 1:1. Тут руки уже развязались, россиянин стал действовать свободнее, увереннее и меньше ошибаться (уже семь невынужденных ошибок).

Давай, Карен, давай!

Казалось бы, вот он, настоящий теннис от Хачанова, но не тут-то было. Снова шероховатости. В середине третьего сета Карен сделал брейк, но боливиец сразу же его вернул, Хачанов как-то странно и безынициативно отдал свою подачу — то мячи в сетку попадали, то вылетали не просто в аут, а куда-то в небо. Далее шаг за шагом, сталкиваясь на самом деле с большим сопротивлением, ребята все-таки дошли до тай-брейка, где полностью доминировал Карен.

В финальной партии оживилась как публика, так и Хачанов. Больше брейков, больше красивых ударов по линии, больше криков «Карен! Карен! Карен!». Этот самый Карен уже понял, что нужно во что бы то ни стало дожимать боливийца, потому что тот все норовил учинить трудности: россиянин не взял ни один гейм под ноль. Тем не менее все завершилось красивым форхендом и овациями зрителей стоя Карену. Да, все прошло, как и в прошлом матче, не без сучка и задоринки, но главное результат — выход в третий круг «мэйджора».

Прямо за Кареном сидел с флагом Армении очень активный болельщик, который поддерживал его весь матч, выкрикивая: «Давай, Карен, давай!» Но когда Хачанов сидел на скамейке в перерыве перед предпоследним геймом, болельщик уже так разошелся, что Карен даже попросил его быть чуть-чуть потише. В следующем круге россиянина ждет либо Кэмерон Норри (Великобритания, 10), либо Джейсон Кублер (Австралия). Очевидно, что сражаться с первым из них будет труднее — британец на прошлой неделе выиграл грунтовый турнир в Лионе.