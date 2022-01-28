Даниил обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open и может стать грозой легенд, если в воскресенье не позволит Рафаэлю Надалю установить рекорд всех времен.

Australian Open. Одиночный разряд

Мужчины. Полуфиналы

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) —7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Даниил Медведев и Стефанос Циципас провели друг против друга восемь матчей. Шесть выиграл россиянин, еще две победы — у грека. При этом взаимоотношения у обоих теннисистов сразу не сложились. Еще во время первого круга американского «Мастерса» в 2018 году в третьем сете между игроками возникла словесная перепалка, и Циципас, уходя на туалетный перерыв, назвал Медведева сраным русским. Даня не остался в стороне и произнес длительную обвинительную речь, обращаясь к судье на вышке. Во время следующей встречи россиянин сказал, что грек заблокировал его в Instagram.

После этого было еще несколько игр, во время одной из которых Стефанос даже одержал победу. А потом и вовсе начал признаваться, что Даниил — его любимый российский теннисист, и он может стать лучшим. А перед полуфинальной встречей на Australian Open-2022 Циципас выдал фразу о том, что у них с Медведевым хорошие отношения, хотя они и не общаются.

Равная игра в начале матча и оскорбления судьи Медведевым

В полуфинале некоторое преимущество эксперты отдавали Даниилу. Хард — его любимое покрытие, тогда как Стефанос лучше играет на грунте. Но у грека не было такого затяжного матча в четвертьфинале, хотя похожие игры он проводил на более ранних стадиях. Но все равно у обоих был день перерыва, чтобы отдохнуть и набраться сил. Так что можно было ожидать хорошего упорного матча, где соперники — примерно равные по силе теннисисты.

Первые геймы матча прошли в разминочном формате — Медведев и Циципас обменивались взятыми под ноль подачами, а первое очко на приеме выиграл Даниил с помощью сетки на корте. Следующее «не свое» очко опять выиграл россиян — снова помогла сетка, но развить успех не получилось.

Опасная ситуация для Циципаса возникла при счете 4:4 — грек все пытался остро подать, но мяч раз за разом улетал в аут. Медведев же начал подавать сопернику под правую руку, помня о травме локтя у Стефаноса. Четыре брейк-поинта было у Даниила, но реализовать он ни одного не смог. Шансы были в первом, во всех остальных Циципас сыграл уверенно. Дальше грек все-таки взял очко на подаче Медведева, и партия переросла в решающую стадию, очень логичную для такой игры — тай-брейк.

Поначалу вперед вышел Стефанос, которому удалось сделать один мини-брейк. Россиянин не растерялся и быстро сделал обратный, выполнив несколько невероятных ударов. И финальным штрихом было попадание Циципаса в аут на сетболе — Даниил вышел вперед по сетам, выиграв на тай-брейке.

Второй сет начался неудачно для Медведева с самого начала. До этого россиянин и грек шли ровно без особых проблем на своих подачах (кроме того гейма, где у Дани было три брейк-поинта, но он их не реализовал). А тут вторая ракетка мира сразу же проиграл свою подачу, допустив ряд нехарактерных для матча ошибок. Тут уже началось испытание для обоих: сможет ли Медведев догнать Стефаноса, а тот — удержать свои подачи. Поначалу у грека вроде бы получалось, но вот в шестом гейме он снова упустил момент и дал возможность Дане заработать два брейк-поинта. И снова не пошло у россиянина — Циципас отыграл все, но вот с восьмой попытки реализации у Медведева получилось взять подачу соперника.

А что дальше? Если в начале матча комментаторы восхваляли подачи обоих теннисистов — там не было эйсов, но и двойных тоже, то во втором сете именно Даниил решил исправить ситуацию и замахнуться на сразу две непростительные ошибки в одном гейме. Таким образом, россиянин подарил еще один брейк греку, а тот сравнял счет в партиях.

В этом сете судье на вышке пришлось вынести сразу два предупреждения. Во-первых, Медведеву, который очень сильно возмущался коучингом от отца Стефаноса. Если сначала Циципаса все проклинали из-за его туалетных перерывов, то теперь большинство теннисистов недовольно его общением с тренером. Даниил так разозлился, что накричал на судью, употребив несколько сильных ругательных слов. Еще одно предупреждение получил сам Циципас, но не из-за его разговоров с отцом, а из-за задержки игры при подаче.

Усталость Циципаса и заряженность Медведева

После перерыва Медведев не сумел быстро восстановиться после тех эмоций и был на грани отдачи гейма на своей подаче Стефаносу. Но, оказавшись на краю пропасти, россиянин заиграл и выгрыз все важные розыгрыши. И больше такого себе не позволял. При счете 5:4 в третьем сете Даниил начал мощно играть, приспособившись к подачам Циципаса, а грек, наоборот, как будто устал и уже не мог поддерживать тот же темп.

В четвертой партии Медведев позволил Стефаносу взять всего одну свою подачу — все остальные геймы он выиграл, даже особо не напрягаясь. Как сказал и сам россиянин в послематчевом интервью, он почувствовал себя свежее и разыгрался. И неважно, что опять проскользнула двойная у Даниила — это следствие выкриков трибун, которые не к месту комментировали матч и мешали игрокам.

— Не думаю, что плохие эмоции мне помогают, — прокомментировал вторая ракетка мира инцидент с судьей. — Очень часто я из-за них проигрывал матчи, потому что теряю сосредоточенность, теряю силы. Но, как только я это сделал, подумал: «Эх, большая ошибка».

That winning moment ?@DaniilMedwed earns the right to battle Rafael Nadal for a maiden #AusOpen title ?#AO2022 pic.twitter.com/BMXHtqVETa — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022

Чего теперь не отнять у Медведева, так это его умения возвращаться в игру после эмоциональных ситуаций на корте и вне него. Иногда это и правда мешает, но в большинстве случаев Даня умеет возвращаться в психологическое равновесие очень быстро. Над подачей они с тренером, видимо, тоже поработали — она не особо шла в четвертьфинальном матче, но в полуфинале уже было гораздо лучше.

В заключительном матче турнира россиянин сыграет с Рафаэлем Надалем. После того как Новак Джокович из-за визовых проблем не смог принять участие в Australian Open, игру между Медведевым и Надалем, наверное, ждали больше всего. В своем первом финале на турнире «Большого шлема» в США Даниил уступил Надалю. Потом проиграл Джоковичу в Австралии. Но в конце того сезона Медведев у Новака уже выиграл, остановив его в походе за 21-м «шлемом». Надаль попытается добиться того же самого, но против него будет играть как раз тот, кто уже однажды победил великого чемпиона. Так что в воскресенье будет реально важный исторический момент — либо испанец выиграет свой 21-й шлем и обойдет по этому показателю Джоковича и Роджера Федерера, либо Медведев снова остановит в своих амбициях одного теннисиста из Большой тройки.