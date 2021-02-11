Четвертая ракетка мира в трех сетах обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну. Соперник смог навязать борьбу только во втором сете.

Australian Open. Мужчины. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 7:5, 6:1

Карен Хачанов (Россия, 19) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 7) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8)

Кэмерон Норри (Великобритания) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 3:6, 7:5, 6:3, 7:6

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев легко обыграл канадца Вашека Поспишила. В свой день рождения россиянин встречался с испанцем Роберто Карбальесом Баэной. Четвертая ракетка мира против 99-й — матч должен был пройти безболезненно для Медведева, которому хватило трех сетов, чтобы со спокойной душой продолжить праздновать свое 25-летие. Ожидание начала матча несколько затянулось из-за пятисетового поединка Фабио Фоньини и Сальваторе Карузо, но, к счастью, это не повлияло на Даниила.

Недовольство сеткой на «Мельбурн Арене«

Первый гейм на своей подаче уверенно достался Даниилу, а вот потом он упустил возможность сделать брейк. У его соперника это, наоборот, получилось — и вот уже Роберто ведет со счетом 2:1. У Медведева не ладилась подача, но уже следующий гейм именинник взял под ноль, оформляя обратный брейк. Потом Даню было не остановить — пять геймов подряд и всего одно отданное очко. Видимость борьбы обнаружилась только в начале сета, но на этом все и закончилось. Кроме двух геймов, взятых Карбальесом Буэной на старте игры, была еще одна интересная деталь — Медведев заметил, что сетка на корте располагается чуть выше, чем должна. И не ошибся — недочет исправили.

Следующий сет проходил по аналогичному сценарию — испанец вел по ходу нескольких геймов, но россиянин постоянно догонял. И в итоге отдал сопернику всего один гейм в начале партии. При счете 4:1 Карбальес Баэна слегка проснулся и выиграл на своей подаче, повторив успех первого сета. Роберто оживился настолько, что сделал тяжелейший брейк, сократив отставание от россиянина. В перерыве Даня был излишне эмоционален — снова нецензурно жаловался судье насчет несчастной сетки. А после под ноль проиграл подачу соперника.

Создание Медведевым проблем самому себе

Разозлившись то ли на сетку, то ли на судью, а, может, и на самого себя, Медведев отвечает тем же. А потом счет внезапно становится равным — 5:5. Начинает казаться, что в отсутствие сильных соперников в первых раундах Открытого чемпионата Австралии Даня решил сам насоздавать себе проблем. Внезапно снова разладилась подача, но даже с этой проблемой россиянин выигрывает второй сет, сконцентрировавшись в последнем гейме.

В третьей партии Медведев снова вспомнил, что он четвертая ракетка мира, и отдал сопернику всего гейм, быстро проведя концовку матча. 12 эйсов и семь из восьми взятых брейк-поинтов — неплохая статистика для такой игры. Вопросы остаются только к подаче — 63 процента попадания первым мячом.

— Сейчас я точно праздновать не буду, — ответил на вопрос о праздничной вечернике Даниил. — Во время турнира нельзя. На «Большом шлеме» — нет. Но жена мне уже подарила подарок. К тому же завтра на тренировку. Победа в следующем матче станет лучшим подарком. Надеюсь на это.

Следующий матч Дани пройдет субботу, так что у него есть немного времени, чтобы порадоваться победе и наладить отношения с подачей. Соперником Медведева станет серб Филип Крайинович — 33-я ракетка мира. А при удачном прохождении еще одним российским теннисистом Андреем Рублевым и самим Даниилом дальнейшей части турнира наши главные звезды могут встретиться в четвертьфинале — и тогда обоим точно придется задействовать все козыри.

— О фаворитах пока рано говорить, но ясно, что Медведев и Рублев являются одним из них, — сказал «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Впереди еще много матчей, но надеемся на лучшее. К сожалению, Даниил и Андрей, скорее всего, выйдут друг на друга в четвертьфинале, поэтому останется только один. Наши ребята вышли в третий круг — так и должно быть, это нормально. Они побеждают по силе того, кого и должны. Это закономерные победы.