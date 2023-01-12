Медведев может взять реванш у Надаля, Рублев — сыграть с Джоковичем. Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии

У мужчин россиянин сыграет с кумиром местной публики, а в женской сетке нас ждет поединок россиянки с украинкой.

Первый турнир «Большого шлема» нового сезона уже начался — сейчас проходит квалификация, а матчи основной сетки будут играть уже в понедельник. В Австралию приехали практически все топы, включая Новака Джоковича, пропустившего прошлогодний турнир из-за отсутствия прививки. Не будет разве что Карлоса Алькараса и Наоми Осаки. У первой ракетки мира — травма, у японки — беременность.

Возможности Медведева и Рублева

После снятия с Australian Open первой ракетки мира Карлоса Алькараса посев возглавил Рафаэль Надаль. В 2022-м испанец в упорнейшем мачте против Даниила Медведева совершил камбэк и еще раз выиграл самый сложный для себя турнир «Большого шлема». На этот раз ему придется труднее из-за череды травм, которые не позволили ему выиграть Уимблдон и US Open год назад. Надаль начнет турнир с матча против Джека Дрейпера из Великобритании, а в четвертьфинале как раз может сыграть с Даней Медведевым.

Россиянин в этот раз в результате жеребьевки попал только в середину турнирной таблицы — он больше не номер 1 даже в России. Сначала он сыграет с Маркусом Жироном из США, а в четвертьфинале (если дойдет туда, конечно) попытается взять реванш у Рафы. Это суперважно для Медведева — после того неудачного финала против Надаля Даня потерял уверенность в себе, его стали преследовать травмы, он потерял статус первой ракетки мира и России. А в личной жизни, наоборот, произошло хорошее событие — у россиянина родилась дочь. Так что почувствовать силы и азарт просто необходимо.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Андрей Рублев, наоборот, впервые за долгое время стал лидером российского тенниса. Надеемся, это принесет ему дополнительную мотивацию — в первом же круге ему предстоит играть с Домиником Тимом, получившим уйалд-кард на Australian Open. Рублев уже несколько раз доходил до четвертьфиналов турниров «Большого шлема», но никогда дальше. Пора сделать этот шаг. Только для этого, вероятно, придется обыгрывать самого Новака Джоковича, находящегося в суперформе.

Сам Джокович в первом круге сыграет с испанцем Роберто Карбальесом Баэной. Ему тоже есть что доказывать — в 2022-м его не пустили ни на Australian Open, ни на US Open из-за отсутствия вакцинации. В этом году игрокам разрешили выступать даже с коронавирусом.

Отдельно хочется отметить возращение Александра Зверева из Германии на турниры «Большого шлема» после травмы на «Ролан Гаррос» — он сыграет с одним из квалифайеров. Каспер Рууд проведет встречу против Томаса Мачака из Чехии, Маттео Берреттини — с Энди Марреем. Стефаносу Циципасу в первом круге предстоит борьба против Квентина Халиса из Франции. Из россиян еще выступят Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Наиболее интересные соперники у двух последних — Григор Димитров и Ник Кирьос.

Возвращение Павлюченковой

В женском туре 2022 год остался за Игой Свентек из Польши. В этом году теннисистка уже проиграла несколько матчей, что дает определенные надежды ее соперницам. Сначала она сыграет с Джули Нимайер, а в четвертьфинале может выйти на Коко Гауфф из США. В половине сетки Иги оказалась Джессика Пегула, которая начнет турнир с матча против Жаклин Кристиан из Румынии.

Вторая сеяная турнира Онс Жабер на старте сыграет с Тамарой Зиданшек. А Каролин Гарсия (номер 4) проведет матч против одной из теннисисток из квалификации. В четвертьфинале ее может ждать Дарья Касаткина, если, конечно, россиянка успешно преодолеет первые круги. В 2022 году у Даши это не всегда получалось — она могла вылететь и в первом же раунде.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Касаткина в первом же круге сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой, которая умеет бороться против топов. Кроме них, в основную сетку еще попали Вероника Кудерметова (первый круг — против Марины Заневской), Людмила Самсонова (Жасмине Паолини), Екатерина Александрова (Исалин Бонавантюр), Анастасия Потапова (Слоан Стивенс), Анна Блинкова (Мэдисон Киз), Камила Рахимова (Катерина Байндль). Две россиянки выступят благодаря замороженному рейтингу — это Елена Родина, которая сыграет с квалифайером, и Анастасия Павлюченкова, вернувшаяся после травмы и длительного перерыва. Насте в качестве первой соперницы досталась Камила Джорджи из Италии, которую также обвиняют в нарушении ковидных правил.

Полина Кудерметова и Диана Шнайдер впервые в карьере вышли в основную сетку турнира «Большого шлема» — их следующие соперницы определятся позже.

Матчи основной сетки начнутся в понедельник, 16 января. Финалы состоятся через две недели — 28 и 29 января соответственно.

Соперники россиян

Андрей Рублев (5) — Доминик Тим (Австрия, WC)

Даниил Медведев (7) — Маркос Хирон (США)

Карен Хачанов (18) — Бернабе Сапата Мираллес (Испания)

Аслан Карацев — Григор Димитров (Болгария, 27)

Роман Сафиуллин — Ник Кирьос (Австралия, 19)

Дарья Касаткина (8) — Варвара Грачева

Вероника Кудерметова (9) — Марина Заневская (Бельгия)

Людмила Самсонова (18) — Жасмине Паолини (Италия)

Екатерина Александрова (19) — Исалин Бонавантюр (Бельгия)

Анастасия Потапова — Слоан Стивенс (США)

Анна Калинская — Даниэль Коллинз (США, 13)

Анна Блинкова — Мэдисон Киз (США, 10)

Камилла Рахимова — Катерин Байндль (Украина)

Анастасия Павлюченкова (PR) — Камила Джорджи (Италия)

Евгения Родина (PR) — квалифайер

Полина Кудерметова и Диана Шнайдер прошли квалификацию, но узнают имена соперниц позже