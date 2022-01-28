«Главное преимущество Дани — молодость». Собкин — о шансах Медведева на победу в Australian Open

Интервью знаменитого российского тренера Бориса Собкина после австралийского полуфинала Медведев — Циципас.

Australian Open. Одиночный разряд. Мужчины. Полуфиналы

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) —7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Даниил Медведев творит историю на наших глазах: россиянин второй раз подряд выходит в финал «Большого шлема». Он кричит на судью, называет его маленьким котенком, обвиняет Циципаса в коучинге и выдает запоминающиеся розыгрыши. Полуфинал Australian Open со Стефаносом — настоящая нервотрепка. Заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от игры второй ракетки мира в сегодняшнем матче, а также поделился ожиданиями от грядущего финала Australian Open, где российский теннисист встретится с великим Рафаэлем Надалем.

— Как вам в целом игра Медведева в матче с Циципасом?

— Считаю, что Даниил выдал хороший матч. Во-первых, и теннис был очень высокого уровня. Понятно, что в таком тяжелом сражении, да еще в полуфинале, без ошибок и потери концентрации трудно пройти весь матч целиком. В целом Даниил сыграл на очень высоком уровне.

Санкций за атаку на судью для Медведева не будет

— Эмоции Дани — нормальное явление или нет?

— Мы все в той или иной степени эмоциональны. Он сам сейчас в интервью сказал, что такие эмоции чаще вредят, чем помогают. Он сказал себе: «Успокойся, хватит, давай играть дальше».

— Могут ли к Медведеву применить какие-либо санкции за такие выкрики на судью?

— Нет, за это санкций никаких не будет. Это рабочий момент. А вот к Циципасу сто процентов будут применены санкции, поскольку это повторное нарушение. За тренерство, как правило, штрафуют. А за такую резкость в словах — редко. Если, конечно, не скажешь какую-нибудь супергадость.

— Так коучинг, которым постоянно пользуется Циципас, нужен в мужском теннисе или нет?

— Я давно говорю об этом. Это нужно официально разрешить. Во всех игровых видах спорта это существует. Не вижу никаких оснований, почему бы это не сделать в теннисе. Наоборот, это придаст игре больше интереса. В основном Федерер это тормозил раньше, потому что боялся. Я не считаю правильным, когда загоняют в такие рамки.

Новак Джокович. Фото Getty Images

Джокович по-прежнему игрок номер один

— Теперь Медведеву предстоит финал с Надалем. Парни уже встречались в финале хардового «мейджора», правда, это было в 2019-м и на US Open. Какие преимущества сейчас есть у Даниила, чтобы не повторить результат того матча?

— Главное преимущество Даниила — молодость. Просто более свежий. У него нет в голове всего того, что есть у Надаля после 20 выигранных «Больших шлемов». Это все накапливается.

— В случае победы на Australian Open Даниил станет первой ракеткой мира. Что это значит в контексте полного доминирования в прошлом Большой тройки?

— На данный момент пока ничего. Но дай бог, чтобы это произошло. Все понимают, что Джокович, который выиграл три «Больших шлема» из четырех в прошлом году и который по недоразумению не играл на Australian Open, по-прежнему игрок номер один. Вот что будет дальше по итогам 2022 года — большой вопрос. На данный момент все понимают, что это — стечение обстоятельств.

— Насколько важно для российского тенниса, чтобы Медведев стал первой ракеткой мира?

— Это, безусловно, хорошо для российского тенниса. Такое достижение может дать дополнительный скачок для развития этого вида спорта в нашей стране.

— Есть ли шанс у Рафы взять рекордный 21-й «Большой шлем»? Каким образом Надаль после травмы добрался до такой стадии на этом турнире?

— Безусловно, есть шансы. Надаль красавец, что тут говорить. Но все покажет игра в конечном счете.

— На что стоит обратить внимание Дане перед встречей с Надалем, если учитывать его предыдущие матчи на Australian Open: тот же с Хачановым или сегодняшний с Берреттини?

— Я не склонен давать какие-то советы через прессу. Естественно, у меня есть какие-то мысли на этот счет. Но у Медведева есть свой тренер. Меня Даниил не спрашивал. Он обсудит все со своим тренером и решит, на что лучше обратить внимание.