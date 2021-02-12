Карацев разгромил игрока топ-10. Аслан заработал в режиме Терминатора

Аслан Карацев преподнес пока главную сенсацию в мужской сетке Australian Open, в матче третьего круга уверенно победив посеянного восьмым аргентинца Диего Шварцмана.

В Мельбурне связи с обострением эпидемиологической ситуации снова ограничительные меры. С субботы запрещается выход из дома без уважительной причины. Организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что с завтрашнего дня трибуны для зрителей будут закрыты минимум на пять дней. Но пока теннисисты играют в присутствии публики — например, на центральных кортах болельщиков хватает. В пятницу они стали свидетелем выдающейся победы россиянина Аслана Карацева. Этот теннисист первым из наших мужчин оформил выход в четвертый круг Australian Open. И это при том, что для Карацева нынешнее выступление — дебютное в основной сетке турнира «Большого шлема». Повержен Диего Шварцман — девятая ракетка мира.

Три раза по 6:3

Отменно проведший вторую половину прошлого сезона Карацев и сейчас отлично готов физически. Пока Шварцман раскачивался, россиянин взял три первых гейма за 11 минут и сет за полчаса. Здесь стоит отметить два момента — во-первых, ранний брейк в итоге стал определяющим моментом в сете, так как больше никому не удалось взять чужую подачу. А во-вторых, за всю партию Шварцман выиграл всего один мяч активными действиями. При этом, правда, и невынужденных ошибок у него почти не было. То есть Карацев атаковал, а аргентинец просто отбивался — 6:3.

Совсем недавно на Кубке АТР в матче с Даниилом Медведевым можно было увидеть, что у Шварцмана есть запасной вариант. Если он понимает, что уступает, то начинает втягивать соперника в долгие розыгрыши и ищет в них свои шансы на задней линии. Все-таки не зря аргентинец один из лучших оборонительных игроков в туре. Это и произошло в начале второго сета, когда геймы стали гораздо длиннее и напряженнее.

Но Карацев справился и тут — дотерпев до счета 2:2, он взял два гейма подряд под ноль, затерзав оппонента хлесткими кроссами, и то и дело удивляя сменой темпа. Тактически в эти моменты он выглядел безупречно, к тому же летела подача. Еще несколько неприятных моментов Аслан пережил в восьмом гейме, когда отыгрывал три брейк-пойнта. Но «выжил» опять же благодаря подаче и активной игре. А следом снова засушил Шварцмана на его подаче — вторые 6:3.

Аргентинец все-таки добился своего, сделав брейк в дебюте третьей партии, причем в красивом стиле — именно так 8-я ракетка мира и должна играть против 114-й. Видимо, сам Шварцман находился под таким впечатлением от достигнутой цели, что следом проиграл четыре гейма подряд, взяв за это время всего два очка. Но когда показалось, что Карацев уже полностью контролирует ход встречи, в которой ему оставалось взять два гейма, соперник предпринял решающий штурм.

Исторический успех

Шварцман взял свою подачу всего за 47 секунд, а потом организовал тройной брейк-пойнт в седьмом гейме. За три сета он успел изучить атакующие варианты Аслана, и часто оказывался в тех местах, куда приходил мяч. Но если Карацев играл сильно и точно, то аргентинцу не помогали и приобретенные знания. Россиянин отыграл все брейк-пойнты, взял этот гейм, и следующий на своей подаче — третьи 6:3.

Немного цифр. По виннерам Карацев превзошел Шварцмана в 10 раз — 50 против 5. По эйсам — 9:0. При этом он реализовал пять шансов взять чужую подачу из шести. Если бы еще не 38 невынужденных ошибок (у аргентинца их было всего 12), то Аслан мог завершить матч и быстрее. Но все равно — это первая в его карьере победа над соперником из первой десятки рейтинга. И если Карацев продолжит в том же духе, то явно не последняя. Его следующим оппонентом станет один из представителей Канады — Денис Шаповалов или Феликс Оже-Альяссим.

— Я испытываю невероятные чувства, — сказал Карацев после матча. — Когда я преодолел квалификацию, то уже был очень рад. А потом пошел от раунда к раунду, показывал отличный теннис. В последние три года я очень много работал и сейчас рад. У меня была серьезная травма колена, я восстанавливался два года. А потом продолжал работать и верить. ATP Cup прошел прекрасно. Победа придала мне большой заряд уверенности.

Фестиваль неиспользованных возможностей

У юной Анастасии Потаповой соперницей была сама Серена Уильямс — без преувеличения легендарная теннисистка, обладательница 23 титулов «Большого шлема». Между прочим, у девушек более чем двукратная разница в возрасте — когда американка выигрывала первый из своих семи титулов на Australian Open, Потаповой еще не исполнилось и двух лет.

Впрочем, не отрицая всего величия Серены, стоит признать, что ее лучшие годы в карьере уже позади. После рождения дочери и выхода из декрета три года назад, Уильямс-младшая взяла всего один титул, в январе 2020-го в Окленде. И проиграла четыре финала «мейджоров», а в прошлом году и вовсе вылетела в третьем раунде в Австралии и во втором на «Ролан Гаррос».

Поэтому еще до матча было понятно, что шансы у Потаповой будут. Но вот то, что их будет так много, даже сложно было представить. Первый гейм россиянка взяла под ноль, и сразу обозначила свою тактику — быстрая игра, удары с форхэнда, агрессивный прием, попытки постоянно играть глубоко и не давать Серене давить на себя.

И уже во втором гейме Потапова со счета 15:40 добралась до брейк-пойнта, а в затяжном шестом наконец взяла подачу Серены. Правда, проблема обозначилась и тут — реализованный брейк-пойнт был для Анастасии уже шестым.

В этом и заключалась главная трудность Потаповой — из шансов, которые предоставляла ей именитая соперница, она не могла не то что извлечь максимум, а хотя бы выйти на КПД в 50 процентов. Уильямс за половину партии сделала 17 невынужденных ошибок, а к тай-брейку их число дошло до 25. Но при этом за брейком Потаповой, например, сразу последовал обратный брейк.

Respect.@serenawilliams toughs out a 7-6(5) 6-2 win over Potapova to keep her pursuit of a 24th Grand Slam title alive ? #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/kWkZG5I5TD — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021

Самым показательный момент в матче произошел, когда россиянка при счете 5:4 вышла подавать на сет. В этом гейме она сделала сразу пять (!) двойных ошибок — две подряд на старте, еще две на своих сетболах и последнюю на брейк-пойнте. Если бы Потапова смогла взять себя в руки и сыграть спокойно, то вела бы в матче. Но вместо этого она часто суетилась, стремилась обострять, когда этого делать не стоило, и побыстрее завершать розыгрыши, что Уильямс было только на руку.

Финалом этого стали две невынужденных ошибки Анастасии при счете 5:3 в ее пользу на тай-брейке. В итоге Серена взяла четыре очка подряд, а с ними и сет. А во втором окончательно успокоилась и уже не давала поводов усомниться в себе. Ее матч четвертого круга с Ариной Соболенко будет очень интересным.

Открытый чемпионат Австралии. Третий круг

Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 6) — Адриан Маннарино (Франция, 32) — 6:3, 6:3, 6:1

Женщины

Серена Уильямс (США, 10) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

Наоми Осака (Япония, 3) — Онс Жабер (Тунис, 27) — 6:3, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:1, 6:1

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:1