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12 октября, 15:30

У россиян не отнимут право играть в Австралии. Australian Open лоялен к Медведеву

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото Reuters
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При этом участие в «Большом шлеме» в Мельбурне Новака Джоковича по-прежнему под вопросом.

Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли сделал ряд важных заявлений по поводу допуска спортсменов на турнир «Большого шлема», который пройдет в январе. Речь шла о российских и белорусских теннисистах, а также о сербе Новаке Джоковиче. И если россияне после слов Тайли могут выдохнуть, то сербскому спортсмену придется поднапрячься.

Россияне без флага

Политика организаторов открытого чемпионата Австралии близка к позиции US Open и «Ролан Гаррос» — они не пошли на поводу у Уимблдона в отношении российских и белорусских игроков. Крейг Тайли заявил, что теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на турнире «Большого шлема», только без флага и гимна.

«На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут выступать под флагом своих стран. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна. Они должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе», — приводит AP cлова Тайли.

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Напомним, что Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса под давлением своего правительства приняла решение об аннулировании заявок россиян и белорусов. И даже решение ATP, WTA и ITF отказаться от начисления рейтинговых очков на Уимблдонском турнире «Большого шлема» из-за дискриминации игроков из России и Белоруссии не заставило организаторов пересмотреть свое решение.

— Нам важно не допустить создания прецедента одностороннего принятия решений со стороны турниров, — так объяснила свою позицию АТР. — Наш Тур может существовать и процветать только при соблюдении принципов общего управления. Глубоко субъективные решения отдельных турниров относительно того, какие мировые конфликты или иные события должны влиять на теннис, а какие — нет, грозят разрушить наш Тур и посеять глубокие разногласия. Все решения должны приниматься коллективно и под общим управлением.

Теперь австралийские теннисные чиновники последовали примеру американских и французских коллег. А это значит, что на данный момент у Даниила Медведева и других российских игроков нет никаких преград для участия в Australian Open.

Теннисные ассоциации сейчас одни из самых неполитизированных в мировом спорте. Несмотря на санкции МОК, у россиян остается возможность соревноваться в нейтральном статусе на всех турнирах, кроме тех, что проходят на территории Великобритании и прибалтийских стран.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Джокович с вопросом

А вот позиция Tennis Australia по вопросу Новака Джоковича, который по-прежнему не желает вакцинироваться, не обнадеживает. Из слов Крэйга Тайли следует, что сербскому теннисисту предстоит самому решать свои проблемы — а организаторы будут наблюдать со стороны.

«Это вопрос, который Новак должен напрямую решать с федеральными властями. А мы будем следовать тем инструкциям, которые получим. В этом вопросе мы не можем ничего лоббировать. Но, конечно, будем рады видеть Новака — он же девятикратный чемпион», — заявил Тайли.

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Экс-первая ракетка мира в этом сезоне уже пропустил Открытый чемпионат США из-за миграционных правил, предполагающих обязательную вакцинацию для иностранных гостей. «Всем организациям приходится сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые могут повлиять на ее решения, — говорится в заявлении USTA. — Исходя из нынешней ситуации, будет разрешено участие в Открытом чемпионате США».

А вот что будет с Джоковичем в Австралии — пока вопрос. Именно с этого турнира началась вся эпопея Новака с допусками и пропущенными турнирами. В январе серба задержали в аэропорту Мельбурна из-за визовых проблем. Накануне звездный теннисист объявил, что получил от австралийского штата Виктория разрешение на въезд без обязательной вакцинации и 14-дневного карантина.

Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото Reuters

Однако две медицинские комиссии решили, что Джоковичу нельзя делать прививки по состоянию здоровья из-за перенесенного ранее ковида. Но австралийский суд решил, что спортсмену дали незаконные привилегии, несмотря на огромную волну заражений в стране, и аннулировал его визу, пока Новак был в полете. В итоге серба депортировали и запретили въезд в страну на три года.

В сентябре стало известно, что новый министр иммиграции Эндрю Джайлс разрешил сербскому теннисисту взъезд в страну без прививки от коронавируса — для этого Джоковичу нужно подать заявление. Теперь статус Новака определится после подачи апелляции для соблюдения бюрократических норм. Однако представители Tennis Australia никак не будут влиять на процесс.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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