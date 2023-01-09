Australian Open открыл корты для больных ковидом. Дикое решение после скандала с Джоковичем

Раньше в Мельбурне даже здоровых теннисистов неделями держали в карантине.

Старт теннисного сезона в 2022 году запомнился громким скандалом с участием на тот момент первой ракетки мира Новаком Джоковичем. Все из-за нежелания серба проходить вакцинацию. Однако в этом году меры в Австралии после смены власти в стране настолько лояльные, что игроки смогут выйти на корт даже с положительным тестом на коронавирус. Как такое возможно?

Тесты

Теперь никто не будет требовать от теннисистов прививки. Более того — они даже не обязаны сдавать тесты на коронавирус. Спортсменам, конечно, рекомендовали оставаться дома при плохом самочувствии и предложили сообщать организаторам о положительном результате теста, чтобы медицинский персонал мог отслеживать состояние их здоровья.

Но при этом они могут сыграть и при наличии коронавируса (после получения результатов тестирования) — если будут достаточно хорошо себя чувствовать. По словам главы Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крэйга Тайли, новая позиция по вопросам коронавируса отражает то, что происходит в обществе в целом.

«Мы пошли дальше и рекомендовали не выходить на корт больным, а наш медицинский персонал продолжит за этим следить, а также работать с игроками в индивидуальном порядке. Мы объяснили игрокам и персоналу: если кто-то плохо себя чувствует, пусть остается дома. Для нас это привычная ситуация, и, как и в крикете, потенциально будут игроки, соревнующиеся с ковидом», — приводит The Age слова Тайли.

Зрителям же рекомендовали в течение пяти дней оставаться на самоизоляции, если они заразились коронавирусом. Им также не обязательно иметь сертификат о вакцинации для прохода на соревнования. В общем, практически никаких ограничений в Австралии не будет.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Контраст

Такая ситуация, мягко говоря, удивляет, особенно по сравнению с прошлогодним розыгрышем турнира «Большого шлема». Именно в Австралии в январе 2022 года Новака Джоковича с громким скандалом задержали в аэропорту Мельбурна из-за визовых проблем. Накануне серб объявил, что получил от австралийского штата Виктория разрешение на въезд без обязательной вакцинации и 14-дневного карантина.

Но австралийский суд решил, что Новаку дали незаконные привилегии, и аннулировал его визу, пока тот был в полете. В итоге серба депортировали и запретили въезд в страну на три года. В сентябре новый министр иммиграции Эндрю Джайлс отменил это решение.

Таким образом, у Джоковича не было препятствий к участию в Australian Open в 2023 году — ему нужно было подать заявление. Однако его появление на других турнирах, к примеру Indian Wells и Miami Open, остается под вопросом, так как на этих соревнованиях меры остаются достаточно строгими.

Власти США ужесточили требование о вакцинации для неграждан страны. Таким образом, из-за отсутствия прививки Новак может пропустить данные соревнования. А вот позиция австралийцев на собственном фоне и по сравнению с американцами выглядит совсем мягкой. Год назад серб провел несколько дней в центре для нелегальных мигрантов, а теперь ему даже необязательно сдавать тесты и сообщать об их результатах.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Мир

Помимо США, жесткими мерами отличилась Международная федерация гандбола (IHF), которая объявила о строгих ограничениях на мужском чемпионате мира, который 11 января стартует в Польше и Швеции. Так, вакцинация от коронавируса (или статус выздоровевшего) является необходимым условием допуска до соревнования членов команд, их представителей, а также журналистов. Все лица, контактирующие с участниками соревнований, должны носить маски.

«Главным приоритетом для Международной федерации гандбола остается здоровье игроков. Поскольку пандемия все еще продолжается, в мужском чемпионате мира-2023 могут принимать участие только полностью вакцинированные или выздоровевшие люди», — говорится в заявлении организации.

Вакцинированным в интерпретации организаторов считается тот, кто может показать сертификат о прививке, признанной ВОЗ, которая была сделана не менее чем за 14, но не более 270 дней. Выздоровевшим является человек, который может предъявить медицинскую справку о выздоровлении после положительного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 180 дней до последнего игрового дня на чемпионате мира-2023 (то есть не раньше 2 августа 2022 года).

Данные меры вызвали бурную реакцию среди участников мирового первенства. Так, главный тренер сборной Франции Гийом Жиль негативно высказался о ковидном протоколе, назвав его ерундой. А игрок сборной Исландии Бьоргвин Палл Густавссон даже обратился к международной федерации и заявил, что консультировался по данному вопросу с юристами.

IHF признала, что не все будут готовы принять данные ограничения, однако менять их не планирует: «Мы осознаем тот факт, что не все заинтересованные стороны могут поддержать предлагаемые меры. Но распространение нового и очень заразного варианта вируса показывает, что к пандемии все еще необходимо относиться серьезно. Требуя от всех участников чемпионата мира проведения ПЦР-теста до прибытия, мы гарантируем, что ни один участник не будет инфицирован по прибытии в принимающие страны», — говорится в заявлении.