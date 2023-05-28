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Рублев рано успокоился, Хачанов жаловался на корт. Как наши топы прошли первый круг «Ролан Гаррос»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Карен в третий раз в карьере смог уйти с 0:2.

Ролан Гаррос. Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3
Камилла Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:0, 6:3
Анастасия Потапова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:1, 6:2

Седьмой «сеяный» «Ролан Гаррос» Андрей Рублев в первом круге сумел в четвертый раз подряд обыграть Ласло Джере. И это был отличный матч для того, чтобы вкатиться в турнир. В какой-то момент серб заставил россиянина включиться на полную. И когда опасность была близка, Рублев показал свой лучший теннис. Как итог — закономерная победа в четырех сетах. Стартовый матч Карена Хачанова в Париже сложился намного сложнее. В противостоянии с Констаном Лестьенном пришлось отыгрываться с 0:2.

Без лишних нервов

Андрею Рублеву не повезло с соперником по первому кругу. Да, в личных встречах 25-летний москвич уверенно вел у Ласло Джере (3:1), но соперник является профильным грунтовиком. К тому же перед «Ролан Гаррос» 27-летний серб набрал отличную форму. Проиграл в финале «челленджера» в Кальяри Уго Умберу, а также дошел до четвертого раунда в Риме, выиграв у Констана Лестьенна, Ботика ван де Зандшульпа и Кристиана Гарина. Матч с Каспером Руудом ему не удался, но тогда было видно, что Ласло устал. К «Ролан Гаррос» же серб должен был подойти в хорошей форме.

Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Плюс можно утверждать, что после долгожданного выигранного «мастерса» в Монте-Карло Андрей ожидаемо был на спаде. Турниры в Мадриде и Риме ему явно не удались (уступал в 1/8 финала Карену Хачанову и Яннику Ханфманну соответственно). И скорее через матчи по сетке в Париже он будет набирать оптимальную форму, поэтому матч с Джере даже близко не рассматривался как легкая прогулка.

Хотя первый сет вызвал очень позитивные эмоции у многочисленных болельщиков Рублева. Андрей играл раскрепощенно, отлично двигался, здорово подавал. Первая партия была взята за 20 минут, а Джере выглядел растерянным. Но практически сразу ему удалось переломить ход борьбы. Россиянин неожиданно позволил сопернику сделать быстрый брейк, сразу же упустив нити игры. Серб легко брал свои подачи, а вот геймы Андрея практически всегда доходили до «ровно». В восьмом гейме Джере сделал еще один брейк, а вскоре и сравнял счет по сетам.

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Рублев находился в нокдауне и вновь уступил свою подачу в первом гейме. У него была возможность тут же сравнять счет, но реализовать брейк-пойнт не получилось. Радует, что Андрей не стал психовать, а довольно спокойно отнесся к этой локальной неудаче. Уже в четвертом гейме он довольно легко сравнял счет (2:2), а в седьмом смог выйти вперед. Джере отчаянно боролся за каждый мяч, но россиянин додавил оппонента, исполнив фирменный прострел с одноручного бэкхенда по линии (4:3). После этого Андрея было уже не остановить. Партию он закончил двумя геймами под ноль.

И тут уже стоит отдать должное Джере. В пятом сете он не опустил руки, а продолжал надеяться на позитивный исход матча. Здорово подавал первым мячом, свел к минимуму количество невынужденных ошибок, но разница в классе все же сказалась. В пятом гейме Андрей сделал брейк, уверенно удерживал свою подачу, но на затяжном «ровно» не смог реализовать два первых матчбола. Зато в следующем гейме выиграл четыре розыгрыша подряд виннерсами, обеспечив себе победу.

«Думаю, после первого сета я слишком успокоился, играл без энергии. Он вызвал доктора, заиграл лучше, а я остался на том же уровне. Был слишком тихим, без энергии. В третьем сете, когда я уступал с брейком, я начал возвращать энергию — и начал играть лучше. Это стало ключом к победе».

Рублев дважды доходил до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» — в прошлом году и в сезоне-2020. Будем надеяться, что Андрею как минимум удастся защитить прошлогодние очки. Напомним, что в четверть с россиянином попал Новак Джокович.

Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Много воды

Карен Хачанов в прошлом году дошел до четвертого раунда, где в трех сетах уступил Карлосу Алькарасу. В этот раз Карен попал в четверть с Джоковичем и Рублевым, а в первом круге ему противостоял Констан Лестьенн, который откровенно проваливает грунтовый сезон. Но при поддержке зрителей Констан выдал фантастическое начало, позволив 11-й ракетке мира взять всего четыре гейма в двух партиях.

Россиянин был очень расстроен таким развитием событий и даже сорвался... на корт. «Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт (речь о корте Сюзанн Ленглен. — Прим. «СЭ»). Как будто мы в лесу, на озере», — сказал Карен во время второго сета. Однако ему все-таки удалось собраться, добыв волевую победу. В третий раз в карьере Хачанов сумел отыграться с 0:2. Ранее это случалось на Уимблдоне-2018 против Фрэнсиса Тиафу и на US Open-2020 против Янника Синнера. Лестьенн же проиграл девятый матч подряд.

«Я играл против него, против трибун, против себя — против всех, — признался после матча Карен. — Знаю, что у него несколько месяцев были проблемы с травмами и он был заряжен на выступление на домашнем турнире. А я не очень хорошо начал, корт был невероятно медленным, и мне было трудно по-своему строить розыгрыши. Потом я немного привык, полностью поменял натяжку струн, и это помогло. Я заиграл лучше и закончил матч намного лучше, чем начал. Но было невероятно тяжело — физически и психологически».

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теперь Хачанов поборется с Раду Алботом. Отметим, что с побед «Ролан Гаррос» начали Камилла Рахимова и Анастасия Потапова. Обе россиянки позволили своим соперницам взять всего по три гейма. Во втором круге Рахимова сыграет с Магдаленой Френх, Потапова — с Майер Шариф.

Теннис
Roland Garros
Анастасия Потапова
Андрей Рублев
Камилла Рахимова
Карен Хачанов
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