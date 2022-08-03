Рублев и Хачанов удачно стартовали в Вашингтоне. И даже Радукану не подвела Турсунова

Хороший день для российских теннисистов на турнирах в США.

Турнир Citi Open. Вашингтон (США)

Мужчины. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 6:4, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 7) — Доминик Кепфер (Германия, Q) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

Женщины. Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:0

Эмма Радукану (Великобритания, 2) — Луиза Чирико (США, Q) — 6:4, 6:2

Турнир Mubadala Silicon Valley Classic. Сан-Хосе (США)

Женщины. Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Камила Джорджи (Италия) — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5

За океаном набирает ход серия турниров, предшествующих главному событию американского хардового сезона — Открытому чемпионату США. И с начала августа на корт начали выходить лидеры мирового тенниса. Некоторые игроки потянулись через Атлантику еще после Уимблдона, но мужские турниры в Ньюпорте и Атланте сложно назвать представительными. Большинство топ-игроков посвятило июль отдыху и подготовке. Но вот начался последний летний месяц, и теперь все серьезно.

Мастер-класс от Рублева

Главные события нынешней недели сосредоточены в Вашингтоне. Столица США параллельно принимает турниры АТР 500 и WTA 250. У мужского традиции куда серьезнее, он проводится уже более полувека. Интересно, что за это время его ни разу не выигрывали россияне. И даже в финалы попадали всего два раза с интервалом в 20 лет. В 1999-м Евгений Кафельников проиграл Андре Агасси, который становился здесь чемпионом рекордные пять раз, а в 2019-м Даниил Медведев уступил австралийскому скандалисту Нику Кирьосу.

Теперь же под первым номером в округе Колумбия «посеян» россиянин Андрей Рублев, который вообще считается мастером по «полутысячникам». Свой «поход на Вашингтон» он начинал матчем с британцем Джеком Дрэйпером. Мы все привыкли считать Андрея молодым теннисистом, но Дрэйпер — представитель уже следующего поколения: этот очень фактурный игрок ростом за 190 см и весом под 90 кило на четыре года моложе Рублева.

Дрэйпер пока мало известен тем, кто не следит за мужским теннисом вне АТР-тура. Но в его активе уже семь титулов в серии «фьючерс» и четыре победы на «челленджерах» в нынешнем сезоне, что позволило Джеку попасть в топ-100. Интересно, что на его счету меньше трех десятков матчей в туре, но он уже успел проиграть Рублеву — дело было на грунтовом «мастерсе» в Мадриде. При этом британец сумел зацепить у Андрея первый сет и вообще упирался как мог.

Не было оснований думать, что встреча сложится для Рублева легко. И первый сет это предположение подтвердил. Хотя при этом россиянин более чем уверенно держал свою подачу — игра на приеме у Дрэйпера отсутствовала как класс. За весь сет он взял в «чужих» геймах только пять розыгрышей.

Рублев же старался постоянно нагнетать давление на соперника и за счет агрессии заставлял его ошибаться, а сам зарабатывал брейк-пойнты. Вот только Дрэйпер раз за разом их отыгрывал — даже тройной в ключевом девятом гейме. Лишь седьмая попытка принесла Андрею удачу, соперник не попал кроссом в корт по ширине. После этого россиянин на классе забрал первую партию.

В начале второй картина не поменялась, но в третьем гейме Дрэйпер совершил несколько легких ошибок подряд, в том числе не попал в корт с лета в выигрышной позиции. Рублев снова получил тройной брейк-пойнт и реализовал вторую попытку после хорошего приема второй подачи. Впрочем, следом свой шанс получил уже британец — он огрызался, играл Андрею под бэкхенд, вытаскивал удары с форхенда и заслужил свои два брейк-пойнта. Но Рублев выиграл перестрелку на задней линии, а затем включил подачу и ушел с 15:40. Британец еще посопротивлялся, но игра была сделана.

А вот Карен Хачанов с огромным трудом переиграл немецкого квалифая Доминика Кепфера в почти трехчасовом матче. Теннисист из Германии в последнее время много пропустил из-за травм, находится в середине второй сотни рейтинга и до приезда в Вашингтон последний раз побеждал на уровне АТР-тура в марте, после этого успев пять раз проиграть в первых кругах. Но матч для Хачанова вышел максимально неприятным.

Кепфер старался ни в чем не уступать Карену, хотя классом он заметно ниже. Но немец цеплялся за каждый шанс, отыгрывал брейк-пойнты (12 из 17 за матч), а сам реализовал три из пяти шансов взять чужую подачу. Два из них пришлись на первую партию, которую Доминик сумел выиграть на тай-брейке. В итоге Хачанов взял две следующие но сил и нервов потратил очень много. Пожалуй, больше, чем нужно для стартового матча.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Разгром и дебют

Женский турнир в Вашингтоне стали проводить не так давно, но за девять лет с 2011-го по 2019-й его выигрывали Надежда Петрова, Екатерина Макарова и дважды Светлана Кузнецова. А Анастасия Павлюченкова два раза добиралась до финала. В нынешнем розыгрыше россиянок среди главных фаворитов нет. Но Людмила Самсонова уже отправила отдыхать пятую ракетку соревнований Элизе Мертенс, а Анна Калинская разгромила американского ветерана Мэдисон Бренгл. Та в рейтинге стоит выше, но уступила россиянке в одну калитку. Достаточно сказать, что Бренгл за весь матч ни разу не взяла свою подачу.

Хотя главным номером программы во вторник считался матч действующей чемпионки US Open Эммы Радукану. Для российских болельщиков он был интересен тем, что выступающая под британским флагом теннисистка недавно начала сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым. Вряд ли бывший игрок сборной России мог что-то кардинально изменить в действиях Радукану за несколько дней, да и соперница по первому раунду у Эммы была не самая сильная. Стоящая в третьей сотне рейтинга американка Луиза Чирико считается специалистом по грунту, а в основную сетку в Вашингтоне попала через квалификацию.

Хотя и ей удалось доставить Радукану несколько неприятных минут. Например, британка в первом же гейме сделала брейк, а вскоре могла повести и 3:0, но тут Чирико заиграла активнее и быстро сравняла счет. Американка старалась играть активно и использовать весь корт. В итоге она пробила больше виннерсов за матч, и если бы не чудовищное количество невынужденных ошибок, 42 против 18, то все могло бы сложиться иначе.

А так Радукану почти не имела проблем на подаче — последние три «своих» гейма в матче она взяла всухую — и контратаковала на чужой, зарабатывая брейк-пойнты едва ли не в каждом гейме на приеме. Эмма сделала ключевой брейк в первом сете при счете 4:4, еще один — в пятом гейме второй партии и спокойно довела дело до победы.

Эмма Радукану. Фото Global Look Press

Приключения девушек в Силиконовой долине

На противоположном побережье США проходит турнир в Сан-Хосе. У этих соревнований, в отличие от женской половины вашингтонского турнира, богатая история — но опять же без участия россиянок. Титул Анны Чакветадзе в 2007-м и финал Дарьи Касаткиной год назад — вот и все наши успехи. В нынешнем году в Силиконовую долину прибыли та же Касаткина, которая в первом же круге зачехлила чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, и Вероника Кудерметова — они «посеяны» седьмой и девятой соответственно.

Кудерметовой на старте досталась очень неприятная соперница. Миниатюрная итальянка Камила Джорджи и в рейтинге стоит высоко, и играет в очень интересный теннис. Впрочем, Вероника в первом же гейме взяла подачу соперницы и захватила лидерство. Джорджи с этим была не согласна и начала лезть вперед, действуя агрессивно даже на приеме. В итоге со счета 2:4 она взяла три гейма подряд. Дело дошло до тай-брейка, где Кудерметова дожала соперницу.

Джорджи в ответ начала вторую партию с брейка и попыталась вцепиться в это преимущество зубами. Шансы перевернуть ситуацию у Кудерметовой были, чужую подачу она брала дважды. Но вот на своей у россиянки мало что получалось — даже на первом мяче она выигрывала до смешного мало мячей. Джорджи довела дело до закономерного финала.

Веронике не привыкать играть трехсетовые матчи — в нынешнем сезоне она провела их больше десятка, причем с положительным балансом, 9:3. Хотя уже в начале решающей партии ей вновь пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Но уже в следующем гейме Кудерметова сама взяла чужую подачу, отлично отработав на задней линии. Скоро она могла повести и 4:0, но с тройного брейк-пойнта уступила пять розыгрышей подряд.

Джорджи, отойдя от края пропасти, всеми силами пыталась затащить россиянку в нервную концовку. И ей удалось. В восьмом гейме она отыграла матчбол, а в девятом, когда соперница подавала на матч, благодаря агрессивному приему и ошибкам Кудерметовой добыла обратный брейк. Затем Вероника с неимоверным трудом взяла свою подачу при счете 5:5. И завершила почти трехчасовой матч еще одним брейком — шикарная развязка!