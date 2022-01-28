Медведев догнал Сафина по финалам «Большого шлема». Подвиг Даниила

Российский теннисист догоняет знаменитых соотечественников и обновляет национальные рекорды.

Даниил Медведев, как и год назад, обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Для российских теннисистов полуфинальная стадия в Мельбурне стала чрезвычайно успешной — семь побед в восьми встречах. Единственную неудачу в прошлом сезоне потерпел Аслан Карацев, уступивший Новаку Джоковичу.

Россияне в полуфиналах Australian Open.

Медведев в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и повторил российский рекорд, который принадлежал Марату Сафину, выигравшему два «мейджора». Еще трижды до решающей стадии добирался другой российский двукратный чемпион — Евгений Кафельников.

Россияне в финалах турниров «Большого шлема».

Соперником Медведева в титульном матче станет Рафаэль Надаль. На данный момент испанец ведет в очном противостоянии со счетом 3:1. Все три свои победы Рафа одержал в 2019 году, когда оказывался сильнее в монреальском и нью-йоркском финале, а также в группе итогового турнира ATP. В 2020 году Медведев сократил отставание, выиграв лондонский итоговый турнир.

Матчи Даниила Медведева против Рафаэля Надаля.

В сентябре 2021 года Медведев, выиграв свой первый в карьере «мэйджор», лишил Новака Джоковича не только «Большого шлема», но и рекорда по числу побед на главных турнирах. Теперь шанс завоевать 21-й титул (и оторваться от Джоковича и Федерера) попробует использовать Рафаэль Надаль, который за долгую карьеру только однажды — в 2009 году — становился лучшим в Мельбурне.