Медведев выдал пятисетовый блокбастер в четвертьфинале. Остались ли у него силы на решающие битвы Australian Open?

В полуфинале «мейджора» первая ракетка России сыграет со Стефаносом Циципасом.

Australian Open

Мужчины. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4

Феликс Оже-Альяссим — хороший канадский теннисист, часто кочующий из топ-10 и обратно. Чуть более двух недель назад там же, в Австралии, Даниил и Феликс уже играли друг против друга на ATP Cup. Тогда Медведев разгромил своего соперника со счетом 6:4, 6:0. Но это «мейджор», здесь сильнейший к настоящему моменту определяется на более долгой дистанции — победа не в двух, а в трех из пяти возможных сетов, поэтому сегодняшний поединок канадца и россиянина нельзя назвать таким же легким, каким он был на командном турнире. Ученик дяди Рафаэля Надаля, казалось, уже мысленно находился в полуфинале с Циципасом, но Даня совершил невероятное.

Беда пришла, откуда не ждали

Первый сет прошел в достаточно равной борьбе, без брейков. В розыгрышах силы соперников были 50 на 50, все решала подача, которая поначалу лучше была у Даниила. Часто по ходу матча он пробует развалить игру противника, меняя темп игры и тактику, но к концу партии что-то пошло не так. Оже выиграл 13 из 14 тай-брейков за последние полгода, поэтому, когда первая партия дошла до этого решающего момента, силы перевесили в сторону канадца. Отметим поддержку Феликса, сегодня за него болело чуть больше зрителей: на трибунах было заметное количество канадских флагов.

Во второй партии ребята также показывали интенсивный теннис. Но был виден провал в игре Даниила, его теннис здесь не выглядел чемпионским. Нужно было раскочегариться, но мячи частенько вылетали в аут, а двойные ошибки так и сыпались с ракетки россиянина. Что касается Феликса, то он солидно действовал на задней линии, раскручивал форхенд и в принципе диктовал условия игры. Тревожно стало за Даниила, нужно было зацепиться за что-то и вернуться в игру, но не получалось. Медведев выглядел действительно уставшим. Феноменальная игра Оже-Альяссима, успешные выходы к сетке и более-менее стабильная подача — второй сет тоже за канадцем. Беда пришла, откуда не ждали.

А что бы сделал Джокович

Упорная борьба была и в третьем сете, здесь борьба также дошла до тай-брейка (держим в уме статистику Альяссима в 13-м гейме), но фортуна улыбнулась Даниилу — пошел дождь, закрыли крышу. Матс Виландер в перерыве намекнул, что теперь россиянину станет комфортнее играть, отскок окажется ниже, так оно и произошло. Даня надежно сыграл в решающем гейме — наконец-то первая партия за ним.

Нельзя сказать, что дальше была суперуверенность в победе Дани, хотя психологическое преимущество определенно было на его стороне. У Феликса был и матчбол, и снова двойные ошибки от Медведева, да и болельщики канадца активизировались, стали кричать под руку россиянину на его подаче. Но Даниил все отыграл, в четвертом сете просто пропал форхенд Феликса. С брейком в конце партии Даня разнес всех в пух и прах: Феликса, Тони Надаля (образно говоря) и канадских болельщиков.

В решающей партии на корт вышел медперсонал помогать Оже, но ничего серьезного. Микропауза никак не повлияла на состояние игроков, Даня продолжал доставать невероятные мячи, Феликс — ошибаться, оба эмоционально реагировали на ошибки и мини-брейки, но все разрешилось в нашу пользу. Это второй пятисетовик в карьере Медведева, который он выиграл и одновременно ушел с 0:2 по партиям. Что прошлый матч с Чиличем на Уимблдоне, что этот с Оже-Альяссимом — суперские блокбастеры.

Неоклассический дуэт Циципас — Медведев

«Я показал не свой лучший теннис, а Феликс играл невероятно. Не знал, что делать. Не знаю, одобрят ли, но подумал: «А что бы сделал Новак в этот момент?» Это то, что прошло через мое сознание. Они все великие чемпионы, Новак, Роджер и Рафа. Когда закрыли крышу, почувствовал, что вот он, момент», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Дальше по сетке — Циципас, и этот дуэт уже неоклассика. В очередной раз напоминать о взаимоотношениях Даниила и Стефаноса мы не будем. Только скажем, что они немного напряженные, отчего за их встречами всегда интересно наблюдать. Преимущества Циципаса — больше времени, чтобы отдохнуть перед матчем, более легкая встреча с Синнером, а не 4,5 часа с Альяссимом, и, пожалуй, все. Преимущества Медведева — у него не было пару недель назад операции на локоть, выше рейтинг, стабильность на задней линии и первая подача.

Первым же полуфиналистом турнира стал Рафаэль Надаль, в пяти сетах обыгравший Дениса Шаповалова. Соперником Рафы станет Маттео Берреттини.