Егор Яцык — о полуфинале «Большого шлема» с Джоковичем и планах на будущее

Аслан Карацев провел феноменальный дебютный турнир «Большого шлема». По ходу Australian Open 27-летний россиянин, пробившийся через квалификацию, обыграл одного игрока топ-10 (Диего Шварцмана), двух представителей топ-20 (Феликс Оже-Альяссим и Григор Димитров) и достойно бился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале. Пару недель назад поверить в такой развитие событий не смог бы никто.

Карацев — 114-я ракетка мира на этой неделе — стал самым низкорейтинговым полуфиналистом ТБШ с 2001 года, когда на Уимблдоне в четверку лучших вошел Горан Иванишевич (125). На следующей неделе Аслан станет 42-й ракеткой мира, хотя год назад был в середине третьей сотни рейтинга. О стремительном взлете 27-летнего теннисиста, его лучшем матче на турнире, а также событиях, которые сопровождали эти результаты, «СЭ» рассказал наставник Карацева Егор Яцык. Специалист просил писать свою фамилию именно так, а не Яцюк, как изначально сложилось в российских СМИ.

Если бы мы сидели на карантине, гарантированно бы не добрались до полуфинала

— Как оцениваете матч с Джоковичем? Что получилось у Аслана? Приготовили ли какую-то специальную речь в раздевалке?

— Я поблагодарил его за эту игру, сказал, что в этом поражении нет ничего страшного. Он сделал все возможное, но сегодня у соперника был другой уровень. Хорошо, что это случилось с Новаком Джоковичем, в том матче, когда он был максимально заряжен, настроен на результат. Нам есть над чем работать, сделаем выводы и будем стремиться к улучшению игры. Честно, пока мы не готовы играть с Новаком Джоковичем на ТБШ.

В первом сете был один шанс при счете 3:3, когда было 30:30, — Аслан немного не попал справа. Новак постоянно держал Аслана в напряжении, не отпускал, не давал ему вздохнуть. На 4:3 поменяли мячи. Джокович сменил ритм, три раза принял блоком, Аслан потерял концентрацию, соперник сделал брейк, а потом и уверенно забрал сет на своей подаче. Без шансов. Соперник немного потерял концентрацию, когда вел в два брейка во втором сете, у него пошли небольшие ошибки. Аслан мог этим воспользоваться, был даже момент вернуться. При 5:4 было два брейк-пойнта, но серба выручила подача. Считаю, что Джокович сегодня провел лучший матч в Австралии.

Karatsev. Gets a thumbs up from Djokovic. pic.twitter.com/2Z54amugPT — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) February 18, 2021

— Трибуны сегодня больше поддерживали вашего подопечного...

— Да, трибуны в Мельбурне почти во всех играх были за Аслана. Было приятно. В том же матче со Шварцманом зрители его неплохо подтащили.

— Какой матч был лучшим для Карацева на AO?

— Выделю игру со Шварцманом. Хоть матч и был нервным, но Аслан сделал все, что надо против топ-игрока. Хорошая игра была с Джоковичем, но это — другой уровень. Не понравились матчи с Оже-Альяссимом и Димитровым. С канадцем вообще не было никакой игры. Повезло, что Феликс еще молодой, неопытный, потерял концентрацию. Просто не дожал Аслана. Мы должны были покидать турнир в четвертом круге. Нам крупно повезло.

— Расскажите, как складывались для вас бытовые условия в Мельбурне и квалификации в Дохе? Удалось ли избежать жестко карантина?

— И тут нам повезло. Начиная с квалификации, мы удачно прошли все тесты. У ряда ребят были положительные результаты на коронавирус, и они уезжали домой. Потом мы должны были лететь на одном самолете с квалифаерами, но в последний момент нас посадили на другой рейс. В итоге первый рейс сел на двухнедельный карантин, а мы тренировались по пять часов в день. Это большая фора. Если бы мы сидели на карантине, то — говорю со стопроцентной гарантией — до полуфинала бы не добрались. И морально, и физически было бы гораздо тяжелее.

— Уже есть понимание, что будет дальше? Когда вернетесь в Минск?

— Сейчас будем брать билеты домой. Хотим немного отдохнуть от тенниса. Моральное истощение максимальное. Нужно немного прийти в себя и продолжать работать. Что касается турниров, то мы проведем подготовку в Минске и сыграем в Дохе, Дубае и Майами. План такой. Наш рейтинг позволит попадать на все крупные турниры. Australian Open дал нам не только очень большой опыт, но и большие возможности.

— Это первый турнир Аслана с матчами из пяти сетов. Готовились к этому в межсезонье?

— Да, мы пытались именно так построить подготовку. Но одно дело — тренироваться в таком режиме, другое — играть. Особенно в присутствии зрителей. Но все удачно сложилось. Избежание карантина, удача, сетка. Попались игроки, которые более-менее удобны Аслану. Теперь надо держаться за это и работать дальше.

В профессиональном теннисе нельзя дать результат без финансовой поддержки

— Есть ли необходимость в расширении команды тренеров / спаррингеров?

— Безусловно, нужно расширять команду. У нас есть тренер по ОФП из Португалии, но с ним мы работаем по видеосвязи. Все равно это немного не то. Сейчас будем его приглашать в команду, он будет поближе с нами. Еще нужен физиотерапевт, который помогал бы хорошо восстанавливаться. Это играет большую роль. Сейчас немного возможности расширились, так что будем усиливаться. Но детально пока это не продумывали — полностью были погружены в события на Australian Open.

— В интервью «СЭ» Карацев говорил, что вы очень помогли ему в психологическом плане. Могли бы раскрыть этот аспект?

— Этот элемент важен для всех игроков. Сами понимаете, сколько человек играют в теннис, но всегда выигрывают Джокович, Надаль или Федерер. Но в целом мы работали по всем направлениям: психологическому, физическому, техническому. Это комплексная, ежедневная работа. Стабильная игра не достигается за один день. У Аслана результаты плавали то вверх, то вниз, игра была нестабильной. Одну игру выступает великолепно, а уже в следующей не похож сам на себя. Было тяжело, нервно. Запаса особо не было. Постоянно выезжали куда-то на свои последние деньги. Это тяжелый путь.

При этом хочу сказать, что в этом успехе свою роль сыграли многие люди, не только мы с Асланом. Хочу поблагодарить своего отца Игоря, который вел меня всю жизнь, поддерживал. Он большой фанат тенниса, даже был первым тренером Аслана по ОФП. Папа — чемпион СССР по бегу на 400 м с барьерами. Мою будущую жену Анастасию, которая поддерживает меня на протяжении долгого времени, помогает во всем. Родителей Насти, которые помогали, в том числе в финансовом плане, когда средств не было совсем. Отца Аслана, который правильно воспитал сына.

Аслан всегда соблюдает со мной субординацию, слушает, верит в мою методику. Особую благодарность хочу сказать Семену Азиковичу Кагану, который дал нам возможность бесплатно тренироваться в Минске. Юниоров 17-18 лет, которые работали с нами на предсезонке. Ни у одного их не было профессиональных очков. Им огромный респект, они помогли Аслану подготовиться. Плюс все бывшие тренеры Карацева: Александр Куприн, Андрей Кесарев, Дмитрий Турсунов. Последний помог ему заниматься в Германии. То есть все время до меня он был под присмотром, всегда был в туре. Спасибо им большое за это. Без всех этих людей никакого полуфинал в Мельбурне не было.

— Советует ли вы игрокам 25+, не попавшим в топ-200, продолжать играть и верить, как это делал Аслан?

— Сложный вопрос. Во-первых, нужны условия. Рядом должен быть человек, который организует весь процесс. В случае с Асланом я искал спонсоров, тренировочные базы, проводил все занятия. Он мог сконцентрироваться только на теннисе и больше ни о чем не беспокоиться. Если у теннисиста есть такая возможность, то ей надо пользоваться, идти до конца. При должной поддержке из топ-300 вполне возможно пробиться в топ-100. Обидно всю жизнь посвятить теннису, но так ничего и не добиться. А если такой возможности нет, то в одиночку ничего не вытянешь. В профессиональном теннисе сейчас нельзя дать результат без финансовой поддержки. В Европе месяц занятия с тренером в среднем стоит 3000 евро плюс надо платить за перелеты, проживание. Только на уровне «челленджера» начинают оплачивать проживание.

В данный момент у Медведева сумасшедшая уверенность в своих силах

— Могли бы выделить основные этапы прогресса Карацева?

— До работы со мной он стоял в топ-150, но потом случилась тяжелая травма. Мы начали сотрудничать, когда Аслан был в топ-500. Можно сказать, что пришлось заново учиться играть в теннис. Не было никакой уверенности, никакой психологии, была слабая физическая подготовка. А ведь еще давили возраст, отсутствие денег. Я всегда говорил Аслану, что нужно выстрелить на одном крупном турнире, тогда начнется подъем. Но он не всегда в это верил. Еще полтора года назад хотел закончить с теннисом. Говорил, что ничего не получается. Мы приехали в США, проиграли второй турнир подряд в первом круге непонятно от кого. Он был в очень подавленном состоянии. Пришлось сниматься со всех турниров в Америке и лететь домой. Это было сложное решение, но я чувствовал, что ему нужна перезагрузка.

В прошлом году у нас была серия неудач — Аслан проиграл 10 матчей подряд. Причем эта серия началась после обидного поражения в финале «челленджера». Из этой психологической ямы тоже пришлось выбираться 1,5—2 месяца.

— В Австралии вы могли видеть много матчей Даниила Медведева. Что скажете о лидере сборной России? Как оцените его шансы во втором полуфинале со Стефаносом Циципасом?

— Медведев очень впечатлил. В данный момент у него сумасшедшая уверенность в своих силах. Он добавил в активных действиях. Играет не только на контратаках, но и здорово атакует. Причем всегда делает это в нужный момент. На ATP Cup и Australian Open он выиграл все важнейшие розыгрыши. Даже был смешной момент. В одной из игр он раз за разом попадал в линию, а потом случился небольшой сантиметровый аут. И Даня очень сильно удивился: «Как? Я не попал?» То есть сейчас он на колоссальном подъеме. Думаю, что у него есть все шансы сыграть с Новаком в финале. Удачи ему.

— Во время ATP Cup удалось плотно пообщаться с тренерами Медведева и Рублева? Давали ли они вам какие-то советы?

— Общались, но до советов дело не дошло. При этом они поддерживали Аслана. Возможно, это тоже дало ему небольшой плюсик. С другой стороны, после ATP Cup мы вышли на тренировку с Медведевым, и у Аслана вообще ничего не получалось против Дани. Потом он сыграл два сета с другими игроками, не выиграв ни одного. Это его немного подзажало. Игра была разобранной. Пришлось пропускать ужин с командой, настраивать его. Нервная система полетела за два-три дня до старта AO, но он все преодолел. Вышел на матч первого круга с Магером, почти идеально отыграл, здорово работал ногами. В итоге — победа в трех сетах и очень классный старт.

— Могли бы рассказать, как складывалась ваша карьера? Об этом не так много информации...

— Я выиграл два «фьючерса» в парном разряде, имел несколько очков, но в 21 год уже закончил. Рядом не нашлось человека, который бы поддерживал меня по всем направлениям. Когда была возможность — играл, но особой подготовки не было. Приезжал на турниры больше отдохнуть и развлечься. Так что как таковой карьеры профессионального теннисиста у меня и не было. Затем я долгое время ездил с Николозом Басилашвили, помогал ему как тренер. Мы тоже начали с топ-500, а закончили в топ-150. Но там немного другая история.

— Будем надеяться, что теперь вы станете топ-тренером...

— Будем стараться. Сейчас надо просто отдохнуть. Мы действительно измотаны морально, не чувствуем никакой эйфории. Надо немного перезагрузиться и продолжать свою работу. Считаю, что это только начало нашей карьеры. Это точно не предел, Аслан может добиться большего. Главное сейчас — убрать лишние соблазны, которые не способствуют теннисному развитию. Сами понимаете, что сейчас много внимания, много различных предложений.