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«Одно из самых крутых свиданий». Циципас и Бадоса одержали «безумную» победу на US Open

Циципас и Паула Бадоса выиграли выставочный турнир перед US Open
Отдел спорта «СЭ»
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Паула Бадоса и Стефанос Циципас.
Фото из соцсетей Паулы Бадосы
Стефанос и Паула завоевали совместный трофей в Нью-Йорке, отметив успех поцелуями на корте.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open стартует 26 августа, но многие теннисисты уже сейчас находятся в Нью-Йорке. Причем публику разогревают не только матчами квалификации к Открытому чемпионату США, но и ярким теннисным шоу. Так, на центральной арене Артура Эша состоялось мероприятие под названием US Open Mixed Madness, которое можно вольно перевести как «Безумие смешанных пар на US Open». Победу в нем одержал почти семейный микст-дуэт грека Стефаноса Циципаса и испанки Паулы Бадосы, оставшийся от мероприятия в полном восторге.

Расставание и мгновенное воссоединение

В данный момент Циципас и Бадоса являются, пожалуй, самой яркой и публичной теннисной парой, с удовольствием рассказывая о своих отношениях в интервью и социальных сетях. О романе Стефаноса и Паулы стало известно летом 2023 года, причем теннисисты даже завели в социальных сетях совместный аккаунт «Цицидоса».

«Мы не только пара, мы родственные души, Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое. Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать. Мы на одной волне, это духовная связь. Мы хорошо ладим, дарим друг другу хорошее настроение. Редко удается подобное испытать. Когда ты постоянно путешествуешь, то очень в этом нуждаешься. Ты думаешь, что найдешь счастье где-то на другом конце света, но иногда оно прямо перед тобой», — рассказывал влюбленный Циципас в интервью Bild в июне прошлого года.

Фото Global Look Press

Но в начале мая Паула объявила о расставании. «После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами. Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание и уважение», — написала она в социальных сетях.

Паула Бадоса и&nbsp;Стефанос Циципас. Циципас и Бадоса не протянули вместе и года. Распад звездной пары

«Это очень напоминает мне историю Марии [Шараповой] и Григора [Димитрова]. Ты встречаешь подходящего человека, но, может быть, в неподходящий момент. Немного похоже на это... В конце концов, ничего плохого не случилось. Это просто жизнь», — через неделю приводил ее слова Tennis.com. Однако за несколько дней до конца лета, спустя примерно три недели после объявления о расставании, Циципас и Бадоса воссоединились. «Мне казалось, что крайне сложно совмещать эти две части жизни, [личную и профессиональную], и я принял решение сделать перерыв в отношениях. Через две-три недели я осознал, что она человек, который очень меня поддерживает, и когда она попыталась договориться о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу», — цитировало Циципаса издание SDNA.

Фото Getty Images

Поцелуи после победы

С тех пор, правда, Стефанос не достиг особого прогресса в результатах, а незадолго до US Open раскритиковал отца-тренера, уволил его и занялся поисками нового наставника. В рейтинге он сейчас 11-й, в чемпионской гонке — девятый. Экс вторая ракетка мира Бадоса, которой очень мешала травма спины, напротив, в последнее время стала возвращаться на прежний уровень — выиграла турнир в Вашингтоне, дошла до полуфинала в Цинциннати, поднявшись на 27-е место в рейтинге.

В рамках «Безумия US Open» Циципас и Бадоса приняли участие в коротком микст-турнире, где также участвовали Бен Шелтон с Коко Гауфф, Ник Кирьос с Наоми Осакой и Тейлор Фриц с Амандой Анисимовой. Особо отметим возвращение на корт Кирьоса после 14-месячного перерыва. «Знаю, прошло много времени, но мой организм наконец-то готов к тому, чтобы вернуться и поразвлечься. Посмотрим, могу ли я все еще играть против лучших теннисистов мира», — заявил скандальный австралиец. Вместе с Наоми они проиграли в полуфинале Фрицу и Анисимовой, но уже 22-23 августа в Нью-Йорке Кирьос сыграет в одиночке в рамках турнира UTS, где, кстати, также заявлен россиянин Андрей Рублев.

Стефанос Циципас. «Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса

Зато Циципас с Бадосой сперва справились с Шелтоном и Гауфф, а в финале победили Фрица и Анисимову со счетом 6:3. После чего искренне порадовались своему успеху, а после вручения призового кубка целовались на глазах у зрителей. Стефанос назвал этот мини-турнир «одним из самых крутых свиданий, о котором он мог мечтать». И добавил: «Очень благодарен, что нам удалось показать хороший теннис, а также весело провести время и разделить успех с особенным для себя человеком». «Когда мы увидим Цицидосу на корте в следующий раз?» — спросили у Паулы. «У меня есть хорошие новости — мы планируем сыграть в миксте на US Open», — под одобрительный гул болельщиков отметила теннисистка.

Теннис
US Open
Стефанос Циципас
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