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Сегодня, 16:30

Соболенко отказалась играть на Уимблдоне. Александрова может сняться с Олимпиады

Соболенко и Александрова снялись с Уимблдона в первый день турнира
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Арина Соболенко и Екатерина Александрова.
Екатерина Александрова.
Фото AFP
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Серия снятий участников омрачила первый день лондонского «мейджора».

Третья ракетка мира Арина Соболенко не решилась играть на Уимблдонском турнире на фоне травмы плеча. Отказ белорусской звезды от выступления в Лондоне лишит ее 780 рейтинговых очков, что в перспективе грозит 26-летней спортсменке вылетом из топ-3 рейтинга. Но на этом неприятные новости не закончились — стало известно о снятии с британского «мейджора» четвертой ракетки России Екатерины Александровой. Серьезность ее заболевания пока неясна, но в перспективе это может обернуться отказом от Олимпиады уже третьей из четырех теннисисток в нашей первоначальной заявке.

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Неприятная травма

На позапрошлой неделе Соболенко не смогла доиграть матч против россиянки Анны Калинской на турнире в Берлине, сославшись на проблемы с плечом. В минувшую субботу белоруска заявила, что по-прежнему испытывает боль при подаче и не уверена в своих возможностях сыграть на Уимблдоне в таком состоянии.

«У меня специфическая редкая травма, — жаловалась третья ракетка мира. — Вероятно, я вторая или третья теннисистка в истории, которая повредила большую круглую мышцу. Это очень неприятно. Самое печальное, что я могу делать все что угодно. Могу тренироваться, могу бить с отскока. Но у меня проблема с подачей. Если мне дадут штангу, я без проблем пойду ее поднимать. Но если скажут исполнять подачу, то это будет болезненно».

В понедельник утром Арина вышла на тренировку и после нее заявила о снятии с турнира. Место Соболенко в сетке займет россиянка Эрика Андреева, проигравшая в финале квалификации. Нашему лаки-лузеру в первом круге предстоит матч с американкой Эминой Бектас.

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Игра только усугубит травму

Для белоруски отказ от выступления в Лондоне — очень сложное решение. Ведь год назад Соболенко дошла на Уимблдоне до полуфинала, где уступила Онс Жабер. Теперь у Арины сгорают 780 рейтинговых очков, но главная беда — намечается неприятная тенденция. На недавнем «Ролан Гаррос» Соболенко проиграла в четвертьфинале россиянке Мирре Андреевой на фоне отравления, потом у нее возникли проблемы с плечом... И конца этой черной полосе пока не видно.

«С глубоким сожалением вынуждена сообщить, что я не смогу выступить на Уимблдоне. Я изо всех сил старалась быть готовой к турниру, но в понедельник на тренировке моя команда объяснила мне: игра только усугубит травму. Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю вернуться сюда более сильной в следующем году», — написала Соболенко в соцсетях.

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После трагической гибели в марте этого года Константина Кольцова — бывшего бойфренда Арины — многие поклонники Соболенко опасались, что двукратная победительница Australian Open впадет в депрессию. Однако белоруска быстро пришла в себя и начала грунтовый сезон с двух финалов тысячников в Мадриде и Риме (проигранных Иге Свентек). Проблемы начались только на «Ролан Гаррос», и навряд ли их можно назвать психологическими.

Екатерина Александрова.
Фото AFP

Что с Александровой?

Что касается Александровой, то конкретная причина снятия 22-й «сеяной» прямо перед матчем с британкой Эммой Радукану на центральном корте пока не обнародована. Теперь Эмма сразится с лаки-лузером Ренатой Сарасуа из Мексики. Навряд ли Екатерина претендовала на лондонском «мейджоре» на многое, но если проблемы с ее здоровьем серьезны, они могут отразиться на планах сыграть на Олимпиаде в Париже — этот грунтовый турнир стартует через четыре недели.

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Напомню, что от Игр-2024 отказались уже восемь российских теннисистов, в том числе шесть девушек. При этом неизвестны результаты проверки ряда кандидатов в комиссии МОК по допуску (потенциальные проблемы могут возникнуть у Вероники Кудерметовой). И если под вопросом окажется еще и поездка в Париж Александровой, то мы можем просто не набрать четверку участниц в отведенных рейтинговых рамках.

Снялся в понедельник с Уимблдона и Пабло Карреньо-Буста, бывшая 10-я ракетка мира из Испании. Ранее турнир в Лондоне лишился легендарного Рафаэля Надаля. Также на травяном «мейджоре» по разным причинам не сыграют чешский теннисист Иржи Легечка и австралиец Ник Кирьос, румынка Симона Халеп и канадка Эжени Бушар.

Уимблдон
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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