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Сегодня, 13:15

Синнер стал в Италии популярнее футбольной сборной. Клостебол не ударил по его репутации

Теннисист Синнер стал в Италии популярнее футбольной сборной
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В Италии Янник Синнер популярнее футболистов национальной сборной.
Фото Getty Images, Global Look Press
Янник затмил «Скуадру адзурру» Лучано Спаллетти, вся страна ждет финала US Open с его участием.

Сегодня вечером в финале US Open впервые в истории мужского тенниса сыграет итальянец. 23-летний уроженец крайнего севера Янник Синнер — прямо сейчас главная звезда всего итальянского спорта. Того самого, где эту роль вообще-то призван играть футболист или представитель гоночных видов — из «Формулы-1», мото- или велоспорта.

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Популярность зашкаливает

В полуфинале американского турнира Синнер в трех сетах обыграл строптивого британца Джека Дрэйпера. Тем же поздним вечером сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти уверенно и красиво обыграла в Париже сборную Франции, пусть и в таком второстепенном турнире, как Лига наций. Чтобы понять, насколько важнее для Италии, чем футбол, оказался Синнер, достаточно взглянуть на первую полосу La Gazzetta dello Sport от 7 сентября. Если учесть, что это (спортивное) издание входит в тройку ведущих газет всей страны, нетрудно понять, каким героем является сегодня Янник для Италии.

Футбольную сборную Италии традиционно показывали в пятницу на канале Rai Uno. Матч Синнера транслировал один из бесплатных каналов и ведущий платный телеканал Sky Sport. Еще недавно у среднестатистического любителя спорта на Апеннинах не было и мысли променять футбол против Франции на полуфинал американского турнира по теннису. Но вот в этом году такие мысли появились очень у многих.

Теннисист Янник Синнер
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Летом 2024-го Янник стал первой ракеткой мира. До этого он выиграл (вместе с партнерами, разумеется) Кубок Дэвиса — то был всего лишь второй такой успех для Италии за всю историю турнира. Если сегодня Синнер обыграет Тэйлора Фритца, то возьмет второй турнир «Большого шлема» за год — после Australian Open, где он победил в драматичном финале нашего Даниила Медведева. Если брать мужской теннис, никто из итальянцев ранее не играл в одном календарном году в двух финалах «Большого шлема». Победа над Фритцем позволит Яннику не только выйти за отметку 10 миллионов призовых в году, но и еще больше укрепить свою ведущую позицию в мировом рейтинге. Впрочем, до конца текущего года, как я понимаю, итальянца оттуда с очень высокой вероятностью и так уже никто потеснить не сможет.

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Гигантские доходы новой звезды

Популярность Синнера в Италии сегодня огромна, а количество рекламы с ним только растет. Итальянская пресса как может помогает продвижению позитивного образа Янника в обществе, а его грамотные адвокаты умело спустили на тормозах дело о потенциальной дисквалификации за допинг. Да, первое пятнышко на светлом образе Синнера все-таки появилось, но победа на US Open куда важнее для спортивной Италии, нежели какие-то сомнения в репутации ее главной звезды. Глава федерации тенниса только что триумфально переизбран на свой пост, этот спорт в Италии гремит на всех углах, а Синнер и его окружение собирают десятки миллионов евро с учетом призовых и рекламы. Чтобы какой-то там не к месту нарисовавшийся клостебол не испортил всем, включая боссов мирового тенниса, радужную картину происходящего, умело назначили двух «стрелочников» из штаба Синнера и закрыли на этом неприятную тему.

Теннисисты Тэйлор Фритц и Янник Синнер
Тэйлор Фритц и Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Второй раз подобная тема уже вряд ли закроется так легко и просто, как сейчас, и это прекрасно понимает и Синнер, и его окружение. Права на повторный недосмотр у его команды нет, но она рассчитывает, что ошибок больше и не будет. Победа на US Open, а Синнера трудно не назвать фаворитом финала, призвана укрепить его славу и богатство. Впрочем, даже если Фритц сумеет остановить сегодня первую ракетку мира, итальянская пресса найдет не один способ и из этого выкрутить Яннику много комплиментов. Своего главного героя в спорте Италия готова сегодня носить на руках с утра до вечера. Ну а дальше, как обычно, жизнь покажет, что там и как...

Теннис
US Open
Сборная Италии по футболу
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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