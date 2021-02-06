Самые красивые теннисистки Australian Open

Первый в этом году турнир «Большого шлема» Australian Open уже сильно пострадал от короновариуса. Сроки проведения пришлось перенести, а спортсмены вместо полноценной подготовки вынуждены были проходить двухнедельный карантин.

Некоторые фавориты игроки (например, Энди Маррей или Мэдисон Кис) не смогли приехать из-за положительных тестов. А еще то и дело всплывают новости, что у кого-то из технического персонала обнаружили признаки ковида, и всем надо снова сдавать анализы.

Но всегда можно найти и что-то положительное. Например, взглянуть на участниц женской части турнира и выбрать самых красивых. Большинство из этих девушек не претендует на высокие места, зато в этом условном рейтинге привлекательности может победить каждая. Все зависит лишь от вашего вкуса.

Australian Open 2021 состоится с 8 по 21 февраля. Матчи пройдут на кортах «Мельбурн-парка». Призовой фонд соревнований составит 55,2 миллиона долларов.

Эжени Бушар (Канада)

Канадка, пожалуй, является самой известной спортсменкой в этом списке. Съемками для журналов и рекламными контрактами она зарабатывает даже больше, чем теннисом, но может претендовать и на высокий результат.

Цветана Пиронкова (Болгария)

Спортсменка из Болгарии выступает уже давно, но на теннисный олимп забраться ей так и не удалось. Зато она всегда в отличной форме.

Тереза Мартинцова (Чехия)

Тереза любит татуировки не меньше тенниса, поэтому в свободное время украшает ими свое спортивное тело.

Ребекка Шрамкова (Словакия)

Словакской красавице всего 24 года и она открывает вторую сотню рейтинга WTA. Возможно, победы еще впереди. Если же нет, с такой внешностью всегда можно попробовать себя в модельном бизнесе.

Александра Божович (Австралия)

Родные стены должны помочь австралийке улучшить свои позиции в рейтинге. Сейчас это лишь скромное 456-е место.

Жаклин Кристиан (Румыния)

Теннисистка из Румынии много тренируется, наградой за что стало отличное спортивное тело. А еще она к 22-м годам добралась до 157-й строчки в рейтинге.

Ольга Говорцова (Беларусь)

Ольга в теннисе очень давно и можно сказать, что лучшие результаты уже позади. Однако, результаты последней пары лет говорят о том, что усердная работа и удовольствие от процесса приносят свои плоды, даже когда ты являешься ветераном по спортивным меркам.

Валентина Ивахненко (Россия)

Валентина когда-то выступала за Украину, потом сменила гражданство, чем наверняка очень обрадовала российских болельщиков тенниса. Среди наших спортсменок стало на одну красивую девушку больше.

Анна Калинская (Россия)

Молодая и талантливая спортсменка из России сейчас подбирается к первой сотне, но мы ждем от нее не только красивых фото в инстаграме, но и хороших результатов на корте.

Ана Конюх (Хорватия)

Эта девушка вполне могла бы уже быть среди самых топовых теннисисток мира, если бы не тяжелая травма. Три года назад она начала обыгрывать соперниц из топ-20, но из-за повреждения локтя пришлось сделать долгую остановку в карьере. Сейчас Ана пытается найти себя прежнюю.

Елица Костова (Болгария)

Нет, эта девушка попала сюда не по ошибке. Елица очень похожа на инстаграм-модель или жену какого-нибудь рэп-исполнителя, но она правда умеет играть в теннис. В подтверждение этому 211 место в одиночном рейтинге.

Марина Заневская (Бельгия)

Экс-украинка, а ныне спортсменка из Бельгии в детстве выбирала между теннисом и художественной гимнастикой. По результатам (258 место) сложно сказать, правильным ли был выбор, но мы надеемся, что Марину это не печалит. Ведь у нее воистину очаровательные улыбка и взгляд.