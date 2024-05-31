Рублев и Котов проиграли по-итальянски. Россияне не взяли ни одного сета в третьем круге «Ролан Гаррос»

Все меньше наших соотечественников продолжают борьбу в Париже.

«Ролан Гаррос». Третий круг

Мужчины

Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4

Янник Синнер (Италия, 2) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:4, 6:4

Женщины

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Людмила Самсонова (Россия, 17) — 7:6 (7:4), 6:2

Анастасия Потапова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4

Неприятности россиян на «Ролан Гаррос» продолжились и на шестой день турнира в Париже. В мужском одиночном разряде барьер третьего круга не смогли преодолеть Павел Котов и Андрей Рублев, не взяв общими усилиями ни одного сета. Причем если поражение Котова от второй ракетки мира итальянца Янника Синнера было в общем-то предсказуемым, то разгром шестого «сеяного» Рублева еще одним уроженцем Апеннин Маттео Арнальди можно назвать сенсацией со знаком «минус». Уступила и Людмила Самсонова, а пройти дальше удалось только Анастасии Потаповой.

«Психи» вернулись и помешали

Интересно, что Андрей на шести из семи своих предыдущих турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2022, куда россиян не допустили, мы не считаем) проигрывал на стадии четвертьфинала. Да и вообще уступал в четвертьфиналах на «Больших шлемах» десять раз подряд, что заставило говорить о комплексе четвертьфиналов или даже о каком-то проклятии. Сам россиянин, конечно, расстраивался, но все же не стоило забывать — стабильное попадание в восьмерку лучших на топ-турнирах само по себе является приличным достижением.

Дважды Андрей доходил до четвертьфиналов и на Открытом чемпионате Франции (в 2020 и 2022 годах), однако в прошлом году ограничился третьим кругом после мощного грунтового сезона с титулом на «мастерсе» в Монте-Карло. На сей раз Рублев прибыл в Париж также с прекрасным результатом, добытым весной на земляном покрытии, — победой на «мастерсе» в Мадриде. Что заставляло причислить его пусть не к главным, но все же к фаворитам «Ролан Гаррос». В первом и втором кругах Андрей суммарно отдал всего один сет, однако третий барьер в лице Арнальди оказался непреодолимым.

Фото Reuters

Маттео к 23 годам пока не вышел из тени даже чуть более молодых соотечественников Лоренцо Музетти и тем более Синнера, но постепенно прогрессирует — сейчас он 35-я ракетка мира. И в матче с Рублевым итальянец сыграл очень недурно, однако при всем к нему уважении Андрей во многом должен винить в поражении именно себя. В первом сете он вел с брейком 4:3 и 30:0, но зачем-то решил сделать укороченный, ошибся, чуть потерял концентрацию и позволил Арнальди сделать обратный брейк. А на тай-брейке сперва не реализовал сетбол, а на сетболе итальянца тот шикарно достал укороченный, ювелирно направив мяч в корт.

Казалось, шансы отнюдь не потеряны. Но игра Рублева начала стремительно разваливаться, поскольку он встал на уже знакомый по предыдущим турнирам путь саморазрушения, особенно когда во втором сете при 2:2 отдал подачу. Отчаянные вопли, швыряние ракетки, серийные удары «орудием труда» по собственной ноге и новинка в виде пинания ногой ни в чем не повинной скамейки. В общем, в таком состоянии он просто не мог победить и предсказуемо уступил в трех партиях.

«Ничего сейчас не чувствую, полностью разочарован тем, что показал. Не помню, чтобы я хуже себя вел на «Больших шлемах». Думаю, это худший день. Считаю, дело не в концентрации. Я просто своим поведением загнал себя в яму, а Маттео придал крылья, в концовке с ним уже невозможно было ничего сделать. У меня в Мадриде был отличный результат, сейчас я снова играю хорошо. Но проблема в голове. Сегодня я просто сам себя убил», — приводит Sports.ru слова Рублева, сожалевшего о своих «психах».

Но сожалеть все же мало, надо учиться контролировать гнев. В Мадриде получилось, вот только пока тот турнир кажется скорее приятным исключением, чем правилом.

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Победила только Потапова

Пока Андрей страдал на корте Сюзанн Ленглен, на центральной арене Филиппа Шатрие бился Котов. Было понятно, что против Синнера после без малого восьми часов на корте в двух первых кругах «Ролан Гаррос» россиянину придется туго. Надо было расслабиться и просто попытаться сыграть в свой лучший теннис. И Павел в общем-то не разочаровал — во всех трех сетах он бился с лидером чемпионской гонки практически на равных.

Порой он даже забивал Янника, которого с трибун поддерживала подруга-россиянка Анна Калинская, мощнейшими ударами, но все же тот двигался явно лучше и частенько ставил подуставшего за предыдущие встречи россиянина в тупик укороченными, а также ювелирными попаданиями в заднюю линию. Котов, конечно, расстраивался, но не отчаивался. И в итоге поражение Павла можно назвать достойным, как и весь «Ролан Гаррос» в его исполнении.

Фото Reuters

Таким образом, в мужской одиночной сетке остался один россиянин — Даниил Медведев сыграет в субботу с Томашем Махачем из Чехии за выход в четвертый круг. У женщин до третьего круга добрались четыре наши соотечественницы. Мирре Андреевой и Элине Аванесян предстоит играть свои матчи также в субботу, а Самсонова и Потапова уже сыграли. Причем Людмила также встречалась с итальянкой, уступив в двух партиях Элизабетте Коччаретто. Особенно обидным получился первый сет, где Самсонова, уступая 0:4, догнала, а затем и вышла вперед 6:5, но уступила на тай-брейке. Во второй партии она вновь стала много ошибаться и предсказуемо уступила. Хотя даже после поражения, пусть и пожаловалась, что ей не хватило дня отдыха, назвала нынешний Открытый чемпионат Франции лучшим в карьере.

Потапова в стартовом сете с китаянкой Ван Синьюй уступала 0:5, но смогла-таки взять эту партию, выиграв семь геймов подряд! Тем не менее она была близка к поражению, уступая в решающем сете 1:3, а затем с брейком 3:4. Однако все же сумела вновь проявить бойцовские качества и впервые в карьере выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос».