Сафиуллин вновь хорош на Уимблдоне. Россиянин может произвести фурор второй год подряд

Роман преодолел затяжной кризис, выйдя на травяном «Большом шлеме» в третий круг.

Уимблдон

Мужчины

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3

В прошлом году Роман Сафиуллин произвел фурор на Уимблдоне, сенсационно дойдя до четвертьфинала. Однако в этом году россиянин не блистал, регулярно вылетая в первых кругах. К счастью, черную полосу удалось прервать — опять-таки на любимом турнире «Большого шлема». Роман выиграл на Уимблдоне-2024 два матча у непростых соперников и с учетом сетки способен замахнуться и на повторение собственных подвигов образца Уимблдона-2023.

Черная полоса в 2024 году

Сафиуллин давно ходил в подающих надежды, выигрывал юниорский Australian Open, но последствия тяжелой травмы мешали ему реализовать свой потенциал, как это удалось соотечественникам и почти ровесникам Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову. Тем не менее Сафиуллин не отчаивался, а с помощью бывшего игрока и молодого тренера Андрея Кузнецова совершенствовал игру. Уже весной 2023-го Роман одержал несколько ярких побед, вошел в топ-100, а на Уимблдоне удивил очень многих, последовательно обыграв испанца Роберто Баутисту Агута, француза Корентена Муте, аргентинца Гвидо Пелью и канадца Дениса Шаповалова. Мало того, в матче за выход в полуфинал россиянин оказал сопротивление даже итальянцу Яннику Синнеру, взяв сет у будущей первой ракетки мира.

Такой великолепный результат позволил Сафиуллину ворваться в топ-50, после чего в сентябре 2023-го он дошел и до своего первого финала ATP. Тогда в решающем матче в Чэнду он едва не обыграл Александра Зверева из Германии, уступив в итоге 7:6, 6:7, 3:6. В начале января Роман добрался до полуфинала в австралийском Брисбене и поднялся на рекордную пока для себя 36-ю строчку, вот только вслед за подъемом последовал затяжной спад. За последние шесть месяцев россиянин выиграл всего три матча на уровне ATP, проиграв 13.

Причем к Уимблдону он подошел с крайне неприятной серией из семи поражений и шести вылетов в первых кругах подряд, тянувшейся с начала апреля. Не сказать, что по игре Сафиуллин был безнадежен, отнюдь. Однако в решающие моменты постоянно что-то не складывалось, он терял инициативу, отдавал важные розыгрыши, обидно уступал. Как, к примеру, в пяти партиях на старте «Ролан Гаррос» против серба Душана Лайовича или в Штутгарте в трех сетах против итальянца Маттео Берреттини.

Роман Сафиуллин. Фото Global Look Press

Удастся ли добраться до Джоковича?

На Уимблдоне, казалось, черная полоса продолжится. Роман попал в первом круге на 26-го «сеяного» Франсиско Черундоло из Аргентины и проиграл ему два стартовых сета. Никогда прежде ему не удавалось спастись с 0:2 по партиям, поэтому шансы на победу в тот момент выглядели минимальными. Но внезапно россиянин прибавил, сделал важнейший брейк в 12-м гейме третьего сета, затем забрал четвертую партию, а в пятой, которая доигрывалась уже на следующий день, при 4:4 вновь взял подачу аргентинца и подал на матч.

В четверг Сафиуллин встречался с чехом Томашом Махачем, в нынешнем сезоне демонстрировавшим очень хорошие результаты (в частности, в мае в Женеве обыграл серба Новака Джоковича) и входящим в топ-40. Правда, на «Больших шлемах» в 2024-м его регулярно выбивали россияне — сперва на Australian Open в третьем круге это сделал Карен Хачанов в четырех партиях, а затем на «Ролан Гаррос» также в четырех сетах с Махачем справился Даниил Медведев. На сей раз Махача остановил еще один наш соотечественник, пусть и во втором круге. Зато Сафиуллин не только ограничился четырьмя сетами, но и, как Хачанов в Мельбурне и Медведев в Париже, отдал чеху именно третий.

При этом во второй партии Роман уступал 2:4, но воспользовался серией ошибок соперника, взял четыре гейма подряд, а с ними и сет. Правда, затем сделал ответный подарок — следующую партию проиграл, ведя 3:1, а затем упустив на приеме два матчбола. К счастью, это не стало для него психологическим ударом, как и то, что в начале четвертого сета он вновь упустил преимущество в два гейма. Россиянин сделал еще один брейк, повел 4:2, а при 5:3 уверенно подал на матч.

Теперь в третьем круге он сразится с французом Артуром Фисом, выбившим восьмого «сеяного» Хуберта Хуркача. Также в его части сетки из «сеяных» отметим австралийца Алекса де Минаура, который, впрочем, не является сильным травяным игроком. А если Сафиуллин выиграет две следующих встречи, то в четвертьфинале не исключен матч с Джоковичем, который пока явно не в идеальных кондициях. Так, легендарный серб во втором круге с большим трудом в четырех сетах переиграл 277-ю ракетку мира британца Джакоба Фернли.