Роджер Федерер: биография звезды мирового тенниса

История одного из самых выдающихся спортсменов современности.

Роджер Федерер

Дата рождения: 8 августа 1981 год.

Место рождения: Базель (Швейцария).

Место проживания: Воллерау (Швейцария).

Рост: 185 см.

Супруга: Мирослава Вавринец.

Вид спорта: теннис.

Карьера: 1998-2022

Призовые за карьеру: 130 593 339 долларов США.

Детство и юность

Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в крупном швейцарском городе Базеле. Его семья была достаточно обеспеченной. Отец теннисиста много лет работал лаборантом в фармацевтической компании Ciba?Geigy в Базеле — той самой, которая еще 1930-х стала первопроходцем в производстве анаболических стероидов. Однажды Роберту Федереру предложили уехать в командировку в ЮАР, где он познакомился с секретарем в офисе Ciba Линетт Дюран. Молодой мужчина влюбился в красивую иностранку. Там в 1973 году они сыграли свадьбу, а затем переехали в Базель, где родился Роджер и его старшая сестра Диана. У теннисиста два гражданства — Швейцарии и ЮАР (по родине матери).

Родители Федерера были фанатами тенниса и сами часто брали в руки ракетки. Мать Роджера занималась в сильнейшем теннисном клубе Швейцарии «Олд Бойз». А в 1995 году ей удалось победить в чемпионате страны среди «молодых ветеранов». Кроме того, она долгие годы трудилась в административном штате турнира ATP Swiss Indoors и входила в руководство отделения Ассоциации тенниса Швейцарии в Базеле.

При этом сам Роджер в детстве больше увлекался не теннисом, а футболом. Он мечтал стать профессиональным игроком. Его кумирами были футболисты сборной Швейцарии Хакан и Мурат Якинs (последний тренировал национальную команду на Евро-2024). Братья-футболисты учились там же, где и Роджер, — в государственной начальной школе «Нойевельт» в Мюнхенштайне. Федерер играл за молодежную команду «Конкордии». Некоторые СМИ пишут, что молодому Роджеру одно время предлагали перейти в «Базель», но позже эта информация была опровергнута представителями теннисиста.

Под влиянием родителей Роджер в теннис начал играть рано. В 10 лет он провел первый официальный матч на региональном чемпионате Базеля, но уступил его со счетом 0:6, 0:6. Тогда соперником Федерера оказался парень на три года старше. Уже в следующем году Роджер стал второй ракеткой страны в своей возрастной категории. В 1993-м он победил на национальном первенстве среди мальчиков в возрасте до 12 лет как на крытых, так и на открытых кортах. Будучи 13-летним подростком, он смог добраться до 1/4 финала чемпионата Базеля среди взрослых. Перед ним открывались хорошие перспективы, поэтому Федерер бросил футбол и сосредоточился на теннисе.

В 1995 году Федерер попал в Национальный теннисный центр, где начал усердно трудиться.

Роджер Федерер с родителями. Фото Global Look Press

Карьера Роджера Федерера

В 1998 году 16-летний швейцарский теннисист победил на Уимблдонском турнире среди юношей сразу в двух разрядах — одиночном и парном. В том же сезоне он дебютировал на турнире ATP и добрался до четвертьфинала турнира в Тулузе.

Когда Роджеру было 18 лет и четыре месяца, он попал топ-100 мирового рейтинга, уже в 2000 году дошел до финалов турниров в Марселе и Базеле. На Олимпиаде в Сиднее он остановился в шаге от медали, заняв четвертое место.

2001 год Роджер начал с первого для себя титула ATP в Милане, в 2002-м вошел в топ-10. Сезон-2003 ознаменовался для молодого швейцарского теннисиста двумя крупными победами — на Уимблдоне и Итоговом турнире.

2004 год стал одним из лучших в карьере Федерера. Теннисист первенствовал на Открытом чемпионате Австралии, где в финале обыграл россиянина Марата Сафина. Затем швейцарец завоевал титулы на Уимблдоне и US Open, победив в решающих встречах соответственно американца Энди Роддика и австралийца Ллейтона Хьюитта. Тем самым он стал первым теннисистом с 1988 года, кто смог выиграть три турнира «Большого шлема» в одном сезоне. Также он победил на трех «мастерсах» (в Гамбурге, Индиан-Уэллсе и Канаде), одном турнире серии ATP 500 в Дубае и Итоговом турнире. На Олимпиаду в Афинах швейцарец отправился в статусе фаворита, но вылетел уже во втором круге.

С 2005 по 2008 год Федерер оставался первой ракеткой мира. За три сезона он выиграл девять турниров «Большого шлема»: Australian Open — 2006, 2007, Уимблдон — 2005, 2006, 2007, US Open — 2005, 2006, 2007, 2008. В эти годы основным его конкурентом был Рафаэль Надаль. Финал Уимблдона-2008 между испанцем и швейцарцем, где победу одержал Рафа — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7, — называют величайшим матчем в истории мирового тенниса.

«Я думал: только не проиграй, пожалуйста! Дотяни до пятого сета и просто постарайся как-то выжить и, возможно, попробуй выиграть матч. Это было очень плотное соперничество, просто эпическое противостояние. Я рад, что перевел игру в пятый сет и сделал его тем матчем, о котором все сейчас говорят. Я был горд, что играл так хорошо и мое выступление на Уимблдоне закончилась таким захватывающим образом«, — признавался Федерер.

На Играх-2008 в Пекине Роджер вместе со Стэном Вавринкой стал олимпийским чемпионом в парном разряде, а в одиночках не смог преодолеть стадию 1/4 финала. При этом ему второй раз подряд доверили нести флаг на церемонии открытия Олимпиады.

Роджер Федерер и Стэн Вавринка на награждении Олимпиады-2008. Фото Global Look Press

В 2009 году швейцарец выиграл Уимблдон, а также в первый и единственный раз в карьере победил на «Ролан Гаррос». В финале в Париже он обыграл шведа Робина Содерлинга, который перед этим сенсационно выбил в полуфинале Надаля. Даже спустя много лет эту победу Роджер называл особенной.

«Меня часто спрашивают: ощущаю ли я давление в матчах турнира «Большого шлема». Со мной такое случилось лишь однажды — на «Ролан Гаррос» в 2009-м. И слава богу, мне удалось выиграть тогда. Я знал, что получил большую возможность, когда Надаль проиграл в полуфинале. И если вы спросите меня, победа на каком турнире стала для меня важнейшей, то я, без сомнения, отвечу — Открытый чемпионат Франции-2009», — говорил теннисист.

В следующем сезоне Федерер стал чемпионом только на Australian Open и Итоговом турнире, тем самым отдав лидерство в рейтинге Надалю. 2011 год Роджер провел не столь успешно: победа на Итоговом турнире и третье место в рейтинге. В их величайшее соперничество с Надалем вписался серб Новак Джокович, который впоследствии переписал почти все рекорды и швейцарца, и испанца.

В 2012-м Федерер победил на Уимблдоне и стал серебряным призером Олимпиады в Лондоне, проиграв в финале британцу Энди Маррею. В полуфинале «Ролан Гарроса» его выбил Джокович, а в Австралии на той же стадии — Надаль. Однако он сумел взять несколько «мастерсов» и стать вторым в рейтинге.

Сезон-2013 для теннисиста оказался провальным из-за травмы спины. Федерер впервые с 2002 года не вышел ни в один крупный финал, победил лишь на турнире в Галле. Также после поражения во втором раунде Уимблдона прервалась его серия из 36 четвертьфиналов «Большого шлема» подряд. Год он завершил и вовсе на седьмой строчке.

В 2014-м швейцарец сменил тренера и начал играть новой ракеткой. Перемены пошли ему на пользу. Теннисист добрался до 11 финалов, что является его лучшим показателем со времен сезона-2007. Он смог стать вторым в рейтинге и впервые в карьере завоевать Кубок Дэвиса с национальной сборной.

Футболисты сборной Швейцарии празднуют победу в Кубке Дэвиса. 2014 год. Фото Global Look Press

В 2016 году спортсмен получил травму, из-за которой много пропустил и вылетел из топ-10. «Я впервые взял такой длинный перерыв. До сих пор у меня не было возможности прочувствовать, через что проходят мои коллеги, у которых травмы. Я по-прежнему мотивирован и полон решимости вернуться в 2017-м. Я воспринимаю эту травму как новое испытание, как нечто, чего со мной раньше не случалось и что может стать интересным опытом», — говорил игрок в период восстановления.

В 2017-м Федерер действительно мощно вернулся — он победил на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне. На пути к триумфу в Мельбурне Федерер обыграл 10 лучших теннисистов, а в финале в пяти сетах справился со своим заклятым соперником Надалем.

В 2018-м Роджер хоть и ненадолго, но снова стал первой ракеткой и защитил титул на Australian Open. При этом Федерер в 30-й раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и одержал 20-ю победу на «мейджоре». А еще в свои 36 лет Роджер стал самым возрастным лидером рейтинга за всю историю тенниса.

В сезоне-2019 швейцарец четыре раза побеждал на турнирах ATP, а в следующем году перенес две операции на ноге и снова выбыл на длительный срок.

В 2021 году легендарный теннисист вернулся в тур, сыграв несколько матчей на Открытом чемпионате США, Уимблдоне и турнире в Галле. На Олимпийские игры в Токио он не поехал из-за травмы, а в конце года был вынужден перенести очередную операцию. Осенью 2022 года Федерер объявил, что Кубок Лейвера, где он в паре с Надалем проиграл Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо из США, станет для него последним в карьере.

«Я точно отдал своей карьере все и даже больше, чем мог бы. Я получил удовольствие и узнал, что такое тяжелая работа и самоотверженность. Я не знаю, сколько еще я мог бы дать, мог бы попытаться. Я чувствовал, что я уже достаточно взрослый, чтобы положить этому конец, и я чувствую себя очень хорошо из-за этого», — так прокомментировал свой уход из большого спорта великий теннисист.

Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на прощальном матче швейцарца. Фото Global Look Press

Достижения Роджера Федерера

победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open — 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018, «Ролан Гаррос» — 2009, Уимблдон — 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017, US Open — 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

финалист 10 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open — 2009, «Ролан Гаррос» — 2006, 2007, 2008, 2011, Уимблдон — 2008, 2014, 2015, US Open — 2009, 2015)

победитель Итогового турнира (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

10-кратный финалист Итогового турнира ATP

победитель 101 турнира ATP в одиночном разряде

финалист 53 турниров ATP в одиночном разряде

310 недель был первой ракеткой мира (из них 237 недель подряд)

олимпийский чемпион в парном разряде (2008)

серебряный призер Олимпийских игр в одиночном разряде (2012)

победитель Кубка Дэвиса со сборной Швейцарии (2014).

обладатель Кубка Хопмана со сборной Швейцарии (2001, 2018, 2019)

победитель 8 турниров ATP в парном разряде

финалист 6 турниров ATP в парном разряде

4 раза признавался зарубежным спортсменом года BBC (2004, 2006, 2007, 2017)

4 раза признавался чемпионом чемпионов по версии L'Equipe (2005, 2006, 2007, 2017)

Роджер Федерер празднует победу на Открытом чемпионате Австралии. 2018 год. Фото Global Look Press

Сколько заработал Роджер Федерер

В 2021 году Forbes сообщил, что Федерер заработал 1 миллиард долларов и стал в один ряд с Криштиану Роналду, Лионелем Месси, Флойдом Мейвезером и Леброном Джеймсом. При этом призовые за турниры ему принесли около 130,5 миллиона, остальное — реклама, спонсоры и инвестиции.

У спортсмена были крупные контракты с Rolex, Credit Suisse, Nike и Uniqlo. Самым выгодным оказалось соглашение с компанией, производящей кроссовки On Running. Сначала он сам вложил в нее около 50 миллионов швейцарских франков, позже стал владеть тремя процентами акций, которые приносят крупные деньги.

Мирослава Вавринец и Роджер Федерер. Фото Global Look Press

Личная жизнь Роджера Федерера

В 1997 году во время учебы в Национальном теннисном центре Швейцарии Роджер познакомился с теннисисткой Мирославой Вавринец. Ему тогда было всего 16 лет. Ухаживать за спортсменкой он начал только в 2000 году во время Олимпийских игр в Сиднее, в которых оба принимали участие.

В 2003-м они начали жить вместе в Обервиле, недалеко от дома его родителей. Спустя шесть лет Мирка родила девочек-двойняшек — их назвали Майла Роуз и Шарлин Рива. Тогда же пара официально оформила отношения, вступив в брак. В 2014-м бывшая теннисистка снова стала мамой, подарив мужу мальчиков-близнецов Лео и Ленни.

После рождения детей Мирослава забросила теннис, но взялась за организацию переездов и график звездного мужа.

«Мирка очень многое сделала для меня. На протяжении долгих лет она посещала каждую мою тренировку и не пропускала матчи. Мирка проделала огромную работу, думая о моих интересах и делая для меня все самое лучшее. При этом она никогда не отстранялась от моей карьеры и была рядом. У нее не было никаких особенных просьб и желаний — она лишь хотела проводить время со мной», — говорил в одном из своих интервью теннисист.

Фото Global Look Press

Хобби

В свободное время Роджер предпочитает играть в карты, настольный теннис и футбол. Также он является заядлым футбольным болельщиком. Его любимая команда — «Базель».

Теннисист занимается благотворительностью. В 2003 году он создал Фонд Роджера Федерера, который помогает детям из бедных семей и развивает спорт среди молодежи по всему миру, включая ЮАР и Эфиопию. Также спортсмен долгое время выступал в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Федерер говорит на нескольких языках: на немецком, включая швейцарскую и верхненемецкую версии, французском и английском. При этом в раннем детстве он благодаря матери говорил только на английском.

Роджер Федерер сейчас

Теннисист живет на две страны — в ОАЭ (Дубай) и в родной Швейцарии.

Спортсмен много занимается благотворительностью и воспитанием детей.

Роджер Федерер с родителями на Уимблдоне-2024. Фото Global Look Press

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