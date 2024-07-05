Касаткина и Шнайдер очень обидно вылетели с Уимблдона. Россиянки не выстояли в третьих сетах

В четвертом круге британского «мейджора» сыграет только одна представительница нашей страны.

Уимблдон-2024. Женщины. Третий круг

Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 7:6, 4:6, 6:4

Эмма Наварро (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия) — 2:6, 6:3, 6:4

Увы, яркие выступления первой ракетки России Дарьи Касаткиной и Дианы Шнайдер в Лондоне подошли к концу. Дарья считалась фаворитом в матче с Паулой Бадосой, но испанка доказала, что в этом году способна вновь вернуться в элиту. Паула билась за каждый мяч и была удачливее в концовке. Диана неделю назад обыгрывала Эмму Наварро в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге, но на этот раз американка взяла реванш. Хотя в первой партии казалось, что шансов у соперницы Шнайдер немного. У Дианы и Дарьи прервались победные серии из семи матчей.

Диана Шнайдер. Фото AFP

Накопившаяся усталость

В начале своего поединка Шнайдер сделала брейк, а вскоре еще один (4:1). Россиянка играла в свой фирменный атакующий теннис, буквально громя соперницу мощными ударами с задней линии. Диана уверенно подавала, а процент выигранных очков на первой подаче составлял 83%. У Эммы — 53%. Кто бы после этого мог подумать, что до конца матча Диана пять раз проиграет свою подачу.

Уже во второй партии показалось, что у Шнайдер начинает заканчиваться бензин. Она уже не так четко добегала до форхэндов Наварро, и американка, которая проводит лучший сезон в карьере, это почувствовала. Возможно, усталость россиянки связана с тем, что в четверг, 4 июля, она не отдыхала, а играла пару с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной. Они отыграли два матчбола у Таусон и Путинцевой и вышли во второй раунд.

В одиночке же пробиться дальше не удалось. После провальной второй партии Диана пришла в себя. В третьем сете она сделала обратный брейк в четвертом гейме, а в пятом наконец-то уверенно сыграла на своей подаче и вышла вперед (3:2). Увы, но развить успех не получилось. Роковым стал девятый гейм. Шнайдер смазала форхэнд, затем сделала двойную ошибку... Все усилия оказались напрасными. Наварро же хладнокровно провела концовку и обеспечила себе место в четвертом раунде.

Тем не менее Диана заслуживает только похвалы за этот Уимблдон. Она дебютировала в основной сетке, прошла двух мощных соперниц. Да, аппетит приходит во время еды и мы уже видели ее минимум в 1/8 финала с Кори Гауфф, но не вышло. С другой стороны, Шнайдер подняла свой рейтинг и, вероятно, будет «сеяной» на US Open. А это немало, учитывая, что в апреле уроженка Жигулевска находилась только в топ-60.

Паула Бадоса. Фото Reuters

Слезы Бадосы

До конца боролась и Дарья Касаткина. В первом сете она уступала 0:3 и 1:4, но героически смогла довести дело до тай-брейка. Там Бадоса вела 3:1, но россиянка вновь перехватила инициативу (5:4). Правда, последний розыгрыш отнял так много сил, что превратить скрытый сетбол во что-то большее не получилось. Бадоса забрала концовку и все же выиграла первую партию.

Во втором сете соперницы уверенно брали свои подачи, но в девятом гейме Дарья неожиданно заработала первый сетбол на приеме и тут же заставила Паулу ошибиться. Решающий сет проходил по схожему сценарию, только свой шанс Касаткина получила в шестом гейме. Однако на этот раз Бадоса отыграла брейк-пойнт (3:3), а вот Дарья дрогнула в девятом гейме. Невынужденная ошибка, которую Бадоса не простила (5:4). На матч Паула подала очень уверенно, будто напомнив, что несколько лет прочно стояла в топ-10. Дважды впечатав мяч в линию, испанка победно подняла руки, а затем не смогла сдержать слез.

Обидно, по игре Дарья точно не уступала испанке. Еще обиднее, если посмотреть на турнирную сетку. Дальше Бадосе играть с Донной Векич или Даяной Ястремской, а в потенциальном четвертьфинале с победительницей противостояния Радукану/Саккари — Сунь Лулу. Кстати, последняя стала первой представительницей Новой Зеландии, вышедшей в 1/8 финала Уимблдона.

Таким образом, в женской сетке на второй неделе сыграет только одна представительница России: Анна Калинская или Людмила Самсонова, которые в третьем круге сразятся друг с другом.