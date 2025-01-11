ИИ предрек Медведеву победу над Синнером и выход в финал. А каковы реальные шансы Даниила в Австралии?

Нейросеть ChatGPT считает, что турнир «Большого шлема» в Мельбурне выиграют ветеран Джокович и допингистка Свентек.

Популярный портал tennis.com опубликовал прогноз нейросети ChatGPT на исход Открытого чемпионата Австралии, который стартует в Мельбурне в воскресенье. Искусственный интеллект считает, что победителем мужского турнира станет 37-летний серб Новак Джокович, который в финале обыграет россиянина Даниила Медведева. У женщин ChatGPT ставит на польку Игу Свентек, которая может впервые в карьере отпраздновать успех на Зеленом континенте, если одолеет в титульном поединке первую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко. Для наших болельщиков эти расклады более чем оптимистичны, особенно долгожданная победа Медведева над Янником Синнером в полуфинале, в котором, по мнению ИИ, Даниил будет иметь преимущество благодаря особенностям своего стиля на австралийском харде.

Вернется ли чемпионский кураж

Концовка прошлого сезона во многом получилась смазанной из-за допинговых скандалов с участием Синнера и Свентек. Так что тема запрещенных препаратов, а также справедливости наказаний-оправданий звезд тенниса впервые составляет серьезную конкуренцию чисто спортивным раскладам. Накануне объявлено, что рассмотрение апелляции ВАДА на смехотворный приговор Синнеру состоится в середине марта. А это значит, что по-хорошему Янник должен был просидеть в отстранении более года. Вместо этого он щеголяет в ранге первой ракетки мира и имеет все шансы защитить на Australian Open прошлогодний титул. Встал ли ChatGPT на сторону светлых сил, отказавшись считать итальянца главным фаворитом — неизвестно. Но факт остается фактом — ИИ ставит совсем не на Синнера, а на 25-й рекордный титул на «мейджорах» Новака Джоковича.

«Стабильность Медведева, исключительная игра на приеме и тактический интеллект дают ему преимущество над Синнером на хардовых кортах, несмотря на мощную игру последнего», — цитирует tennis.com мотивировку ChatGPT.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Подобный подход выглядит нетривиальным, поскольку в финале прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии Янник одержал волевую победу как раз над Даниилом. И вообще восемь из девяти последних поединков этих соперников остались за итальянцем. Медведев в целом находится не на пике своей карьеры — он не выигрывал титулов уже полтора года, и единственная обнадеживающая новость о нем за последнее время — рождение в семье россиянина второго ребенка, дочери Виктории. Если эмоционального подъема на фоне этого события окажется достаточно для победы над Синнером и выхода в финал АО — тогда можно будет говорить о настоящем чуде.

Конечно, Даниил в свои 28 лет — игрок в самом расцвете сил, у него за спиной четыре финала турниров «Большого шлема» (три из них в Австралии, правда все они были проиграны), опыт выступления в роли первой ракетки мира и еще множество плюсов. Так что, предрекая успех нашего спортсмена в Мельбурне, ИИ не делает каких-то запредельных выводов. И все-таки риск очень велик. Ведь есть ощущение, что при всех своих талантах Медведев в последнее время утратил чемпионский кураж — научился довольствоваться малым, переключился на прагматичный подход и получает больше удовольствия от процесса, чем от побед. Можно ли прыгнуть выше головы в таком состоянии — большой вопрос, особенно с учетом неутешительных результатов прошлого года.

Соболенко выглядит безупречно

Уже в третьем круге Даниила может ждать матч с австралийцем Алексеем Попыриным, который сильно прибавил в прошлом сезоне и обыграл Медведева на «мастерсе» в Париже. В целом в верхней половине сетки серьезных соперников хоть отбавляй (хотя и нет таких монстров, как Карлос Алькарас, Новак Джокович и Александр Зверев), так что до Синнера в полуфинале Медведеву еще надо добраться. Практика показывает, что срыв у лидера российского тенниса может произойти в любой момент. Но корты «Мельбурн-Парка» для его стиля игры действительно подходят очень хорошо, и это обстоятельство не могут отменить даже неудачные мячи, на которые в последнее время постоянно жалуется Даниил.

Что касается ставки на новый успех Джоковича, то это решение ChatGPT тоже кажется спорным. Серб пожертвовал прошлым сезоном ради победы на Олимпиаде, и совсем не факт, что самый титулованный теннисист в истории сможет собраться на нынешний «мейджор». Во всяком случае клоунское поведение на пресс-конференции Александра Зверева и странные рассказы про отравление в австралийском отеле в 2022 году пока не сулят поклонникам Ноле ничего хорошего. Конечно, Новак — великий чемпион и может выдать суперигру в любой момент и в любом состоянии. Но считать, что Джокович сейчас сильнее шести соперников, которые «посеяны» выше него в мужском турнире Australian Open, — это как минимум смело. Да, Алькарас тоже переживает кризис, а Зверев никогда не выигрывал ТБШ, но именно эти игроки, а не сербский ветеран, кажутся фаворитами в нижней части сетки.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Что касается женского турнира, то здесь ИИ огорчил прогнозом о вылете Мирры Андреевой во втором круге от польки Магды Ленетт. На самом деле юной россиянке предстоит новое испытание огромным давлением. После полуфинала «Ролан Гаррос» все ждут от нашей восходящей звезды как минимум выхода в четвертый круг. Пройти дальше Мирре будет очень сложно, поскольку на этой стадии ей светит матч с Ариной Соболенко, которая выглядит необыкновенно мощно и является главной претенденткой на титул, что бы там ни писал ChatGPT. Конечно, всегда есть вероятность отравления (как произошло на «Ролан Гаррос-2024») или иного катаклизма. Но пока непонятно, кто при прочих равных мог бы составить конкуренцию Арине, включая Игу Свентек.

Польке на каждой пресс-конференции теперь придется отвечать на вопросы о допинге, о новых способах борьбы с джетлагом и об ушлых адвокатах. И все это на фоне того, что игра на быстрых кортах — не самое сильное качество Иги. Свентек неплохо выглядела на недавнем United Cup, но для того, чтобы получить шанс на выигрыш у Соболенко в финале, как предсказывает ИИ, ей нужно огромное везение и серьезная прибавка в форме. Претендуют ли на финал или хотя бы на полуфинал Мельбурна россиянки — большой вопрос. Пока кажется, что выход любой из наших девушек во вторую неделю одиночного турнира станет большим успехом. И побед здесь надо скорее ждать в парном разряде, где снова сыграет супердуэт Мирра Андреева /Диана Шнайдер, а также очень успешная пара россиянки Ирины Хромачевой и Анны Данилиной из Казахстана.

Матчи россиян в первом круге Australian Open-2025

Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия)

Андрей Рублев (Россия) — Жоау Фонсека (Бразилия)

Касидит Самрей (Таиланд) — Даниил Медведев (Россия)

Джейми Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)

Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия)



Магдалена Фрех (Польша) — Полина Кудерметова (Россия)

Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия)

Мария Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия)

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай)

Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия)

Людмила Самсонова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)

Чжэн Сайсай (Китай) — Эрика Андреева (Россия)

Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия)

Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия)

Анна Калинская (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия)

Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания)