Организаторы удалили самое рейтинговое видео «Ролан Гаррос». Это просто позор

После финального матча со Стефаносом Циципасом Новак Джокович подарил свою ракетку юному болельщику — видео тут же стало вирусным, но было признано незаконным

В воскресенье Новак Джокович вплотную приблизился к рекордам Рафаэля Надаля и Роджера Федерера — выиграл свой 19-й турнир «Большого шлема». При этом сербу удалось другое — после победы на «Ролан Гаррос» он во второй раз в карьере собрал «Шлем» и стал единственным теннисистом, который смог это сделать. Путь к этому достижению получился нелегким: Новак находится в числе фаворитов, но в упорной борьбе ему пришлось обыгрывать Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини и отыгрываться в матчах с Надалем и Стефаносом Циципасом.

После памятного финала, где по ходу Джокович уступал со счетом 0:2 по сетам, звездный спортсмен подарил юному болельщику свою ракетку. Мальчик весь матч поддерживал серба, выкрикивая ободряющие слова и даже подсказывая тактические действия. В Twitter видео с вручением ракетки собрало больше пяти миллионов просмотров. Но его удалили — якобы при его съемке были нарушены авторские права. Это вызвало волну возмущения среди болельщиков и журналистов.

Милый поступок Джоковича

— Конечно, мы не знакомы, но он поддерживал меня и даже подсказывал что-то по тактике: «Держи подачу, бери инициативу с первого мяча, атакуй с бэкхенда». Он будто меня тренировал. Это было очень мило, так что я решил поблагодарить его, — сказал Джокович пресс-службе турнира «Ролан Гаррос».

Правда, не все оценили поступок теннисиста — некоторые фанаты обвинили его в показушности:

«Как же пахнет наигранностью от этого поступка и желчью. Джокович даже тут умудрился показать свое позерство», — критикует первую ракетку мира пользователь Instagram.

Но таких мнений не очень много, в основном все отмечают доброту и благородство Новака. Получить ракетку от самого Джоковича явно было мечтой юного болельщика — стоит просто взглянуть на его реакцию после того, как серб вручил ему ракетку. Видео в считаные часы стало вирусным, но уже в понедельник организаторы парижского турнира удалили его из-за нарушения авторских прав. Понятно, что бродкастеры заплатили за право трансляции большие деньги. Но в данном случае речь была не о прибылях, а об общечеловеческих ценностях, которые оказались чужды бизнесменам в ТВ.

Шаг назад

Понять возмущение можно — видео собрало наибольшее количество просмотров. Любой другой контент с этого турнира зацепил гораздо меньше. Теннису нужно еще расширять аудиторию болельщиков, а такими своими действиями организаторы как раз сделали шаг назад.

«Теннис становится вирусным, и, конечно же, здесь оказываются авторские права. Спортивные журналисты просто пытались поделиться интересным событием. Как это может быть плохим для правообладателей?» — возмущается спортивный аналитик Мэтью Виллис.

«Мои поздравления Французской федерации тенниса и/или Национальной вещательной компании, кто сделал запрос на удаление моего видео с вручением Джоковичем своей ракетки юному болельщику. Оно было удалено... Это отлично для сталкивающегося с трудностями спорта. Но вы продолжайте защищать свои права!» — пишет спортивный бизнес-обозреватель Дэррен Ровэлл.

Многие отмечают важность такого видео и момента для развития и популяризации тенниса. Часто о спорте узнают из-за каких-то скандалов, связанных со взаимоотношениями с другими атлетами, федерацией или допингом, но здесь не тот случай. В упорной борьбе Новак Джокович завоевал свой 19-й титул и после сделал благородный жест. Наверное, здесь можно было бы сделать исключение — все-таки сам матч не снимался журналистами. Видео доступно в Twitter-аккаунте самой NBC, только посмотреть его могут не все — для фанатов из многих стран оно заблокировано. А для тенниса такой момент ничуть не менее важен, чем сама игра.

Здесь сошлось все — игра Джоковича на турнире и в матче и возможность собрать еще «Золотой шлем». Новак уже выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос» в этом сезоне — вполне реально взять два оставшихся турнира «Большого шлема» и Олимпиаду. А тут еще такой памятный и приятный жест. Но только поединок еще можно пересмотреть, а вручение подарка болельщику найти сложно. А ведь это раскрывает личность Джоковича — теннисиста, у которого армия поклонников и хватает недоброжелателей.