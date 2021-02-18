Несмотря на поражение, в понедельник россиянин официально станет 42-й ракеткой мира, улучшив свой рейтинг на 72 позиции.

Australian Open. Мужчины. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

В полуфинале Australian Open сошлись два неожиданных соперника — 1-я ракетка мира Новак Джокович и дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев. И если путь к этой стадии для россиянина был похож на сказку — выбивание сеянных игроков, спортсменов из топ-20, победа в первом же в карьере пятисетовом матче и крутые камбэки, то сербу основательно пришлось помучиться — только один матч из трех партий и борьба с травмой. И все-таки поверить в то, что 114-я ракетка мира сможет обыграть первую, было абсолютно невозможно.

Плюсом сегодняшнего матча можно было считать возвращение зрителей на трибуны — они остро реагировали на любые розыгрыши и взятые мячи как Джоковича, так и неизвестного им Карацева. Хотя, учитывая звездный путь россиянина на этом турнире, сейчас уже он был не темной лошадкой, а настоящей сенсацией.

Равенство в начале матча

На старте первого сета Джокович и Карацев обменялись выигранными геймами на подаче — Новак и вовсе взял свой под ноль, Аслану пришлось затратить больше сил. Но подача была на месте: серб раз за разом отправлял мячи в аут. И до середины партии игра была вполне равной — 1-я ракетка мира даже был немного раздраженным из-за того, что не удавалось быстро повернуть игру в свою сторону. Но потом он все-таки сделал брейк, а после и свою подачу. 1:0 по сетам в пользу Джоковича.

Аслану не привыкать справляться с проигранной первой партией (или даже первыми двумя) и продолжать бороться за матч. Казалось бы, вторая партия начнется так же, но в самом начале Новак берет подачу Карацева под ноль. Игра у россиянина разладилась так, как будто ее не было вообще: Аслан срывал удары, плохо принимал, бил в аут. Соотношение невынужденных ошибок соперников было устрашающим — у Джоковича их было в 18 раз меньше. Карацев очнулся только к концовке сета, когда его счет уже было почти не спасти. Взяв свою подачу, он замахнулся на брейк. Но не смог довести начатое с первой попытки — сначала Новак сравнял счет, а потом Аслан все-таки добил этот гейм в свою пользу.

Борьба Карацева и поддержка зрителей

Карацеву нужно было обязательно делать еще один брейк, чтобы сравнять счет в партии. Но сначала на своей подаче Джокович работал уверенно — преимущество в два мяча сохранилось и при 40 очках. Аслан следом выигрывает еще один розыгрыш, а уже следующий стал одним из самых длинных в сегодняшнем матче — 32 удара. Но россиянин берет и его буквально измором Новака. Но удача и мастерство были на стороне Джоковича — два потерянных брейк-поинта Карацева и счет 6:4 во второй партии.

После сложной концовки сета Аслан расслабился — и получил 2:0 от Новака. Правда, потом-таки решил побороться — наладилась подача, и даже был эйс в завершение гейма. Вспышки игры от Карацева не помогли — для того чтобы сопротивляться 1-й ракетке мира, нужно было играть все сеты так, как он делал лишь эпизодами. Джоковича после брейка россиянина было не остановить — четыре гейма подряд, подача навылет в конце. Красивая сказка дебютанта Аслана Карацева закончилась.

Закономерно: у Новака — почти в три раза больше эйсов, более уверенная первая подача и 6 из 7 взятых брейк-поинтов. У Аслана был разве что выигрыш по невынужденным ошибкам — 30 против 14 у Джоковича.

Карацев не прошел в финал, но все равно его игру на этом турнире «Большого шлема» будут обсуждать еще долго. Возможно, это был только временный прорыв 27-летнего россиянина, но хочется надеяться, что нет: после Australian Open он станет 42-й ракеткой мира, поднявшись больше чем на 70 позиций в рейтинге. Теперь Аслан сможет без квалификации играть на турнирах ATP, а теннисисты будут воспринимать его как сильного соперника. Зрители же явно будут больше переживать за Аслана — даже сегодня они провожали теннисиста в подтрибунное помещение стоя, а хлопал россиянину и сам Джокович. А в послематчевом интервью оценил игру соперника по полуфиналу:

— Нужно поздравить Карацева. Дебютант турнира «Большого шлема» прошел в полуфинал турнира из квалификации, это серьезный успех, молодец!

В финале 1-я ракетка мира встретится с победителем пары Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Начало второго полуфинального матча — 19 февраля в 11.30 по московскому времени.