Сыграет ли Джокович на Уимблдоне? Наверное, это неоправданный риск

Семикратный чемпион британского «мейджора» быстрыми темпами восстанавливается после травмы колена, но Игры-2024 видятся для него более важным турниром.

Один из ключевых вопросов перед стартом Уимблдона — сыграет ли на нем хотя бы один представитель «Большой четверки». Рафаэль Надаль отказался от такой возможности и целенаправленно готовится к Олимпиаде-2024, Энди Маррей испытывает проблемы со спиной (капитан команды Великобритании на Кубке Дэвиса Леон Смит заявил, что сэр пока не принял окончательного решения). Вся надежда на Новака Джоковича. Семикратный чемпион Уимблдона уже прибыл в Лондон и приступил к тренировкам.

Быстрое восстановление

Ноле получил травму мениска в четвертом круге «Ролан Гаррос», где играл против Франсиско Черундоло. В этой встрече он смог дожать аргентинского специалиста по грунту в пяти сетах, но позже снялся с четвертьфинала французского «мейджора» (серб должен был играть против Каспера Рууда). В начале июня 37-летний теннисист успешно перенес операцию на колене.

В середине месяца сербские СМИ сообщили, что восстановление Джоковича идет быстрыми темпами, а уже 20 июня он вернулся к беговым упражнениям. В этот же день НОК Сербии подтвердил, что чемпион 24 турниров «Большого шлема» сыграет на Олимпиаде в Париже.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

21 июня журналист Крейг Шапиро сообщил, что Новак провел первую тренировку на корте и рассчитывает сыграть на Уимблдоне. 24 июня теннисист прибыл в Лондон и уже показал в своих соцсетях, что проводит тренировки с нагрузкой (два часа занимался с аргентинцем Федерико Корией, выиграл у 71-й ракетки мира один из двух тай-брейков).

«Очень доволен тем, как идут дела, — приводит слова Джоковича Daily Express. — Я еще не выкладываюсь на 100 процентов, но надеюсь, что смогу начать делать это в ближайшие несколько дней. Реабилитация идет в правильном направлении. Я приму решение исходя из того, как пойдут дела в ближайшие четыре или пять дней. Сыграю ли я только в том случае, если буду уверен в своей победе? Конечно, я приехал сюда не только для того, чтобы сыграть несколько раундов. Но я пока не собираюсь уходить из тенниса, так что это будет не последний мой Уимблдон. Я приму решение до жеребьевки, чтобы быть честным по отношению к другим игрокам. Конечно, все непредсказуемо. Я не знаю, что может случиться, когда турнир начнется».

Напомним, что основная сетка Уимблдона в этом году стартует уже 1 июля. Турнир был перенесен на начало месяца в связи со стартом Игр-2024, который запланирован на конец июля.

Энди Маррей. Фото Reuters

В ожидании Энди

Сам Новак утверждал, что травму получил из-за скользкого корта в Париже. А на Уимблдоне корты будут еще более скользкими — особенно в первом и втором круге, когда трава еще свежая. Так что вероятность рецидива точно существует. К тому же на данном этапе карьеры для Новака важнее выиграть Олимпиаду. До этой цели он еще не добирался. А переходить с травы обратно на грунт, особенно если испытываешь определенные проблемы со здоровьем, — нелегкая задача даже для молодых игроков.

Если же Новак все-таки примет решение играть на Уимблдоне, то он будет «посеян» под вторым номером. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда Карлос Алькарас не смог защитить титул на Queen's Club Championships, уступив во втором круге набравшему сумасшедшую форму Джеку Дрейперу. Так Карлитос потерял 450 очков и уступил вторую строчку рейтинга Джоковичу. Их разделяет 230 очков.

Новак Джокович и Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

В прошлом году именно Карлос и Новак встретились в финале Уимблдона (в этом раз их битва может случиться максимум на стадии полуфинала). Тогда Алькарас почти в пятичасовом триллере все-таки обыграл семикратного чемпиона Уимблдона. Он стал первым за 20 лет чемпионом британского «мейджора» не из «Большой четверки», а также прервал 34-матчевую победную серию Джоковича на траве и 27-матчевую — на «Больших шлемах».

Поэтому в июле испанцу придется защищать 2000 очков, сербу — 1300. У Янника Синнера «горит» только 800 очков, поэтому он может быть спокоен за первую строчку рейтинга. Что касается Энди Маррея, то в прошлом году двукратный победитель Уимблдона (2013, 2016) дошел до второго круга, где в одном из самых ярких матчей турнира в пяти сетах проиграл Стефаносу Циципасу. Уимблдон-2024 может стать последним в карьере 37-летнего шотландца.

«Я очень надеюсь, что Маррей сможет сыграть ради себя самого и ради Уимблдона, местных болельщиков. Мы все знаем, что Энди сделал здесь и что он значит для этой страны, этого города и этого турнира. Возможно, это его последний «Уимблдон», поэтому я уверен, что он выложится на полную», — подчеркнул Джокович.