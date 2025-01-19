Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:45

Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот телеканалу-вещателю

Джокович отказался давать телеканалу-вещателю на Australian Open
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters
Есть очень основательная причина.

Новак Джокович в трех сетах обыграл чеха Иржи Легечку в четвертом круге Australian Open — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). И все бы ничего, но в мировых СМИ в основном обсуждается не выход титулованного серба в четвертьфинал, а скандал с его участием: после победы Ноле не стал давать уже ставшее классическим интервью на корте.

Вместо этого он забрал микрофон у бывшей первой ракетки мира Джима Курье, который должен был с ним беседовать, и ограничился лишь четырьмя предложениями: «Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся на следующем матче. Спасибо».

Затем Джокович спешно отправился раздавать автографы, а через некоторое время был замечен в подтрибунке, где что-то оживленно доказывал директору Australian Open Крейгу Тайли. Так что же стало причиной неожиданного поведения Ноле?

Новак Джокович. «Это были свинец и ртуть». Джокович считает, что его отравили в 2022 году в Мельбурне

Бойкот

Изначально многие предполагали, что таким образом Новак отреагировал на действия болельщиков, которые в некоторых моментах некорректно вели себя во время матча: кричали под руку и шумели во время подач. Поклонники серба знают, что Джокович этого терпеть не может. Однако причина бойкота, как оказалось позднее, совсем в другом.

У турнира в Австралии есть официальный вещатель — телеканал Channel 9. После прошлой игры корреспондент Тони Джонс вел трансляцию на фоне радовавшихся фанатов Ноле, которые громко скандировали имя своего кумира. И прямо во время прямого эфира журналист неожиданно вмешался: «Новак переоценен. Новак в прошлом. Новак, уходи отсюда». А потом проронил: «Рад, что они меня не слышат».

Но Тони ошибся, потому что его «перформанс» мгновенно разлетелся по соцсетям. Естественно, это дошло и до самого Джоковича. И его отказ от интервью на корте — бойкот Channel 9, на котором работает в том числе и Джим Курье.

Фото Reuters

Заявление Джоковича

На послематчевой пресс-конференции ситуация окончательно прояснилась. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» рассказал, что корреспондент даже не принес извинений.

«Несколько дней назад известный спортивный журналист, который работает на официального вещателя Australian Open, высмеивал сербских болельщиков, а еще оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений.

Поскольку Channel 9 — официальный вещатель, я решил не давать интервью на корте. Ничего не имею против Джима Курье или австралийских болельщиков. Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 может делать то, что посчитает нужным», — подчеркнул Джокович.

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович. Джокович повторил шутку Медведева после матча Australian Open: «У будущих поколений будут деньги, девушки, казино»

И все же стоит отметить — Джонс извинился за свое поведение во время эфира. Правда, не лично перед Новаком и не на широкую публику.

«Я точно не хотел оскорбить Новака. Просто весь турнир подшучиваю над сербскими болельщиками. Я не хотел проявить неуважение к Джоковичу. Прошу прощения — у меня точно не было намерения его оскорбить», — цитирует журналиста сербское издание SportKlub.

А Курье, комментируя отказ Джоковича от интервью, уже сообщил, что игроки не обязаны разговаривать на корте. Для них это просто возможность оказать внимание болельщикам.

Впереди у Новака игра против Карлоса Алькараса. И интересно, поддержит ли публика его бойкот. И продолжит ли его теннисист.

Сам Ноле сейчас на подъеме. После игры с Легечкой он встретился со своим фанатом Яном, который в 2005 году сказал сербу, что его ждет великое будущее. Тот подарил Джоковичу футболку с их фотографией 20-летней давности.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
Глава ВТБ призвал отказаться от использования системы расчетов SWIFT
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Фицо заявил о нежелании быть слугой Зеленского
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Алькарас рассказал, с какими мыслями подходит к матчу против Джоковича на Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: матчи Кудерметовой, Касаткиной, Рыбакиной и Синнера
Джокович назвал причину отказа от послематчевого интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open
Павлюченкова — о матче с Соболенко: «Я тоже сильно бью по мячу»
Джокович отказался давать послематчевое интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open
Новак Джокович повторил достижение Федерера на турнирах «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андреева и Шнайдер взяли реванш за Олимпиаду. Отомстили итальянкам и вышли в третий круг Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости