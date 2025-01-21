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Джокович рвется к рекордному 25-му «Шлему». Обыграл Алькараса в одном из самых эпичных матчей в карьере

Джокович обыграл Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open-2025
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open-2025.
Фото Reuters
Впереди поединок с удобным соперником — Александром Зверевым.

Australian Open-2025. Одиночный разряд
Мужчины. Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Новак Джокович выбил Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open-2025. Соперники провели на корте 3 часа и 35 минут, и в этом марафоне успешнее оказался многоопытный серб, который назвал этот матч одним из лучших в своей карьере. Новак теперь в двух победах от юбилейного 25-го титула «Большого шлема». В полуфинале он сыграет с Александром Зверевым, который, в свою очередь, также в четырех сетах закрыл Томми Пола.

Поцелуй и травмы

До очной встречи Новак и Карлос практически не испытали никаких проблем в Мельбурне. Новак в четырех сетах прошел американца Нишеша Басаваредди, португальца Жайме Фариу и чеха Иржи Легечку. В трех — другого представителя Чехии Томаша Махача в четвертом круге. Карлос до четвертьфинала и вовсе проиграл всего одну партию — Нуну Боржесу в третьем круге. В 1/8 финала Алькарас провел всего два сета с Джеком Дрейпером, снявшимся из-за травмы.

Новак Джокович и&nbsp;Карлос Алькарас. Джокович победил Алькараса. Онлайн-трансляция матча Australian Open

Так что с точки зрения «физики» 21-летний Карлитос должен быть чувствовать себя гораздо лучше, чем его 37-летний оппонент. Однако матч показал обратное. Такое ощущение, что Алькарас испытывает проблемы при подготовке к Australian Open и не может подвести себя к этому турниру в оптимальной форме. Возможно, дело в выставочных матчах, возможно, в тренировочном цикле после отпуска, однако который год в Мельбурне мы видим добротного Алькараса, но не лучшую его версию (лучшим результатом испанца в Мельбурне по-прежнему остается четвертьфинал).

Джокович за такое наказывает. В первом сете Новак сделал быстрый брейк (2:0), но удержать преимущество не получилось. Концовка партии осталась за Алькарасом, который до поры до времени переигрывал серба в длинных розыгрышах (при счете 4:5 серб брал медицинский перерыв, но это ему не помогло). Вторая партия вышла под копирку первой. Ноле захватил преимущество (3:0), но вновь позволил сопернику сравнять счет. Карлос сделал это в шестом гейме, исполнив свой знаменитый укороченный (3:3). Дело вновь дошло до напряженной концовки, но в этот раз дрогнул испанец. При счете 5:4 Джокович оформил второй брейк в партии и сравнял счет.

Карлос Алькарас.
Фото Reuters

В третьем сете Карлос выглядел гораздо хуже оппонента. Новак уверенно забирал свои подачи, а вот на приеме постоянно завязывалась борьба. В четырех геймах подряд на подаче Алькараса серб зарабатывал минимум один брейк-пойнт и все-таки добился своего после невынужденной ошибки Карлитоса (4:2). Впрочем, отдавать партию без борьбы испанец не собирался. Он тут же заработал тройной брейк-пойнт и смог вернуться в игру.

На этом «качели» не закончились. После такой классной игры на приеме третья ракетка мира начал свой гейм с 0:40, а вскоре вновь проиграл свою подачу после космического обратного кросса в исполнении Ноле. После этого Джокович потребовал от зала дополнительной поддержки и пошел подавать на сет.

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Уверенно это сделать не получилось. Карлос выиграл два первых розыгрыша, но тут на помощь пришла первая подача. За счет нее Джокович переломил ход борьбы, а выиграв затяжной розыгрыш при 40:30, успел послать своей супруге Елене воздушный поцелуй.

К тому же в решающем розыгрыше третьей партии Алькарас дернул заднюю поверхность бедра и стал изрядно прихрамывать. В этот момент котировки букмекеров на победу серба очень сильно упали, но, даже травмированный, Алькарас не собирался опускать руки.

Новак Джокович взял медицинский тайм-аут.
Фото Reuters

На грани снятия

Да, Карлос вновь провалил начало партии (0:2), но ближе к концу сета практически перестал ошибаться и мог переломить ход борьбы. При счете 4:3 в пользу Новака Карлос заработал двойной брейк-пойнт (шел на серии из пяти выигранных розыгрышей подряд), но Джокович сделал короткую дыхательную практику и смог отыграться, удержав свою подачу (5:3). Это был ключевой гейм матча. После этого серб довольно уверенно подал на матч и одержал свою 99-ю победу в Мельбурне (при всего 9 поражениях).

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«Я просто хотел бы, чтобы этот матч с Карлосом был финальным, — признался Джокович. — Это один из самых эпичных матчей, в которых я когда-либо играл в своей долгой карьере. Мой медицинский перерыв в первом сете? Не хочу говорить про травму, но отмечу, что лекарства сработали и помогли. Потом мне пришлось принять еще дозу обезболивающего. Звучит ужасно — «принять дозу», но правда пришлось. Если бы я проиграл второй сет, то не знаю, стал бы продолжать. Но я чувствовал себя все лучше и лучше, провел два отличных гейма и забрал партию. Потом заметил, что соперник не очень уверенно играет с задней линии. И я начал играть лучше, двигаться лучше. Травма мне не мешала. Теперь посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать. Как я буду себя чувствовать в среду утром (22 января). Но прямо сейчас просто буду наслаждаться победой».

Новак вспомнил, что 2023-м у него была похожая травма с самого начала Australian Open. «Тогда мне пришлось играть агрессивнее. Иногда это помогает. И сейчас в матче с Алькарасом это точно помогло в конце второй и третьей партии. Посмотрим, как будет с Сашей».

Со Зверевым ранее они играли 13 раз. Джокович ведет 8:4 и 3:0 на турнирах «Большого шлема». Так что фаворит очевиден, хотя насколько серьезно повреждение Новака — большой вопрос.

Отметим, что во втором полуфинале сыграют Янник Синнер и Алекс де Минаур.

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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