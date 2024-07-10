Джокович уже в полуфинале Уимблдона! Соперники снимаются, зрители раздражают
Участие 24-кратного чемпиона ТБШ в британском «мейджоре» было под большим вопросом из-за недавней операции на колене, но Новак не только решил играть, но и вполне может взять титул. После снятия Алекса де Минаура с четвертьфинала у Джоковича появился дополнительный день на восстановление. А в полуфинале играть с Тэйлором Фрицем или Лоренцо Музетти. Однозначно сильными теннисистами, но вряд ли кто-то из этой пары сможет навязать борьбу 37-летнему сербу. Особенно учитывая плачевную статистику в личных встречах.
Повторил достижение Федерера
Самый ожидаемый матч десятого дня Уимблдона не состоялся: Алекс де Минаур принял решение сняться с четвертьфинала с Новаком Джоковичем. Австралиец отметил, что получил травму бедра в последнем гейме матча с Артуром Фисом.
«У меня разрыв хряща, который связан с приводящей мышцей бедра, — отметил Алекс. — Я почувствовал щелчок по ходу трех последних розыгрышей матча с Артуром. Прошел обследование, и оно подтвердило, что есть большой риск усугубить травму, если решу выйти на корт в среду, 10 июля. Пока не понимаю, сколько я пропущу, но есть высокий риск, что придется пропустить и Олимпийские игры в Париже».
После снятия де Минаура букмекеры оценивают вероятность итогового успеха Новака даже выше, чем действующего чемпиона Карлоса Алькараса. Это объясняется тем, что испанцу играть свой полуфинал с Даниилом Медведевым, выбившим первого «сеяного» Янника Синнера. Соперник же Джоковича будет менее грозный. У Фрица серб ведет 9:0 в личных встречах, с Музетти баланс также положительный (5:1).
Джокович в шестой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона (всего 13-й в карьере). Он стал всего третьим игроком в истории, кто смог дойти до этой стадии британского «мейджора» после 37-летия. Ранее это удавалось только восьмикратного чемпиону турнира Роджеру Федереру в 2019-м и трехкратному победителю Кену Розуоллу в 1974-м.
Все вопросы про болельщиков
Пожалуй, единственный момент, который сейчас может напрягать Новака, — это ажиотаж вокруг его конфликта с болельщиками на лондонских кортах. Все началось еще в финале прошлого года. В решающем сете проигранного матча с Алькарасом Джокович сломал ракетку о стойку сетки. Судья Фергюс Мерфи вынес ему предупреждение за нарушение правил поведения, а трибуны начали аплодировать Карлосу. После этого Новак игрался с болельщиками, дразня их воздушными поцелуями.
На церемонии награждения серба освистали, а Ноле в своей речи после финала заявил, что не заслужил к себе такого отношения фанатов. В этом году ситуация повторилась в матче с Хольгером Руне. По ходу матча зрители гудели в адрес Джоковича, а любое удачное действие датчанина сопровождалось громкими аплодисментами. Хотя в действиях семикратного чемпиона Уимблдона не было ничего провокационного.
«Всем, кто проявлял уважение, — добрый вечер, — сказал Новак, отвечая на вопросы на корте. — А всем, кто пытался меня оскорбить, — спокойной ночи. Знаю, что вы болели за Хольгера, но еще это отговорка, чтобы погудеть в мою сторону. Я в туре уже больше 20 лет, знаю все эти уловки. Ничего страшного. Сосредотачиваюсь на тех, кто проявляет уважение и заплатил за билеты, чтобы смотреть теннис. Я играл и в куда более враждебной обстановке, вам не задеть меня».
Кроме того, стало известно, что Новак покинул интервью бродкастера Уимблдона после всего трех вопросов. Все они касались отношений великого чемпиона к происходящему на трибунах.
— После матча вы отреагировали на поведение некоторых болельщиков и назвали его неуважительным. Что вы думаете об этом сейчас?
— То же самое.
— Вы побеждали здесь семь раз. Как вам кажется, относятся ли к вам с тем уважением, которого вы заслуживаете?
— Послушайте, как я уже сказал в интервью на корте, я поблагодарил тех зрителей, которые проявили уважение. Я сказал им спасибо. Но когда мне кажется, что болельщики переходят допустимую черту, я не могу на это не реагировать. И я не сожалею о своих словах или действиях на корте.
— Как вы психологически реагируете на неуважение со стороны зрителей. Помогает ли это вам играть лучше?
— А у вас есть вопросы о чем-то еще, кроме болельщиков? Вы концентрируетесь только на этом. Какие-то вопросы про матч? Это уже третий вопрос на одну и ту же тему, я уже сказал все, что хотел (встает и уходит).
Интересно, как болельщики будут реагировать на Новака в полуфинале. И будет ли Джокович после этого общаться с журналистами на Уимблдоне-2024?