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Джокович дорого заплатил за олимпийскую мечту. Он без титулов на «мейджоре» впервые с 2017 года

Серб Новак Джокович не смог защитить титул на US Open
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
Новак сенсационно проиграл Алексею Попырину в третьем круге Открытого чемпионата США.

Турнир «Большого шлема» US Open
Открытые корты, хард
Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг
Алексей Попырин (Австралия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Самый успешный теннисист в истории Новак Джокович не смог пройти в четвертый круг Открытого чемпионата США, уступив в матче третьего круга за три часа 20 минут австралийцу российского происхождения Алексею Попырину. 37-летний серб не сумел завоевать рекордный 25-й титул «Большого шлема» и вообще остался без титулов на «мейджорах» впервые с 2017 года, когда делал операцию на локте. Провал в Нью-Йорке во многом связан с тем, что в нынешнем сезоне Ноле сделал ставку на олимпийскую победу, пожертвовав ради этого всем остальным, в том числе рейтингом. Поскольку Джокович был действующим чемпионом US Open, он потеряет много очков и к 9 сентября может опуститься на четвертую строчку в списке сильнейших игроков АТР-тура.

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Реванш русского австралийца

Обидчик великого Ноле настоящий космополит. Попырин родился в Австралии в семье русских эмигрантов, потом жил в Дубае, а как теннисист сформировался в Испании под присмотром знаменитого французского тренера Патрика Муратоглу. В августе Алексей впервые в карьере выиграл «мастерс», одолев в финале россиянина Андрея Рублева. В общем, русский австралиец сейчас в неплохой форме, что позволило ему взять реванш у самого Джоковича, которому высокорослый оззи в нынешнем году проигрывал и на Открытом чемпионате Австралии, и на Уимблдоне.

Алексей Попырин.
Фото USA Today Sports

«С третьего раза мне повезло, — признался Попырин после победы. — У нас были упорные матчи на Australian Open и в Лондоне. В тех поединках у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Нынешний матч оказался немного другим. Я смог реализовать свои возможности, когда они появились, и показал хороший теннис. Это невероятно, потому что я играл в третьем круге за свою карьеру раз пятнадцать, но мне никогда не удавалось пройти дальше четвертого раунда. Сделать это против величайшего игрока всех времен и выйти в четвертый круг — это невероятно. Это великолепное чувство, мой упорный труд окупился».

Главной целью Джоковича в нынешнем сезоне был олимпийский титул — единственный большой трофей, которого не было в невероятной карьере серба. Ради него он лег на операцию незадолго до Уимблдона и пожертвовал подготовкой к американской серии турниров. Как итог — в Нью-Йорке Ноле выглядел далеко не идеально, испытав проблемы со здоровьем уже в матче второго круга против Ласло Джере, который сильно помог своему соотечественнику, сам отказавшись от продолжения матча в третьем сете. В поединке против Попырина Джокович пытался переломить неудачный ход встречи в свою пользу, но, видимо, не нашел для подобного подвига достаточной мотивации.

Новак Джокович и Алексей Попырин.
Фото USA Today Sports

Смена эпох

После своего триумфа на Олимпиаде до старта в Нью-Йорке Джокович не сыграл ни одного официального матча. На харде в последний раз он вообще выступал в марте в Индиан Уэллсе. Конечно, Новак — великий игрок, но на нынешнем турнире он не входил в число безусловных фаворитов и рано или поздно должен был оступиться. Другой вопрос, что третий круг «мейджора» — это, конечно, не его уровень. Впервые с 2017 года сербский чемпион не выиграл на одном из турниров «Большого шлема» даже трех матчей. В сражении с Попыриным Джокович установил личный антирекорд, сделав 14 двойных ошибок. Хотя, конечно, соперник тоже действовал очень настырно.

Новак Джокович с&nbsp;золотой медалью Олимпиады в&nbsp;Париже. Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

«Поздравляю Алексея и его команду, он играл лучше и заслуженно победил, — отметил Джокович после матча. — Судя по тому, как я себя чувствовал и как играл с самого начала этого турнира, третий раунд для меня является успехом. Безусловно, у меня была худшая подача за всю карьеру на таком быстром покрытии. Без подачи такого парня, как Алексей, не победить. Так что позади — ужасный матч. Я потратил много сил после золота на Олимпиаде и не чувствовал себя в Нью-Йорке свежим ни морально, ни физически. У меня закончился бензин, не было никаких физических проблем, но огонь в глазах отсутствовал. Однако жизнь продолжается, я перегруппируюсь и посмотрю, что меня ждет дальше».

Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Впервые за 22 года никто из супертройки — ни Новак Джокович, ни Рафаэль Надаль, ни Роджер Федерер — не выиграет титул «Большого шлема». Можно сказать, что это знаменательное событие, иллюстрирующее окончательное завершение эпохи титанов мужского тенниса. Конечно, Джокович еще в состоянии побеждать на «мейджорах», но не в нынешней ситуации, когда все моральные силы ушли на олимпийскую победу в Париже. Как бы то ни было, вылет второго «сеяного» US Open и провал прошлогоднего финалиста Карлоса Алькараса облегчает дорогу к титулу другим фаворитам — в первую очередь первой ракетке мира Яннику Синнеру и четвертому «сеяному» Александру Звереву. Что касается Попырина, то автора суперсенсации в четвертом круге ждет американец Фрэнсис Тиафо.

Теннис
US Open
Новак Джокович
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