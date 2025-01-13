Скандалист Кирьос покидает Australian Open после первого круга. Возвращение не удалось

Опять проблемы со здоровьем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Мужчины. Одиночный разряд

Первый круг

Джейкоб Фернли (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)

Новак Джокович (Сербия, 7) — Нишеш Басаваредди (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Франческо Пассаро (Италия, LL) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 7:5, 2:1 отказ 2-го игрока

Алекс Микельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:5, 6:3, 2:6, 6:4

Эпатажный Ник Кирьос вернулся на корт после череды травм и снова не смог одержать победу. У него были большие планы на Australian Open, но сбыться им не суждено: вылет в первом же круге от 92-й ракетки мира — таков итог выступления австралийца в родных стенах.

Восьмое поражение подряд

Кирьос уступил британцу Джейкобу Фернли. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7). По ходу матча Ника беспокоила травма мышц живота.

Игра продлилась 2 часа 20 минут. За это время Фернли 17 раз подал навылет, но при этом совершил восемь двойных ошибок и реализовал всего два брейк-пойнта из 11 заработанных. У Кирьоса 13 эйсов, восемь двойных и один реализованный брейк из трех возможных.

В итоге Джейкоб идет дальше по сетке и во втором круге сыграет с французом Артуром Казо. Для Кирьоса турнир закончен, почти не начавшись. Он потерпел восьмое поражение подряд и запомнится на Australian Open лишь громкой цитатой: о себе любимом как о человеке, изменившем теннис.

«Я важен, поскольку совершенно отличаюсь от других теннисистов. У меня уникальный стиль игры, нет тренера, и я привлекаю новых болельщиков. Где бы я ни играл в последние годы, на меня приходят полные трибуны. Я из тех игроков, на которых людям хочется смотреть. Я показываю, каким может быть теннис. Раньше это были чистые игроки, без ярких характеров. Я это полностью изменил. Привнес немного баскетбольных вайбов», — приводит его слова L'Equipe.

Ник Кирьос. Фото AFP

Хотел заткнуть критиков

29-летний теннисист пропустил весь прошлый сезон из-за проблем с коленом и запястьем. Австралиец вернулся на турнире в Брисбене, который проходил с 30 декабря по 5 января, однако и там его путь продлился недолго — Ник проиграл французу Джованни Мпетши Перрикару в первом раунде.

А незадолго до этого Кирьос заявил, что у него есть цель: победить на турнире «Большого шлема». Как признавался сам спортсмен, его мотивирует идея заткнуть критиков.

«Возвращаюсь, поскольку что-то держит еще меня в игре. Я побеждал практически каждого соперника, с которым встречался на корте. Добирался до финала турнира «Большого шлема», брал «Шлем» в парном разряде. Я уже завоевал множество титулов, заработал кучу денег. Теперь моей целью является «Большой шлем». Я думаю, что это единственная вещь, которая в итоге заставит людей заткнуться. Это будет моей мотивацией», — говорил он BBC.

Пока до цели далеко, но сбрасывать Ника со счетов не будем. Он всегда умел удивить. Правда, в основном скандалами.

Новак Джокович. Фото Reuters

Джокович прошел дальше, а Циципас и Димитров — нет

Australian Open только стартовал, а уже преподнес несколько сюрпризов. Например, в первом круге вылетел Григор Димитров. Он отказался от продолжения борьбы во втором сете матча с итальянцем Франческо Пассаро. Болгарин проиграл первую партию 5:7, а во второй снялся при счете 1:2 из-за травмы.

Еще одно удивление — поражение Стефаноса Циципаса. Грек с русскими корнями умудрился уступить скромному американцу Алексу Микельсену со счетом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. В интервью Стеф отшутился, сославшись на карму.

«Это довольно иронично. Вся моя идея заключалась в том, чтобы пройти как можно дальше. Цель была просто накопить немного энергии и быть более свежими. Думаю, меня настигла карма. В этом году в турнире я не смог выступить так, как надеялся», — цитирует Циципаса ВВС.

Титулованный серб Новак Джокович, напротив, с первым соперником справился, хоть и не без нервов, — победил представителя США Нишеша Басаваредди (4:6, 6:3, 6:4, 6:2). Это была первая игра Ноле под руководством британца Энди Маррея. Предыдущие турниры он пропустил по «уважительной причине» — катался на лыжах.