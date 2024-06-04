Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:00

Мирра подготовилась к матчу с Соболенко через яркую победу. Есть второй четвертьфинал Андреевой в Париже

Андреева и Звонарева вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в паре
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Юная российская звезда и 39-летняя Вера Звонарева в трех матчах от титула в парном разряде.

«Ролан Гаррос» — 2024. Парный разряд. 1/8 финала
Мирра Андреева / Вера Звонарева (Россия) — Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 13) — 6:3, 6:2

Мирра Андреева и Вера Звонарева оформили выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде. Их соперницы по 1/8 финала Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил регулярно играют вместе на протяжении последних трех лет, а совсем недавно дошли до финала турнира в Штутгарте, где уступили Веронике Кудерметовой и Хао-Чин Чань. На «Ролан Гаррос» они вошли в число «сеяных», а во втором круге в трех сетах остановили Анну Бликову и Аранчу Рус. Поэтому неудивительно, что букмекеры давали примерно равные шансы на успех в этом противостоянии. На деле же класс теннисисток оказался разным.

Мирра Андреева. Мирра побеждает, несмотря на свист трибун. Новый рубеж юной звезды

По пять геймов подряд

Эйкери считается очень опытной теннисисткой в парном разряде и в миксте (два года назад дошла до финала «Ролан Гаррос» с бельгийцем Йораном Флигеном). В этом году в миксте она уже пробилась в четвертьфинал с Максимо Гонсалесом и наверняка хотела повторить это в парном разряде. И началом осталось за Ульрикке и Ингрид. Они сделали брейк и до пятого гейма уверенно удерживали свою подачу. Наша пара включилась при 1:3, сделав обратный брейк за счет классных действий Мирры у сетки. Следом Андреева сделала четыре пушечные подачи, которые соперницы просто не могли нормально принять (3:3).

Следующий брейк был взят под ноль уже за счет виннерсов Звонаревой. А вот подача Веры подвисла. Наши девушки начали гейм с 0:30, но затем выиграли четыре мяча подряд. Это сильно демотивировало соперниц, которые бросили биться в первой партии (три сетбола и двойная ошибка).

Вера Звонарева.
Фото Global Look Press

В начале второго сета норвежка и эстонка снова захватили преимущество. Первыми сделали брейк (2:1), но после этого вновь проиграли пять геймов подряд. В отличие от первой партии они давались Мирре и Вере не так легко (при счете 4:2 смогли отыграться с 0:40), но зато россиянки продемонстрировали отличное взаимодействие. Особенно в тяжелые моменты.

За выход в полуфинал Андреева и Звонарева поборются с Мартой Костюк / Еленой-Габриэлой Русе или девятыми «сеяными» Элин Рутлифф и Лейлой Фернандес. Вне зависимости от результата следующего матча можно сказать, что у нас образовалась очень сильная пара под Олимпиаду-2024.

Мирра Андреева. Суперпобеда Мирры. Андреева взяла десять брейков у экс первой ракетки мира

«Мы хорошо знаем друг друга по совместным тренировкам во французском клубе, там же мы играли пару, — рассказывала Вера Звонарева. — Когда я готовилась к сезону в Дубае, она прилетала на какое-то время, так что у нас отличные отношения, Мирра — отличный человек. У нее прекрасный потенциал, она молодая, но уже очень многое умеет, у нее есть все удары, есть игра, для своего возраста она очень зрелая. От Мирры исходит отличная энергетика, я стараюсь и поддерживать ее, и заряжаться тоже. Рядом с ней я не чувствую, что мне почти 40, я как будто переношусь на 20 лет назад».

Мирра Андреева.
Фото Reuters

Тактика под Соболенко

Возможность поиграть в паре — отличная история для Мирры со всех сторон. Во-первых, это шанс проверить свои силы на кортах РГ перед Олимпиадой (чтобы отобраться в Париж-2024 в одиночном разряде, Андреевой надо проходить в четвертьфинале Арину Соболенко). Во-вторых, в парном разряде тоже неплохие призовые и гораздо более легкий путь к титулу. В-третьих, она могла провести хорошую игровую тренировку перед предстоящим матчем с Соболенко.

В личных встречах Мирра уступает второй ракетке мира 0:2. До этого они дважды встречались на супертурнире в Мадриде, и там у Андреевой не было шансов. «Естественно, мы внесем изменения в тактику перед игрой с Ариной по сравнению с матчем месячной давности. Главное, что я не испытываю давления. Обычный матч или дебютный четвертьфинал «Шлема», — без разницы. Просто выйду на корт и сыграю обычный матч. Посмотрим, как у меня получится. Хочу выиграть еще больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть еще один матч здесь».

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Придумают ли что-то на этот раз 17-летняя россиянка и ее опытный тренер Кончита Мартинес? Однако форма Соболенко говорит об обратном. Арина разыгралась на парижском грунте, пока не отдав соперницам ни одного сета. Хотя встречалась с Эммой Наварро и Паулой Бадосой, которые сейчас на подъеме. Похоже, что конкурировать с белоруской на «Ролан Гаррос» могут только Ига Свентек и Елена Рыбакина. С последней она может встретиться на стадии полуфинала, если представительница Казахстана обыграет Жасмин Паолини.

Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Вера Звонарева
Мирра Андреева
4
Читайте также
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Синнер станет первой ракеткой мира
Димитров — Синнер, Алькарас против Циципаса, Свентек и Гауфф в полуфинале. Live дня «Ролан Гаррос»
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска
Янчук считает, что Мирра Андреева станет одним из лидеров мирового тенниса
Свентек о победе над Вондроушовой: «Сегодня все прошло без приключений»
«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 4 июня: Циципас — Алькарас, Свентек победила Вондроушову и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новая стратегия Медведева не приносит результата. Не пора ли ее поменять?

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости